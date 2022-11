Adventsmarkt Schelten: Geheimtipp für Solothurner

Adventsmarkt Adventsmarkt in Schelten mobilisiert das ganze Dorf: Es weihnachtete versteckt im Juratal Kerzenziehen, Schokokussschiessstand und Milchkannen-Musikboxen: Der Adventsmarkt Schelten mit Solothurner Ausstellern hat Kennerinnen und Geniesser von weither angelockt. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Handgefertigte Körbe von Cornelia Steinmann vom Seehof am Adventsmarkt in Schelten. Patrick Lüthy

Am Wochenende organisierte die Berner Gemeinde Schelten ihren alljährlichen Adventsmarkt. Auch einige Aussteller aus dem Kanton Solothurn haben den Weg in das abgelegene Tal gefunden.

Am Dorfeingang von Ramiswil entdeckt man das erste Plakat: Adventsmarkt Schelten. Hinter dem Thaler Dorf führt eine gewundene Strasse durch hügelige, mit Tannen besetzten Jurahöhen über den Scheltenpass bis hinunter zum Restaurant Scheltenmühle.

Das ehemalige Schulhaus bietet für die Aussteller viel Platz. Patrick Lüthy Auch ohne Schnee: Father Christmas darf nicht fehlen. Patrick Lüthy Isabella Gygax am Stand von Margrit Gygaz vom Gügggel Brunnersberg. Patrick Lüthy Honig von Marianne Zeltner aus Oberbuchsiten. Patrick Lüthy Tönende Milchkannen von Fritz Keller aus Fulenbach. Patrick Lÿthy / Patrick Lüthy Feine Crèpes für den kleinen Hunger Patrick Lüthy Nicole Schweda von Nicki's Filzkiste aus Schelten. Patrick Lüthy

Etwas weiter hinten kündigt ein ausgestopfter Samichlaus den Anfang der Weihnachtszeit und den Adventsmarkt in Schelten an. Jedes Jahr wird dieser von den Mitgliedern der Kulturellen Gemeinschaft Schelten organisiert.

Adventsmarkt als Gemeinschaftsprojekt für das Dorf

Organisatorin Nicole Roos ist dafür verantwortlich, die Aussteller ausfindig zu machen. Dieses Jahr haben insgesamt 25 den Weg in das abgelegene Tal gefunden, erzählt sie. Das sind beinah so viele, wie Schelten Einwohner hat. In der kleinen Gemeinde im Berner Jura leben nämlich 34 Leute.

Der Adventsmarkt bringt sie zusammen und lockt einige Weggezügelte wieder in die alte Heimat. Einmal im Jahr packen sie alle mit an: Die Jugendlichen haben ein Crêpes-Hüsli aufgebaut.

In der ehemaligen Chäsi kann man Kerzen aus Bienenwachs ziehen oder, wer etwas mehr Bewegung haben will, vor dem alten Schulhaus seine Treffsicherheit an einem Schokokuss-Schiessstand beweisen. Trifft man mit einem Ball durch das Loch im Bauch eines bemalten Samichlauses, kommt ein Schokokuss herausgespickt. Die Geschicktesten fangen ihn, bevor er auf dem Boden landet.

Organisatorin Nicole Roos weiss, wo's lang geht. Patrick Lüthy

Der Parkplatz vor dem Schulhaus ist voll, die Festbänke und das «Kaffistübli» sind gut besetzt. Die Leute kämen von überallher aus der Umgebung, meint Roos: Aus dem Baselbiet, dem Welschen und aus dem Solothurnischen.

Die tönenden Milchkannen sorgen für Stimmung

Auch unter den Ausstellern im ehemaligen Schulhaus finden sich einige Solothurner. Jacqueline Müller vom «Aroma-Atelier» aus Laupersdorf gefällt die Atmosphäre in Schelten: «Das hier ist ein Stückchen heile Welt.» Zusammen mit Claudia Jeggli bietet sie Räucherstoffe aus einheimischen Pflanzen an.

Fritz Keller aus Fulenbach hat die Idee der Milchkannen-Lautsprecherboxen mit Freunden ausgetüftelt. Patrick Lüthy

Das ausgefallenste Angebot hat wohl Fritz Keller aus Fulenbach. An einem stillen Abend auf einer Alp haben er und einige Kollegen einen Einfall gehabt: Wie wäre es mit einer Musikbox in einer Milchkanne? Laut gedacht und getan - seit sieben Jahren bauen sie nun nach Feierabend klangvolle Milchkannen.

Spende und Kulturabgabe anstelle von Standgebühren

Die selbst gemachten Produkte seien das, was die Leute am kleinen, aber feinen Adventmarkt schätzen, sagt Nicole Roos. Die Verkäufer würden sich viel Zeit für die Beratung nehmen und es sei alles etwas persönlicher als sonst wo.

Die Aussteller zahlen ausserdem keine Standgebühren, sondern geben einen Anteil ihrer Einnahmen der Kulturellen Gemeinschaft ab. Davon werde ein weiterer Anteil gespendet, heuer nach Uganda. Das Konzept vom Märet scheint aufzugehen – während sich Scheltens Einwohnerzahl in den letzten Jahren verringert hat, hält sich der Adventsmarkt schon seit 23 Jahren und ist sogar gewachsen. Die Vorweihnachtszeit bringt alle Jahre wieder etwas mehr Leben in den entlegenen Ort.

