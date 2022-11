Advent im Thal-Gäu: Diese Dekorationen sind im Trend

Es geht wieder los – ob rot oder grün, kitschig oder schlicht, die regionalen Blumengeschäfte rüsten sich für den weihnachtlichen Ansturm aus. Was jetzt in der Vorweihnachtszeit bei Blumenhändlern in der Region Thal-Gäu am meisten gefragt ist.

Michelle Schmid 18.11.2022, 05.00 Uhr