Umstritten: ARA Falkenstein-Delegation zu Besuch in Zermatt

ARA Falkenstein Umstrittene Kläranlagen-Exkursion nach Zermatt: Vergnügungsreise oder Weiterbildung? Die zweitägige Besichtigung einer 17-köpfigen ARA-Falkenstein-Delegation nach Zermatt war umstritten. Dort gibt es eine Kläranlage zu sehen, wie sie mit dem Ausbau in Oensingen entstehen soll. Fränzi Zwahlen 19.07.2022, 05.00 Uhr

Mitarbeiter und Delegierte der ARA Falkenstein besuchen die Kavernenkläranlage in Zermatt. Dort wird die gleiche Technik angewandt, wie sie künftig in der ARA-Falkenstein zum Einsatz kommen soll. zvg

Am Wochenende vom 2. und 3. Juli hat eine 17-köpfige Delegation – Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und Delegierte – der ARA Falkenstein einen Augenschein in der ARA Zermatt unternommen. Bereits im Vorfeld hat diese zweitägige Exkursion ins Wallis im Thal und Gäu einigen Staub aufgewirbelt.

Ob es denn wirklich angebracht sei, für eine Betriebsbesichtigung nach Zermatt zu fahren, wo man zwei Tage lang unterwegs sei, wurde moniert. Auch ob es grundsätzlich nötig sei, solche Exkursionen zu unternehmen und dafür im ARA-Budget einen Posten einzurichten, wurde hinterfragt. Vor allem auch als die Exkursions-Beschreibungen nach Zermatt den an der ARA-Falkenstein beteiligten Gemeindepräsidenten zur Kenntnisnahme unterbreitet wurden, fanden Diskussionen statt.

Die Gemeindepräsidenten von Oensingen, Fabian Gloor und Balsthal, Freddy Kreuchi, wollten mehr wissen und stellten per E-Mail dem Präsidenten des ARA-Zweckverbandes, Enzo Cessotto entsprechende Fragen.

Einmal im Jahr eine Exkursion programmiert

Nach der Exkursion erklärt dieser: «Wir betrachten es auch als unsere Aufgabe, unseren Delegierten und Mitarbeitern mit der Besichtigung interessanter Abwasserbau-Objekte, die komplizierte Materie näher zu bringen.» Und weiter erklärt er:

«Einmal pro Jahr ist eine solche Exkursion programmiert und die Teilnehmer nehmen dafür in der Regel einen Ferientag. Die Ausgaben bewegen sich immer im Rahmen des Budgets.»

ARA-Falkenstein-Präsident Enzo Cessotto. Hanspeter Bärtschi

Zahlen nennt Cessotto keine. Wie diese Zeitung weiss, wurde für den Zermatt-Ausflug 4000 Franken budgetiert. Die Besichtigung in Zermatt habe man deshalb als wichtig und richtig erachtet, da dort die genau gleiche Technik angewandt wird, wie sie in Oensingen eingebaut wird.

Cessotto: «Dass es eine zweitägige Reise war, hat damit zu tun, dass wir am Freitagnachmittag in Zermatt vor Ort sein mussten, da man dort Führungen nur am Freitag absolvieren kann.» Man sei mit einem Car nach Täsch angereist und dann mit dem Kleintaxi nach Zermatt transportiert worden.

«Nach der Führung in Zermatt ging es wieder zurück nach Grächen, wo die Teilnehmer zu Selbstkosten in einem Hotel übernachteten. Am Samstag ging es nach einem kleinen Imbiss in Salgesch, wieder zurück nach Oensingen.»

Zum Sinn und Zweck solcher Exkursionen befragt, sagt Cessotto: «Wir betrachten diese als eine Art Weiterbildung und Horizonterweiterung der Teilnehmer. Ja, wir fühlen uns gar verpflichtet, eine solche jährlich anzubieten». Dies sei wichtig, denn bei einer solchen Exkursion könne man Themen vertieft besprechen und danach davon ausgehen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand seien.

Eine Anlage analog zu Zermatt in Oensingen

«In Zermatt gibt es ein analoges Abwasserreinigungssystem zu besichtigen, wie es auf der ARA-Falkenstein geplant ist», schreibt Alex Benz, der leitende Ingenieur der Erweiterung der ARA-Falkenstein Oensingen. «Die Technik mit in Belebtschlammbecken eingetauchten Membranpaketen ist in Zermatt seit 2014 im Dauerbetrieb und hat sich bestens bewährt. In den acht Betriebsjahren sind keine nennenswerten Störungen aufgetreten.»

Tatsächlich reinigt die ARA Zermatt in den touristischen Spitzenzeiten die Abwässer von knapp 50 000 «Einwohnergleichwerten» (Einwohner sowie Industrie- und Gewerbeanteile) erfolgreich und ist damit vergleichbar mit der Anlage in Oensingen. Bemerkenswert sei zudem, dass Aufgrund der Höhenlage, der knappen Platzverhältnisse und als Schutz vor kalten Wintertagen die ARA Zermatt komplett in den Felsen unter dem Heliport als Kavernenanlage gebaut wurde.

Im Entscheid des gewählten Verfahrens bestätigt

«Die Vertreter des Zweckverbandes fühlten sich nach der informativen Besichtigung bestätigt, mit dem gewählten Reinigungsverfahren eine richtige und zukunftsweisende Entscheidung getroffen zu haben und sehen der Bauphase auf der ARA Falkenstein mit einem guten Gefühl entgegen», so Benz. Die Besichtigungsreise ins Wallis habe einen wertvollen Einblick in die komplexen technologischen Zusammenhänge ergeben.

«Beeindruckend war der Rundgang durch die langen Gänge und unterirdischen Räume mit einer herausfordernden Logistik zur Ein- und Ausbringung der Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien». Von den Antworten der ARA-Verantwortlichen scheinen die Fragesteller vorerst befriedigt zu sein. Doch lassen sie im Gespräch durchschimmern, dass man sich im kommenden ARA-Falkenstein-Budget die entsprechenden Posten genau anschauen werde.

Die Kläranlage in Zermatt von aussen. zvg

Warum der ARA-Ausbau und was kostet er?

Nach über 25 Jahren ist es Zeit, die ARA Falkenstein umfassend zu renovieren. Die Anlage soll künftig 520 Liter Wasser pro Sekunde reinigen. So kann das Abwasser von 66500 Einwohner plus Industrie-/ Gewerbeanteil gereinigt werden, was der prognostizierten Belastung bis ins Jahr 2050 entspricht.

Die Bruttokosten für das gesamte Ausbauprojekt der ARA Falkenstein belaufen sich auf 34,82 Mio. Franken. Abzüglich der Vorleistungen aus der Planung, die von 2019 bis 2021 lief, von 1,52 Mio. Franken, dem Abgeltungsbeitrag des Kantons Solothurn von 3,421 Mio. Franken und demjenigen des Bundes von 9,86 Mio. Franken resultiert eine Nettoinvestition für die Gemeinden von 14,72 Mio. und eine Nettoinvestition von 3,28 Mio. Franken für die Grosseinleiter Bell Schweiz AG und Swiss Quality Paper.

Dem Bauprojekt haben in den letzten Wochen alle ARA-Gemeinden mit einem je nach Einwohnerzahlen berechneten Bruttokredit zugestimmt. Niederbipp (netto 2,16 Mio. Franken), Balsthal (netto 3,7 Mio. Franken) und Oensingen (netto 4,5 Mio. Franken) sind hierbei die grössten Zahler. Der Baustart ist für das Jahr 2023 geplant und eine Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch das Niederbipper Abwasser angeschlossen und mitgereinigt.

