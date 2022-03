Abwasser Oensingen sagt Ja: Der Ausbau der Abwasserreinigungsanlage nimmt eine erste Hürde Die Abwasserreinigungsanlage Falkenstein in Oensingen soll ausgebaut werden. Oensingens Beitrag daran ist mit 11,2 Millionen am höchsten. Deshalb fand am Montag eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung an der Urne. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.03.2022, 14.15 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlage Falkenstein in Oensingen soll für 34,8 Millionen Franken saniert werden. Jetzt entscheidet das Stimmvolk. Bruno Kissling

Seit längerer Zeit ist klar: Die Abwasserreinigungsanlage Falkenstein mit Sitz in Oensingen muss saniert werden. Die letzte Sanierung ist zu lange her, die Anlage ist zu klein geworden und die gesetzlichen Vorgaben haben sich geändert. Im Januar sagten bereits die Delegierten des Zweckverbands ARA Falkenstein Ja zum Vorhaben.

Nun wird der Ausbau konkreter: Mit Oensingen hat am Montagabend die erste der Verbandsgemeinden dem Vorhaben zugestimmt.

Das Vorhaben Weil die Abwasserreinigungsanlage Falkenstein zum letzten Mal vor 25 Jahren einen Ausbau erfahren hat, ist Handlungsbedarf angesagt. Das Bauprojekt umfasst eine neue, moderne und nachhaltige Abwasserreinigungsanlage auf der heutigen Parzelle in Oensingen. Zudem soll auch Niederbipp in den Zweckverband aufgenommen werden. Die ausgebaute Kläranlage kann in Zukunft 520 Liter Abwasser pro Sekunde reinigen. Das entspricht dem Abwasser von 66'500 Einwohnern. Heute kann die Anlage das Abwasser von 34'000 Einwohnern reinigen. Es wird mit einer Bauzeit von drei bis vier Jahren gerechnet.

Zumindest zum Teil. Denn das finale Wort hat das Oensinger Stimmvolk an der Urne. Das kommt so: Total kostet der Ausbau der Anlage 34,8 Millionen Franken. Dieser Betrag verteilt sich auf die Gemeinden, die ihr Abwasser in die Anlage einleiten. Das sind alle Thaler Gemeinden, Oensingen und neu auch Niederbipp.

Da die Firma Bell ihr Abwasser ebenfalls in die ARA Falkenstein einleitet, ist Oensingens Anteil am höchsten. Der Bruttokredit beträgt 11,2 Millionen Franken. Weil damit die Schwelle von drei Millionen überschritten ist, über die die Gemeindeversammlung entscheiden darf, braucht es ausserdem eine Urnenabstimmung. Das ist in der Oensinger Gemeindeordnung verankert. Doch der Gemeinderat kann nicht einfach so eine Urnenabstimmung einberufen. Das muss die Gemeindeversammlung machen.

21 Stimmberechtigte an der Versammlung

Deshalb fand am Montagabend in Oensingen eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. 21 Stimmberechtigte nahmen daran teil. Sie konnten aber nicht über den Kredit abstimmen, sondern lediglich, ob der Kredit an die Urne gehen soll. Besagter Kredit liegt bei 11,2 Millionen Franken und ist der Bruttokredit.

Der Beitrag, den die Gemeinde dann aber am Ende selbst bezahlen muss, liegt bei 4,9 Millionen. Der Beitrag, den Bell bezahlt, sowie vertraglich zugesicherte Subventionen von Kanton und Bund machen die Differenz aus. Man habe aber aus Transparenzgründen trotzdem über den Bruttokredit abstimmen lassen, begründet Gemeindepräsident Fabian Gloor.

Die Stimmberechtigten genehmigten den Plan, über den Ausbau an der Urne abzustimmen, einstimmig. Wortmeldungen gab es keine. Daraus könne man schliessen, dass die Stimmberechtigten dem Ausbau mit einem «gewissen Wohlwollen gegenüberstehen», schlussfolgert der Gemeindepräsident. Die Urnenabstimmung findet am 15. Mai statt.

Balsthals Betrag umfasst 3,7 Millionen Franken

Balsthal ist die Gemeinde mit dem zweithöchsten Beitrag: Der Bruttokredit beträgt 8,3 Millionen Franken. Der Nettobetrag beläuft sich auf 3,7 Millionen Franken. Auch er kommt zu Stande, indem man die vertraglich zugesicherte Subventionen von Bund und Kanton abzieht.

Läge die Schwelle, worüber die Gemeindeversammlung und worüber die Urne abzustimmen hat, wie in Oensingen bei drei Millionen, müsste auch Balsthal an die Urne. In Balsthal fällt aber alles, was nicht über fünf Millionen Franken kostet, komplett in die Kompetenz der Gemeindeversammlung. Die nächste findet am 27. Juni statt.

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi rechnet an dieser Versammlung nicht mit viel Gegenwehr: «Der Ausbau ist notwendig und sinnvoll.»

Im gleichen Zeitrahmen werden die anderen beteiligten Gemeinden über das Traktandum an ihren ordentlichen Gemeindeversammlungen debattieren. Eine weitere Urnenabstimmung ist in keiner der anderen beteiligten Gemeinden nötig. Dies, weil der Beitrag keiner Gemeinde die Gemeindeversammlungskompetenz überschreitet – im Gegensatz zu Oensingen. Mümliswil-Ramiswils Beitrag beträgt zum Beispiel 1,45 Millionen Franken.

Dies zeigt, warum Oensingen eine ausserordentliche Versammlung einberufen musste: Der Zeitplan würde sonst nicht aufgehen.

