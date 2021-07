Thal-Gäu: Amtsgelöbnis für die angehenden Präsident:innen

Amtei Thal-Gäu Nach Amtsgelöbnis: 41 Präsidentinnen und Präsidenten aus dem Thal-Gäu dürfen ihre Ämter übernehmen In Egerkingen nahm der Oberamtsvorsteher den Eid der neuen Präsidentinnen und Präsidenten aus dem Thal-Gäu ab. Rahel Bühler 09.07.2021, 16.27 Uhr

Stephan Berger (links) nimmt das Amtsgelöbnis von 41 Präsidentinnen und Präsidenten ab. Bruno Kissliing

Ein Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeindepräsident darf seine Amtstätigkeit erst aufnehmen, wenn er vereidigt ist. Deshalb fand am Donnerstagabend, in der alten Mühle in Egerkingen, die Abnahme des Amtsgelöbnisses statt.