Ärztemangel Psychiater sagt: «Das Thal-Gäu ist psychiatrisches Niemandsland» – im Oensinger Leuenfeld gibt es mittlerweile viele medizinische Angebote In den vergangenen Jahren ist in der Überbauung Leuenfeld in Oensingen ein Hotspot für medizinische Dienstleister entstanden. Mit der Fertigstellung geht die Konzentration noch weiter. Die Gründe dafür sind vielfältig. Rahel Bühler 18.03.2022, 05.00 Uhr

In der Überbauung Leuenfeld in Oensingen gibt mehrere Hausärzte, Physiotherapeuten, Psychiater. Auch die Spitex ist dort angesiedelt. Patrick Lüthy

Ein Ärztezentrum, eine Praxis für Psychiatrie, eine für Physiotherapie. Die Liste der gesundheitlichen Angebote, die es in der Oensinger Überbauung Leuenfeld schon gibt, ist lang. Sie hat sich in den vergangenen Jahren unbemerkt zu einem Hotspot für gesundheitliche Einrichtungen gemausert. Und die Entwicklung geht noch weiter:

Derzeit entsteht der zweite Teil der Überbauung, das sogenannte «Leuenfeld Zentrum»:

Die Überbauung Leuenfeld Zentrum Die Arbeiten an der Überbauung Leuenfeld Zentrum an der Solothurnstrasse in Oensingen sind fast abge­schlossen. Das geht aus einer Medienmitteilung der Schmid-Gruppe, die die Überbauung realisiert, hervor. Entstanden sind 46 Eigentumswohnungen in vier Wohnhäusern sowie 2500 Quadratmeter Laden- und Dienstleistungsfläche mit einer Denner-Filiale im Sockelgeschoss. Die Überbauung Leuenfeld in Oensingen. Patrick Lüthy

Dort kommt es zu einer Rotation: Die Physiotherapie-Praxis und die Spitex, die bisher im bestehenden Leuenfeld angesiedelt waren, ziehen in die neuen Räume an der Solothurnstrasse. Im bestehenden Leuenfeld wird Platz frei: Das Augenzentrum Thal-Gäu und eine Praxis für traditionelle Chinesische Medizin werden dort einziehen.

Andererseits ziehen im Leuenfeld Zentrum nebst der Spitex und der Physiotherapie-Praxis eine Hebammenpraxis und eine weitere Hausärztepraxis ein. Und die Vebo bezieht Ende Mai 16 Wohnungen für betreutes Wohnen.

Gründe für Konzentration: Fachkräftemangel, Standort, Bedarf

Wie kommt diese Konzentration an gesundheitlichen Dienstleistungen zu Stande? Christian Rohrmann leitet das Ärztezentrum Leuenfeld seit sechs Jahren. Zuerst fing er als Einzelpraxis an. Mittlerweile arbeiten dort vier Ärzte. Er spricht von einem Clustereffekt: «Im Leuenfeld bestanden schon Gesundheitsangebote, also hat es sich angeboten, dort weitere anzusiedeln.» Weiter spräche der gute Standort für sich. Das Leuenfeld sei nahe am Bahnhof und biete genügend Parkplätze an.

Einen weiteren Grund sieht Rohrmann im Fachkräftemangel zwischen Olten und Solothurn. In diesem Gebiet seien viele Einrichtungen zu Hause, die sich um Menschen mit psychischen Bedürfnissen kümmern. Da brauche es ein entsprechendes Angebot an Ärzten:

«Das Gebiet ist nach wie vor psychiatrisches Niemandsland.»

Ein Schild weist auf die gesundheitlichen Angebote im Leuenfeld hin. Patrick Lüthy

Genau das war für Marino Urbinelli ausschlaggebend, 2016 seine für Psychiatrie und Psychotherapie an der Leuenstrasse 2 zu eröffnen. Vorher arbeitete er am Kantonsspital Olten. «Es war mir immer bewusst, dass im Gäu und im Thal keine psychiatrische Praxis bestand. Die Unterversorgung in diesem Kantonsteil machte mir immer Sorgen.» Als er 2015 vom Gruppenpraxisprojekt von Rohrmann erfuhr, sei für ihn klar gewesen, dass er dort eine Praxis eröffnen sollte.

Eine Psychiatrie-Praxis in einem Gesundheitszentrum wie dem Leuenfeld hat für Urbinelli drei Vorteile: Der Zugang für psychisch kranke Menschen sei niederschwelliger, denn die Patienten schreiten durch die Pforte des Gesundheitszentrums und fühlten sich weniger stigmatisiert, wenn sie Richtung Psychiatrie-Praxis gehen. Nicht wenige psychisch kranke Menschen haben eine Angsterkrankung und eine soziale Phobie.

Sie können nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen. Ein Gesundheitszentrum habe genügend Parkplätze. Es bestünden auch kollegiale Kontakte, von denen gemeinsame Patienten profitieren können.

Dass Oensingen gut gelegen sei, findet auch Fabienne Vacheresse. Sie wird ab 1. April mit ihrer Praxis für traditionelle Chinesische Medizin ins bestehende Leuenfeld einziehen. Sie wohnt selbst seit sieben Jahren im Quartier. Dass man von den verschiedenen Fachrichtungen und dem vorhandenen Wissen profitieren könne, sieht sie als Hauptvorteil.

Cagdas Kaya wird das Augenzentrum Thal-Gäu ab 11. April leiten. Er ist in Balsthal aufgewachsen. Für den Einzug habe er sich vor allem entschieden, damit der Bevölkerung im Thal-Gäu eine kompetente und moderne augenärztliche Grundversorgung angeboten werden kann. «Jetzt gibt es bei Augenbeschwerden hauptsächlich nur die Möglichkeit, nach Solothurn oder Olten zu reisen.»

Mit dem neuen Augenzentrum ändere sich dies. Zudem böte sich dadurch anderen Ärzten in der Region die Möglichkeit einer augenärztlichen Zuweisung in der Nähe. Denn viele Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck hängen laut Kaya mit den Augen zusammen. Auch er hebt den guten Standort hervor.

In der Überbauung Leuenfeld in Oensingen (Solothurnerstrasse/Leuenalle) entsteht eine Konzentration an Gesundheitszentren. Patrick Luethy

Die Spitex ist bereits umgezogen

Den Umzug vom bestehenden in neue Räume im Leuenfeld bereits hinter sich hat die Spitex Gäu. Die Spitex habe einfach mehr Platz gebraucht, berichtet Leiterin Doris Neukomm. Die Nähe der Hausarztpraxen sei für ihre Institution nur von Vorteil:

«Die Hausärzte sind unsere wichtigsten Partner. Dass man sich persönlich kennt und schnell ohne grosse Wege in Kontakt treten kann, erleichtert unseren Arbeitsalltag.»

Die Spitex habe mit dem Ärztezentrum viele gemeinsame Patienten. Viele Menschen würden Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern in Anspruch nehmen. Als Beispiel nennt Neukomm Phsysiotherapie. «Da wir auch immer wieder Mütter nach der Geburt eines Kindes betreuen, ist es durchaus denkbar, auch gemeinsame Kunden mit dem ‹Bauchgefühl› zu haben.»

Als zweite Hausarztpraxis wird Vitasphère im Juni ins Leuenfeld Zentrum einziehen. Sebastian Stiebitz wird sie leiten: «Oensingen ist eine Gemeinde mit sehr viel Dynamik und einem schnellen Wachstum. Um dem Rechnung zu tragen und die bereits bestehende medizinische Infrastruktur um ein topmodernes Angebot zu erweitern, haben wir uns für den Standort entschieden.»

