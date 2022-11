Matzendorf: Warum eine gemeinsame Schulleitung Sinn macht

Analyse Im Thal fusionieren mehrere Schulleitungen: Mehr Wirgefühl, weniger Gärtlidenken Im mittleren und hinteren Thal soll es nur noch eine Schulleitung geben. Warum das eine sinnvolle Idee ist. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Primarschule Matzendorf funktioniert derzeit nur mit einem provisorischen Schulleiter. Bruno Kissling

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres steht die Primarschule Matzendorf ohne Schulleitung da. Die Stelleninhaberin hatte im Frühsommer nach drei Monaten gekündigt. Seither hat die Schule einen provisorischen Schulleiter.

Weil auch die Leiterin der beiden Primarschulen Welschenrohr-Gänsbrunnen und Aedermannsdorf-Herbetswil im nächsten Sommer ihr Amt abgeben wird, haben die vier Gemeinden beschlossen, eine gemeinsame Leitung für die drei Schulen zu suchen.

In anderen Teilen des Kantons sind solche Kooperationen keine Seltenheit. Im Unteren Leberberg und im Bucheggberg arbeiten die Schulen seit Jahren zusammen.

Im Thal-Gäu gibt es mehrere fusionierte Schulen. Darunter die Kreisschule Thal. Im Bild: das Schulhaus Falkenstein in Balsthal. Bruno Kissling

Auch im Thal-Gäu gibt es mit den Kreisschulen Thal, Bechburg und Gäu mehrere Beispiele. Mit dem Unterschied: Im hinteren und mittleren Thal will man die Schulen nicht fusionieren, nur eine gemeinsame Schulleitung installieren. Dann will man schauen, wie es läuft.

Seit 2000 sind mehr als 20 Prozent der politischen Gemeinden in der Schweiz verschwunden. Per 1. Januar 2021 haben 50 Gemeinden fusioniert. Auch Welschenrohr und Gänsbrunnen. Der Hauptgrund: Es gab nicht genügend Personen, die ein Amt übernehmen wollten. Anderes Beispiel: An den Gemeinderatswahlen 2021 gab es in vier Gemeinden im Thal stille Wahlen. Für richtige Wahlen gab es zu wenig Kandidierende.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Milizsystem werden oft mangelnde Zeit oder fehlendes Verantwortungsgefühl angegeben. Und im Bereich der Schule? Im Thal sind aktuell drei Gründe auszumachen.

Erstens ist das Thal zwar zentral gelegen. Dorthin zu gelangen, ist aber nicht ganz einfach: Reist man von «vor dem Berg» mit dem Auto an, gibt es die Varianten Weissenstein, Balmberg und Klus. Für die beiden Passvarianten entscheiden sich wohl die wenigsten. In der Klus staut sich der Verkehr oft. Die Alternative: der öffentliche Verkehr. Nur – das dauert.

Der zweite Punkt ist das (zu) kleine Teilzeitpensum. Teilzeitarbeit ist zwar in. Aber eine Stelle mit 20 oder 40 Prozent sichert einem das Einkommen nicht. Vor allem, wenn man der oder die Hauptverdienende im Haushalt ist. Also muss eine zweite Stelle her. Und zu zwei Arbeitsorten zu pendeln, dürfte ebenfalls nicht attraktiv sein.

Drittens kommt der Fachkräftemangel dazu. Lehrer zu finden, ist schwierig, das ist bekannt. Bei Schulleitern sieht es nicht anders aus. Und offenbar entscheiden sich viele lieber für einen zentraleren Arbeitsort als für einen in der Peripherie.

Die neue Schulleitung wird in Welschenrohr angestellt sein. Bruno Kissling

Deshalb ist es eine gute Lösung, welche die Schulen Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf-Herbetswil und Matzendorf anstreben. Die Gemeinden geben zwar die Zügel etwas aus der Hand: Die neue Schulleitung wird in Welschenrohr angestellt sein. Man wird Kompromisse schliessen müssen – vor allem, was die Präsenz vor Ort angeht. Aber so haben die Gemeinden noch eine eigene Schule im Dorf. Für junge Familien ist das ein entscheidender Faktor, um sich für oder gegen einen Umzug zu entscheiden.

Natürlich: Die geografische Randlage lässt sich nicht wegfusionieren. Aber durch das grössere und attraktivere Pensum lässt sich bestimmt einfacher eine passende Person finden. Die Tendenz geht also klar Richtung verstärkter Zusammenarbeit bei den Gemeinden. Mehr Wirgefühl, weniger Gärtlidenken. Das ist pragmatisch. Und kann nur guttun.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen