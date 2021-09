Jonas Deichmann Extremsportler wie Forrest Gump in Mexico

Aedermannsdorf Jonas Deichmann aus Aedermannsdorf: Er ist der «Forrest Gump alemán» Jonas Deichmann ist seit einem Jahr auf seinem Triathlon rund um den Globus unterwegs. Derzeit rennt er durch Mexico. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Extremsportler Jonas Deichmann (34) rennt derzeit durch Mexico. Und erhält ganz viel unerwartete Begleitung, wie einst Forrest Gump. zvg

Wir erreichen Jonas Deichmann (34), den deutschen Extremsportler mit Wohnsitz in Aedermannsdorf, per Whatsapp in Mexico. Bei uns ist es Mittag – bei ihm sechs Uhr morgens. Er ist gerade aufgewacht. Er wirkt noch etwas verschlafen, ist aber sehr zufrieden. «Ich konnte in einem Hotel übernachten, organisiert von der zuständigen Tourismusorganisation.»

Blenden wir zurück: Jonas Deichmann hat sich zum Ziel gesetzt, einen Triathlon im Alleingang um den Globus zu absolvieren.

Er startete sein Projekt am 26. September 2020 offiziell in München. Zunächst fuhr er per Velo über die Alpen bis nach Karlobag an der kroatischen Küste. Von dort aus ist er 450 Kilometer entlang der Adriaküste geschwommen und erreichte am 22. November nach 54 Tagen im Wasser Dubrovnik. Dabei hat er einen neuen Rekord für die längste Schwimmstrecke ohne Begleitboot aufgestellt. Von Dubrovnik radelte Deichmann über die Ukraine nach Russland und durchquerte das Land im eisigen sibirischen Winter.

Terrorliste der USA

Nach 17'000 Kilometern und einiger Zeit Verspätung auf seinen ursprünglichen Plan aufgrund der Coronapandemie, erreichte er auf dem Rad am 17. Mai Wladivostok an der russischen Pazifikküste. Von dort aus – so war es ursprünglich vorgesehen – wollte er mit einem Segler- oder Frachtschiff in die USA einreisen. Doch das wurde ihm verweigert, da er auf seinen vorherigen Reisen in Ländern unterwegs war, die auf der Terrorliste der USA stehen.

So war jetzt der Plan, direkt via Schiff an die mexikanische Pazifikküste überzusetzen. Doch auch dieses Vorhaben wegen der Pandemie gelang nicht. Schliesslich musste Deichmann das Flugzeug nehmen und konnte erst zwei Tage vor Ablaufs seines Visums in Russland einen Flug nach Mexico via Tokio erwischen. Von dort ging es zunächst wieder retour nach Tijuana, von wo aus er zum Lauf quer durch Mexico startete.

An 120 Tagen 120 Marathons

Es sollten an 120 Tagen 120 Marathons, oder 5000 Kilometer rennend zurückgelegt werden. Mit seinem Lauf im Stil von Forrest Gump hat Deichmann in Mexico einen wahren Hype ausgelöst: Entlang der Strecke warten täglich Läufer und Radfahrer, die ihn ein Stück begleiten. Die Streckenführung durch die Städte wird regelmässig von Polizeieskorten gesichert.

Alle grossen Fernsehsender und Tageszeitungen Mexicos berichten über «El Forrest Gump». «Als ich in Mexico angekommen bin, ist mir beim Rennen erst mal eine Person gefolgt. Täglich wurden es mehr, denn regionale Medien haben über mich berichtet», erzählt er. Das Ganze wurde immer grösser, so dass Deichmann derzeit manchmal von bis zu 100 Personen begleitet wird.

Auch die Polizei eskortiert den Extremsportler durch das Land. Deichmann wurde dort zum Medienstar. Zvg

Er wird in diesem Land, das von Kriminalität gebeutelt ist, gut bewacht und beschützt. «Die Mexikaner lieben bestimmte Ausländer und alle kennen Forrest Gump. Für sie bin ich der Forrest Gump aleman. Von daher kommt wohl auch all dieser Goodwil», erklärt der 34-jährige, dessen Bart aber echt und nicht angeklebt ist, wie jener des Filmhelden.

«Ich bin jetzt sozusagen auf dem Schlussspurt», sagt Deichmann noch, denn es lägen rund 500 Kilometer bis nach Cancun vor ihm. So schön die Begleitung der Leute auch sei, könne es auch anstrengend sein, vor allem wenn die Mit-Läufer sein Tempo nicht einhalten können.

Strenge Corona-Regeln

Ende Oktober, so ist der Plan, sollte Jonas Deichmann wieder europäischen Boden betreten. Er wird dann mit dem Flugzeug in Portugal landen und mit dem Velo Richtung Heimat radeln. Sein ursprünglicher Plan, für die Atlantik-Überquerung ein Frachtschiff zu nutzen, scheint derzeit unmöglich zu sein: «Es herrschen auf den Schiffen sehr strenge Corona-Regeln und jetzt hat auch noch die Hurrikan-Saison begonnen.»

Läuft alles wie am Schnürchen, kommt Deichmann am 26. November in Aedermannsdorf und ein paar Tage später am Startpunkt in München an.