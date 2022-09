Neuendorf: Diskussion wegen 11,3 Millionen-Kredit für Schulraum

Abstimmung Von Einigkeit keine Spur: In Neuendorf sorgt der 11,3-Millionen-Kredit für neuen Schulraum für Diskussionen Neuendorfs Schule stösst an ihre Grenzen. Am 25. September stimmt der Souverän über den Bau eines neuen Kindergartens und den Umbau der Primarschulhäuser ab. Gemeindepräsident Hanspeter Egli und Gemeinderat André Müller werden sich aber über die Finanzen nicht einig. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sehen die Primarschulhäuser 1 (links) und 2 in Neuendorf heute aus. Jetzt sollen sie umgebaut werden – das führt zu Unruhen im Dorf. Bruno Kissling

Am 25. September stimmt das Neuendörfer Stimmvolk über den Neubau eines Kindergartens und den Umbau der beiden Primarschulhäuser ab. Kurz vor dem Urnengang landete in den Neuendörfer Briefkästen eine Abstimmungsempfehlung der SVP-Ortspartei: «Nein zum Schnellschuss-Projekt!», heisst es da. Im Dorf hängen Plakate der SVP. Demnächst zirkuliere auch ein «Büchlein», in dem die Partei ihre Argumente erläutert.

Hanspeter Egli, Gemeindepräsident Neuendorf. zvg

In der Zwischenzeit wandte sich Gemeindepräsident Hanspeter Egli (FDP) in einem Leserbrief an diese Zeitung und forderte die SVP auf, «bei der Wahrheit» zu bleiben: «Die Slogans der SVP entbehren jeglicher Wahrheit. Eine sachliche Ebene und Sprache wäre deshalb angebracht und vor allem keine Falschinformation.»

Die SVP Neuendorf sei sich über die engen Platzverhältnisse in den Schulhäusern bewusst, heisst es hingegen auf dem Flyer. Dennoch soll an der Urne mit einem «Nein» abgestimmt werden. Ortsparteipräsident der SVP und Gemeinderat André Müller, der für das Ressort Planung zuständig ist, sagt:

«Es deprimiert mich, dass es mir nicht gelungen ist, dem Projekt die nötige Zeit zu verschaffen.»

André Müller, Gemeinderat und Ortsparteipräsident der SVP Neuendorf. zvg

Steuererhöhung: Ja oder Nein?

Konkret liege das Problem bei der Finanzierung: Derzeit sei Neuendorf nicht verschuldet. Bei der Realisierung des Projektes hingegen, werde es eine Steuererhöhung zwischen 20 und 30 Prozent oder eine Pro-Kopf-Verschuldung von 4668 Franken im Jahr 2026 geben, sagt Müller.

Dabei bezieht sich der SVP-Gemeinderat auf die offizielle Abstimmungsbotschaft der Gemeinde. Sobald dem 11,3-Millionen-Franken-Projekt zugestimmt werde, verschulde sich die Gemeinde und der finanzielle Spielraum werde aufgegeben.

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Egli, dass es sich dabei um den Betrag aller vorgesehenen Projekte im Finanzplan handle. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei von der Anzahl Projekte und der Höhe der Beträge im entsprechenden Jahr abhängig. Egli: «Aber ja, nach Verschiebung von den Projekten wird die Verschuldung anders ausfallen.»

Darum geht es beim Projekt Auch in Neuendorf boomen die Schülerzahlen. Vor zehn Jahren besuchten hier noch 150 Schülerinnen und Schüler den Unterricht, heute sind es bereits sieben Kinder mehr. Im Schuljahr 2034/35 rechne man gar mit 181 Kindern. Die Primarschule stösst entsprechend an ihre Grenzen. Jetzt soll ein neuer Kindergarten realisiert und die beiden bestehenden Primarschulhäuser in verschiedenen Etappen umgebaut werden. Dazu hat Ende Juni die Gemeinde Neuendorf in einem Informationsanlass gezeigt, wie die Primarschulhäuser 1 und 2 künftig aussehen sollen. Am 25. September 2022 kann die Neuendörfer Bevölkerung an der Urne darüber abstimmen.

Die Abstimmungsbotschaft und das Kreditbegehren zum Projekt hätten alle Stimmberechtigten erhalten, so Egli. Es stehe «klar und deutlich, dass nach jeder Phase eine finanzielle Prüfung vorgenommen wird», schreibt der Gemeindepräsident in seinem Leserbrief. Man sei «transparent», sagt er. Wenn man sehe, dass die Weiterführung des Projekts nicht drin liege, dann müsse es für eine bestimmte Zeit ruhen, um es dann wieder zu prüfen. Denn:

«Wir wollen keine Steuererhöhung.»

Und er fügt an: «Man kann gegen etwas sein, aber man soll mit den wirklichen Fakten umgehen können.»

Gemäss Müller seien im Herbst 2021 bei der Budgetplanung noch Ausgaben gestrichen worden, da das Budget nicht ausreichte. Mit dem Schulhausprojekt ergebe sich aufgrund der aktuellen Weltlage ein Baukostenzuwachs von bis zu 30 Prozent. Und ein «unnötiger Zeitdruck erhöht Kosten», heisst es auf dem Flyer. Denn das erste Schulhaus müsste bereits 2024 fertiggestellt sein, da dann ein Klassenzimmer fehle. Gemeindepräsident Egli sagt hingegen, man habe dem Bau zwischen vier und acht Jahren Zeit gegeben.

Ein weiteres Problem: Die jeweiligen Bauphasen werden nur «informell» an die Gemeindeversammlung gebracht, heisst es in der Abstimmungsbotschaft. Es könne nicht nochmals darüber abgestimmt werden, erklärt Müller.

Die Visualisierung zeigt, wie der Neubau der Primarschule aussehen soll: Das neue Schulhaus Primus I (links) und das Schulhaus Primus II (rechts). Visualisierung: zvg

Container sollen als Lösung her

Die SVP Neuendorf habe aber konkrete Lösungsvorschläge: Ein dritter Kindergarten soll mit Schulcontainern, die die Gemeinde kaufen würde, realisiert werden. Denn diese würde es beim Projekt sowieso brauchen, erklärt Müller. So würde man «nötige» Zeit gewinnen und keine zusätzlichen Kosten verursachen.

Zudem soll die Renovation der Dorfhalle gestoppt und zwei bis drei Jahre Geld für ein neues Schulhausprojekt gespart werden. In die bereits gegründete Arbeitsgruppe Schulraumplanung soll eine Person aus dem Bereich Finanzen kommen, heisst es auf dem SVP-Flyer.

Daraus sollten sich folgende Vorteile ergeben: Die Kosten würden mit der Installation der Container unter 300'000 Franken bleiben, so resultiere Platz für das fehlende Klassenzimmer im Jahr 2024. Das Gesamtprojekt würde in drei bis sechs Jahren realisiert werden können. Ebenso behalte der Souverän die Finanzkontrolle, sodass bei jedem Ausbauschritt eine Urnenabstimmung nötig sei. Ausserdem können im Gemeinderat auch andere Projekte diskutiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen