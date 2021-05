Amtsgericht Thal-Gäu In der Kränkung ausgerastet – hat der Beschuldigte seine Exfrau mit Messern verletzt? Ein Tunesier musste sich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor dem Amtsgericht Thal-Gäu verantworten. Doch es stellt sich für das Gericht auch die Frage, ob der Beschuldigte überhaupt schuldfähig ist. Philipp Kissling 04.05.2021, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte musste sich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor dem Amtsgericht Thal-Gäu in Balsthal verantworten.

«Ich weiss, es ist mängisch schwierig», sagt Amtsgerichtspräsident Guido Walser und hebt beschwichtigend die Hände. Soeben hat Manfred* Rainer L. Fringeli, dem Rechtsanwalt des Beschuldigten, ins Plädoyer geredet. «Bitte, Sie dürfen nur zuhören», meint Walser zu Manfred, der als Zeuge befragt worden war. Nun, zum Ende der Verhandlung, zieht Fringeli dessen Aussagen in Zweifel, und mit der Aussage, Manfred habe «eine Wolle» auf seinen Mandanten gehabt, entzündet der Anwalt Manfreds kurze Zündschnur. Fringeli hält die Darstellung der Gegenpartei insgesamt für fragwürdig. Er wirft dem Opfer und dem Zeugen vor, das Messer als Tatwaffe erfunden zu haben, um den Beschuldigten loszuwerden. Sein Mandant sei freizusprechen, aus der Haft zu entlassen und für die Haftzeit angemessen zu entschädigen.

Das Opfer und der Beschuldigte waren ein Paar

Neyla* befindet sich in psychologischer Behandlung, doch die Abstände zwischen den Sitzungen werden grösser. Mittlerweile sind die körperlichen Schäden verheilt. Gemäss Anklageschrift waren es unter anderem Kopfverletzungen, Stichwunden im Oberkörper sowie Schnittwunden und Schürfungen an der linken Hand. Neyla sitzt vor Amtsrichter Guido Walser und antwortet auf seine Fragen. Inzwischen, sagt sie, sei ihr Leben besser geworden, «ich habe Ruhe und keine Angst». Ihr Peiniger Lounis* kann ihr nichts anhaben, denn er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Im Gerichtssaal sitzt Lounis, der einst ihr Gatte war und der Vater ihrer zwei Kinder ist, schräg hinter ihr, in Fussfesseln gelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-jährigen Tunesier vor, mit seinem Angriff den Tod seiner Exfrau mindestens in Kauf genommen zu haben. Die bis zu 30 Millimeter tiefen Stich- und Schnittwunden im Oberkörper hätten wichtige Blutgefässe und Organe nur um Zentimeter verfehlt.

Brutale Schläge und Todesschreie

Lärm und Schreie habe er gehört. Schreie «wie Todesschreie», erinnert sich Manfred an die dramatische Szenerie, die sich am 15. Mai 2019 gegen Mitternacht vor dem Mehrfamilienhaus in Balsthal zugetragen haben soll. Manfreds Eingreifen war es zu verdanken, dass womöglich noch Schlimmeres verhindert wurde. Dem Amtsgericht schildert er seine Sicht der Dinge. Kurz vor Mitternacht durch die Schreie aufgeschreckt, hätten er und seine Frau ihr Bett verlassen und nach der Lärmquelle gesucht. Vor dem Haupteingang hätten sie gesehen, wie Neyla, die ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus wohnt, von Lounis gewürgt und geschlagen worden sei. Er habe auch ihren Kopf gegen die Wand und den Boden geschlagen. Noch heute sehe man die Beulen in der mit Isolationsplatten belegten Wand.

Manfred habe sich einen Stuhl geholt und damit Lounis dazu gebracht, von Neyla abzulassen, sodass das Opfer sich mit Hilfe seiner Frau in Sicherheit bringen konnte. Der Beschuldigte gibt an, an dem Tag mehrmals an der Wohnung der Exfrau vorbeigegangen zu sein. Er habe ein Foto machen wollen zum Beweis, dass sie die gemeinsamen Kinder oft allein zu Hause lasse. Lounis gibt einzig zu, seine Frau an den Haaren gezerrt zu haben. Alles andere streitet er ab.

Die Frage ist, inwiefern der Beschuldigte an dem 15. Mai 2019 bei klarem Verstand war. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Michael Schlichting, kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass Lounis «in einigen Denkvorgängen deutliche Störungsanzeichen zeigt». Er sei gesteuert gewesen von einer narzisstischen Kränkungswut Neyla gegenüber. Die Tat ein Ventil für aufgestauten Frust, hervorgerufen durch die Trennung von der von ihr und den gemeinsamen Kindern? Schlichting spricht vor Gericht von einer «schwergradigen Verminderung der Schuldfähigkeit». Eine Tatsache, die sich bei einem Schuldspruch strafmildernd auswirken würde. Staatsanwalt Reto Gamma bezieht sie ein in seine Überlegungen zum Strafmass. Unter Berücksichtigung aller Fakten beantragt er dem Gericht in seinem Plädoyer eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Jahren sowie zehn Jahre Landesverweis.

* Namen geändert.