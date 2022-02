Oensinger Kreisschulleiterin tritt nach 54 Jahren in Schule ab

Abschied Abtretende Leiterin der Kreisschule Bechburg in Oensingen: «Nach 54 Jahren wird es Zeit, aus der Schule zu kommen» Seit 2002 unterrichtete Rita Haefeli technisches Gestalten an der Kreisschule Bechburg in Oensingen. Seit 2010 ist sie Schulleiterin. Ende Januar ist sie in Pension gegangen. Und schaut nun auf ihre Schuljahre im Gäu zurück. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rita Haefeli am Esstisch in ihrem neu gebauten Haus in Fulenbach. Patrick Lüthy

«Sie müssen entschuldigen, ich bin noch nicht ganz fertig eingerichtet.» Rita Haefeli empfängt in ihrem neuen Zuhause in Fulenbach. Hier wird sie in Zukunft viel Zeit verbringen: Die ehemalige 62-jährige Leiterin der Kreisschule Bechburg in Oensingen hatte am 31. Januar ihren letzten Arbeitstag. «Nach 54 Jahren wird es Zeit, aus der Schule zu kommen.»

2000 kam sie nach Oensingen als Lehrerin für technisches Gestalten, früher bekannt als Handarbeit oder textiles Werken. Vorher war sie am Arbeitslehrerin-Seminar tätig und unterrichtete künftige Lehrerinnen. Als das Seminar geschlossen und in die pädagogische Hochschule integriert wurde, suchte sie eine neue Stelle.

Nur zwei Jahre später wurde sie stellvertretende Schulleiterin. Nach weiteren zwei, drei Jahren wurde sie Co-Schulleiterin. Seit 2010 leitet sie die Kreisschule allein. Parallel dazu hat sie die Ausbildung zur Schulleiterin an der pädagogischen Hochschule in Solothurn absolviert. Daneben hat sie technisches Gestalten unterrichtet.

Herausforderung Reformen

Ihre Aufgabe als Schulleiterin sei es gewesen, die Schule als Ganzes zu betrachten, aus den einzelnen Lehrpersonen ein Team zu schaffen. Ein Rezept habe sie dafür nicht. Wichtig seien vor allem Kommunikation, Offenheit und gegenseitiger Respekt.

In den vergangenen zehn Jahren sei es vermehrt darum gegangen, Projekte des Kantons umzusetzen. In Haefelis Zeit als Oensinger Schulleiterin fallen die Sek-1-Reform oder die Integration der Werkklassen. Die Sek-1-Reform, bei der aus Bezirks-, Sekundar- und Oberschule Sek P, E und B wurden, sei nicht für alle Lehrerpersonen einfach gewesen, sagt die Fulenbacherin: «Manche hatten zu beissen, als sie als Seklehrer plötzlich das Profil B unterrichten mussten.»

Als weitere Herausforderung bezeichnet Haefeli die Integration der Kinder mit individuellen Lernzielen in die Regelklasse. «Da gab es einzelne Eltern, die das nicht wollten, weil sie Angst hatten, dass ihr Kind dann zu wenig gefördert würde. Das konnte ich nur schwer nachvollziehen.» In der Zwischenzeit sei das kein Thema mehr. Die Jugendlichen mit Beeinträchtigung besuchen den Unterricht und erhalten je nach Bedarf ein paar Lektionen spezielle Förderung pro Woche.

Das gelte es unbedingt zu bewahren: «Die Volksschule ist heute bald der einzige Ort, wo Kinder mit und ohne Handicap und mit verschiedenen Lernstärken zusammenkommen.»

Auch die Anforderungen an eine Schule hätten sich verändert. Die informatische Bildung nähme heute einen Grossteil des Unterrichts ein. «Das ist richtig und unaufhaltbar. Ich brauche mein Smartphone ja auch ständig.» Zudem hat die Schule gemäss Haefeli vermehrt nicht nur eine Bildungs-, sondern auch eine Aufsichtsfunktion.

Gerade bei Kindern, deren Eltern alleinerziehend sind oder beide arbeiten. Mit den satt gefüllten Stundenplänen, Stichwort Blockzeiten, funktioniere das aber recht gut, findet die 62-Jährige.

Am 31. Januar den letzten Arbeitstag

Schulleiterin sein sei eine Aufgabe, die Sinn gebe: «Ich mag den Umgang mit Jugendlichen, inklusive aller Reibungsflächen, die das mit sich bringt.» Auch habe sie gerne Verantwortung übernommen: Die Eltern verlassen sich auf die Schule. «Das bringt für uns Lehrpersonen eine gewisse Verantwortung, damit die Eltern die Kinder sorgenfrei in die Schule schicken können.»

An der Kreisschule Bechburg in Oensingen hat Rita Haefeli seit 2002 unterrichtet. Bruno Kissling

Zum Schluss von Haefelis 22 Jahren in Oensingen kam die Coronapandemie. Ihr Credo: «Heute lösen wir die Probleme von heute. Morgen die von morgen.» Denn man habe nie gewusst, was am nächsten Tag anstehe.

Am 31. Januar hatte die Fulenbacherin ihren letzten Arbeitstag. «Es kam mir vor wie ein Schlussspurt.» So habe sie zum Beispiel noch eine Aufsicht einer Lehrperson übernehmen müssen, die positiv getestet wurde.

Was sie denn vorhabe mit der ganzen Zeit, die sie jetzt hat? Sie schaut sich in ihrem neuen Eigenheim umher und schmunzelt. «Im Keller werde ich eine Werkstatt einrichten, im ersten Stock ein Atelier.» Auch das Lesen solle nicht zu kurz kommen und an kulturellen Anlässen möchte sie teilnehmen. Das Haus sei auf den jetzt beginnenden, dritten Lebensabschnitt abgestimmt: «Ich habe schon noch was zu tun hier.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen