Egerkingen: GAG-Geschäfsleiterin blickt aufs Jahr 2021

Alterszentren im Gäu GAG-Geschäftsleiterin: «Man darf nicht in Panik verfallen – egal, welchen Namen das Virus trägt» Für die Alters- und Pflegeheime waren die vergangenen zwei Jahre meist eine einsame Angelegenheit. Die drei Standorte der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu bilden keine Ausnahme. Im Interview blickt Geschäftsleiterin Gina Kunst auf das Jahr 2021 zurück. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 06.07.2022, 14.00 Uhr

Gina Kunst ist Vorsitzende der Geschäftsleitung der Alterszentren im Gäu. Im Interview spricht sie über das Geschäftsjahr 2021. Bruno Kissling

Wie hat sich Ihr Job in den beiden Coronajahren verändert?

Gina Kunst: Der Job hat sich nicht verändert. Aber wir wurden fremdgesteuert von Bund und Kanton. Die grosse Kunst war immer abzuwägen, was man umsetzen muss und wo man noch «spazig» hat. Bei einem Besuchsstopp heisst das zum Beispiel nicht, dass unsere Bewohnenden nicht mehr nach draussen dürfen. So trafen sich Bewohnende und Besucher beim Spazierengehen.

Sie schreiben im Jahresbericht, dass die Bewohnenden trotz Pandemie viele der Tätigkeiten ausüben konnten. Wie war das möglich?

Wir haben immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Am Anfang der Pandemie haben wir zum Beispiel Aktivitäten in kleinen Gruppen auf den Abteilungen gemacht. Denn für viele Bewohnende war es eine Bestrafung, dass man nicht mehr alles unternehmen durfte.

Wie ging es den Bewohnenden, dem Personal 2021?

Das Bevormundende störte sie nach einer gewissen Zeit stark. Unsere Bewohnenden sind betagt, nicht bekloppt. Jede und jeder hat selbst entschieden, ob er oder sie sich impfen lassen will. 80 Prozent der Bewohnenden und des Personals hat sich bei der ersten Gelegenheit geimpft. Die, die nicht geimpft waren, haben Maske getragen. Damit hat sich das Thema erledigt.

Gab es an einem der Standorte einmal einen grossen Ausbruch?

Ende 2020 hat hatten wir 16 Ansteckungen in einer Abteilung mit 24 Personen. Am Ende sind fünf gestorben. Das war happig. Zudem ging die Angst herum, dass man zwangsläufig stirbt, wenn man in ein Altersheim eintritt. Aber das ist falsch.

Wieso?

Viele denken, ein Pflegeheim sei der letzte Ort. Ein Stück weit ist das so. Aber manche brauchen nur eine gewisse Zeit Betreuung und dann treten sie wieder aus. Haben jüngere Menschen eine Lungenentzündung, sind sie nach etwa zwei Wochen wieder fit. Der betagte Mensch braucht sicher zwei Monate und merkt dann, dass er wieder fit ist und nach Hause kann.

Gina Kunst vor dem Alters- und Pflegezentrum Sunnepark in Egerkingen. Bruno Kissling

Wie waren die Betten 2021 ausgelastet?

Im Dezember 2020 hatten wir fünf Todesfälle. Dann hat es stark geharzt mit neuen Eintritten. Seit Februar 2021 sind zehn Langzeitbetten geschlossen.

Wie hat sich die Pandemie sonst noch auf den Betrieb ausgewirkt?

Durch die leeren Betten hatten wir weniger Einnahmen. Dabei haben wir gleichzeitig mehr Ausgaben wegen des Baus des Lindenparks in Balsthal. Zum Glück sind wir betriebswirtschaftlich gesehen ein gesunder Betrieb mit einer soliden Kapitalstruktur. Da wir die Betten nicht belegen konnten, mussten wir Reserven aus den bestehenden Fonds benutzen, damit das Jahresergebnis 2021 nicht um eine halbe Million schlechter ausfiel.

Das Jahresergebnis ist ja mit 11'755.90 Franken im Vergleich zu den 47'663.45 Franken vom Vorjahr schon deutlich schlechter.

Wir haben in der Geschäftsleitung und mit dem Verwaltungsrat diskutiert, ob wir bei den Personalkosten einsparen müssen. Durch Fluktuation und die tiefere Belegung konnten wir zuerst Einsparungen machen. Wir wollen niemanden loswerden. Im Februar 2021 mussten wir dann doch Stellen streichen. Dann stellst du dir die Frage: Wen nimmst du? Das ist nicht schön.

Wie viele Leute wurden konkret entlassen?

Sechs. Total haben wir 220 Mitarbeitende an allen drei Standorten. Ein paar der entlassenen Mitarbeitenden konnten wir wieder zurückgewinnen, als die Nachfrage nach den Betten wieder zunahm. Fürs 2022 haben wir neu zehn Betten weniger. Ohne sie sind wir jetzt wieder voll belegt.

Was haben Sie aus der Coronakrise gelernt?

Nicht in Panik zu verfallen – egal, welchen Namen das Virus trägt. Die Hygiene im Haus muss stimmen. Wir haben wiederkehrende Vertiefungsanlässe für die Mitarbeitenden. Alle müssen wissen, wie die Brandmeldezentrale und die Hygiene funktionieren. Jeder Standort hat einen Notfallkasten mit Schutzmaterial. Der steht im Keller.

Zur Person Bruno Kissling Gina Kunst, Vorsitzende der Geschäftsleitung der GAG 1996 kam die ausgebildete Pflegefachfrau aus Holland mit der Familie in die Schweiz. Bis 2011 arbeitete sie im Kantonsspital Olten auf der medizinischen Abteilung. Dann wechselte sie als Pflegedienstleiterin in das Alters- und Pflegezentrum Sunnepark nach Egerkingen, der zur Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu gehört. 2019 übernahm sie den Vorsitz der Geschäftsleitung. Sie wohnt in Egerkingen.

Derzeit steigen die Coronazahlen wieder. Wie ordnen Sie die aktuelle Lage ein?

Für mich ist es eine normale Sommergrippe. Sie ist zu beachten wie jede andere auch. Ich habe letzte Woche das Personal darauf hingewiesen, die Sommergrippe kommt. Es gilt wieder: Wer erkältet ist, trägt eine Maske.

Wie wirkt sich der Fachkräftemangel auf die Rekrutierung von Personal für den Lindenpark aus?

Es ist vor allem schwierig, Pflegefachkräfte zu finden. Alle unsere acht Pflegelernenden haben die Abschlussprüfung bestanden. Von ihnen bleiben sechs bei uns. Wir begannen weit im Voraus mit der Rekrutierung. Besser jemanden zu früh haben, als die Person nicht anzustellen. Zudem zügeln wir die Bewohnenden gestaffelt in den Neubau in Balsthal. So ist der Druck, wie schnell wir Leute anstellen müssen, nicht so gross.

Was heisst das in Zahlen?

Für das laufende Jahr sind noch 24 Stellen zu besetzen. Fürs 2023 suchen wir noch 4,5 Stellen.

Wie sieht's mit der Auslastung aus?

Sehr gut. Manche der künftigen Bewohnenden warten gar mit dem Umzug, weil sie nicht nach Niederbuchsiten in die Stapfenmatt, sondern direkt nach Balsthal ziehen wollen. Damit habe ich nicht gerechnet.

