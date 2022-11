Archäologische Untersuchung in Oensingen zeigt den Röstigraben

Archäologie Eine archäologische Untersuchung zeigt: Der Röstigraben ist in Oensingen entstanden Andreas Motschi, Archäologe aus Oberbuchsiten, fand Überraschendes bei der Untersuchung frühmittelalterlicher Gräber in Oensingen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die frühmittelalterlichen Gräber von Oensingen während der Ausgrabung. zvg

Archäologie interessiert – und wie. Das konnten am Donnerstagabend im Konradssaal des Hauses der Museen in Olten die Organisatoren, Karin Zuberbühler, Kuratorin des Archäologiemuseums Kanton Solothurn und Kantonsarchäologe Pierre Harb, mit Freude feststellen.

Über 80 Personen wollten vom Referenten Andreas Motschi, gebürtig aus Oberbuchsiten und seit Jahren als Projektleiter der Stadtarchäologie in Zürich tätig, erfahren, was er bei der Untersuchung von 25 frühmittelalterlichen Gräbern in Oensingen herausgefunden hatte.

Er hatte von der Kantonsarchäologie Solothurn den Auftrag zur Untersuchung bekommen, da er im Jahr 2007 seine Dissertation über das frühmittelalterliche Gräberfeld von Oberbuchsiten vorgelegt hatte. Motschi erklärte zum Start, ihm sei natürlich bekannt, dass der Begriff Röstigraben nichts mit dem Frühmittelalter zu tun hat. Die Kartoffel, und damit die Rösti, kam ja frühestens im 16. und 17. Jahrhundert nach Europa.

Dennoch ist beim Begriff Röstigraben wohl jedem Schweizer und jeder Schweizerin klar, was damit gemeint ist: das Zusammentreffen der Kulturen Welsch und Deutsch. Oder in diesem geschichtlichen Kontext: das Zusammentreffen von romanischen und alamannischen Völkergruppen.

Im Oberdorf wurden 25 Gräber ausgegraben

In den Jahren 2016 und 2017 wurde in Oensingens Oberdorf, früher unter dem Namen Bienken bekannt, exakt auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Jurt, ein grosser römischer Gutshof teilweise ausgegraben. In diesem Zusammenhang kamen 25 frühmittelalterliche Gräber zum Vorschein.

Der Referent führte zunächst aus, welchen Einflüssen die Bevölkerung nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches in der West- und Nordwestschweiz ausgesetzt war. «In der Westschweiz war die romanische Kultur bestimmend, obwohl die Christianisierung relativ früh – im Genf ist die Kirche St. Pierre ab dem vierten Jahrhundert belegt – begann.»

Von Osten her übernahmen neue Bistümer immer mehr die Macht, bis im siebten Jahrhundert das ehemalige Aventicum zum Grenzraum zwischen den Bistümer von Lausanne und Konstanz wird. Gleichzeitig wanderten germanischen Volksstämme immer weiter nach Westen vor; sie kamen nicht als Besatzer, sondern wurden oft als militärisch Verbündete von Rom geholt.

Sorgfältig werden die gefundenen Artefakte gehoben. zvg

So kam es, dass sich in unserer Gegend die romanische und die alamannische Kultur traf und mischte. Das Zusammentreffen der beiden Kulturen beweisen die nun aufgefundenen Artefakte in den Gräbern von Oensingen. Acht Männer, neun Frauen und acht nicht mehr zu bestimmende Individuen wurden untersucht.

Typische Gürtelschnallen oder Zierscheiben

Es kann festgestellt werden, dass sich die westliche Gruppe durch bestimmte Gürtelschnallen und -garnituren mit Rechteckbeschlag definiert. Deren östlichste Belege liegen nun in Oensingen-Bienken vor. Dazu kommen Gewandhafte mit zwei Haken.

Für den östlichen Kulturraum typische Grabfunde sind durchbrochene gearbeiteten Zierscheiben, die in Gebieten rechts der Aare und östlich der Klus vorkommen. Diese Zierscheiben wurden von Frauen als Anhänger an einem Gürtel getragen. Typisch alamannisch sind auch Spatha und Schild bei den Männern.

Eine romanische Gürtelschnalle aus den Gräbern von Oensingen zvg

Motschi führte weiter aus, dass der alte Verkehrsweg durch die Klus Richtung Basel wohl dieses «Zusammentreffen der Kulturen» begünstigt hat. Wie wichtig dieser Durchgang schon im Altertum war, beweist die Nennung des Weges auf der Tabula Peutingeriana, einer Rollkarte, die das römische Strassennetz darstellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen