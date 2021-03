Amtsgericht Thal-Gäu Posträuber von Matzendorf muss sechs Jahre ins Gefängnis – Komplize erhält Landesverweis 2018 überfiel ein damals 53-jähriger Schweizer die Postfiliale in Matzendorf. Vor zwei Wochen stand er deshalb vor dem Amtsgericht Thal-Gäu. Jetzt ist das Urteil bekannt. Philipp Kissling 31.03.2021, 16.11 Uhr

Der Schweizer überfiel die Postfiliale im Februar 2018.

Bruno Kissling/Archiv

Der Schweizer, der im Februar 2018 in Matzendorf die Post und später mit einem Komplizen in Niederbipp und Courrendlin (JU) zwei Banken überfallen hat, muss eine sechsjährige Gefängnisstrafe absitzen. Das Strafmass für seinen albanischen Kumpel lautet 46 Monate Gefängnis und acht Jahre Landesverweis. Die Räuber begingen ihre Taten innerhalb eines Monats. Sie sind geständig. In allen drei Fällen führten sie eine Waffe mit, die, so kam das Gericht zur Überzeugung, geladen und gesichert gewesen war.