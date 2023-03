Alte Kirche Härkingen: Norbert Eggenschwiler, Gergana Mantscheva

Alte Kirche Härkingen Diese beiden Künstler wollen mit ihrer Ausstellung die Vergänglichkeit festhalten Vanitas – alles ist eitel, nichts bleibt ewig. Norbert Eggenschwiler und Gergana Mantscheva lassen in ihrer Doppelausstellung in der Alten Kirche Härkingen Alltägliches in Stein und auf Leinwand erstarren. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Gergana Mantscheva zeigt ihre Bilder, Norbert Eggenschwiler seine Arbeiten in Stein in der Alten Kirche Härkingen. Bruno Kissling

Der Steinbildhauer Norbert Eggenschwiler aus Balsthal formt Marmor zu Marmorkuchen oder Zeitungshüten, roten, von «Fettäderchen» durchzogenen Kalkstein zu Fleischstücken, die uns ohne Euphemismen daran erinnern, woraus wir gemacht sind. Gergana Mantscheva, die in ihrem Atelier in Lüsslingen als Malerin tätig ist, greift seine Motive auf, sowohl das Fleisch wie auch die Steine.

Erstmals benutzte Gergana Mantscheva Rosa als Farbe für ihre Bilder. Auf diesem hier ist ein Klumpen Schweinefett zu sehen. Bruno Kissling

Eine Bildreihe zeigt Klumpen von Schweinefett. Die realistische, fast lebendig scheinende Darstellung löst unwillkürlich Ekel und gleichzeitig eine anziehende Faszination aus. Rosig glänzend heben sich die Klumpen vom bläulichen Hintergrund ab.

Zum ersten Mal habe sie Rosa als Farbe benutzt, erzählt Mantscheva. In ihren vorausgehenden Werken zeichnet sich zumeist eine eher düstere, kalte Farbenwelt ab. Nun nimmt sie die Rottöne auch in einem weiteren Motiv auf: Sie malt den Teppich als Herzstück unserer Stuben, der Inbegriff von Geborgenheit und Zuhausesein.

In ihren Bildern unterbrechen schwere, kantige Steinblöcke das farbige Teppichmuster und vereiteln das heimelige Gefühl. Dahinter steht das Thema, das Mantschevas momentane Arbeiten als roter Faden durchzieht: der Krieg in der Ukraine, die gewaltsame Invasion ins eigene Heim, die die Illusion von Sicherheit und Wärme der Stube vor Augen führt.

Der Mensch nimmt Gestalt an

Eggenschwiler spielt derweil mit der Erinnerung: Ein Zeitungshut aus Marmor versinnbildlicht, was sich früher die Maler und Bildhauer jeden Arbeitstag aufs Neue falteten. Heute begegnet er uns höchstens noch als Karikatur. Im Kirchenschiff spielen beide Kunstschaffenden mit Alltagsgegenständen, die ein symbolisches Kompositum des Menschenlebens darstellen: Körper, Essen, Arbeit, Zuhause.

Der goldenen Büste fehlt die Nase. Bruno Kissling

Im Altarraum der Alten Kirche nimmt der Mensch Gestalt an und ist doch bereits dem Zerfall unterworfen: Eggenschwilers goldener Büste fehlt die Nase, Mantschevas Bilder zeigen schwarze Plastiksäcke mit menschlichen Umrissen. In der Mitte, am Platz des Altars, leidet ein Jesus am Wegkreuz. Wenn das Leben zu Ende geht, ist dann der Glaube alles, was bleibt?

Eggenschwiler lässt Gottes Sohn aussehen wie fragilen, schneeweissen Styropor. In minutiöser Arbeit hat er unzählige, feine Erhöhungen ausgeschliffen. Den schlaffen Körper versieht er mit kleinen Bruchstellen, lässt Jesus am Kreuz zerfallen. Über seinem Kopf, wo für den Wanderer gewöhnlich die Lettern I.N.R.I. zu entziffern sind, steht in Stein gemeisselt: «Non eternum est» – es ist nicht ewig.

Die Werke von Gergana Mantscheva und Norbert Eggenschwiler sind vom 17. März bis am 2. April 2023 in der Alten Kirche Härkingen ausgestellt.





