A1/Oensingen Nach Sekundenschlaf: Lieferwagen durchbricht Wildschutzzaun Auf der Autobahn A1 bei Oensingen ist am Samstagabend ein Lieferwagenfahrer verunfallt. Er ist wohl am Steuer eingeschlafen. 09.01.2022, 12.40 Uhr

Das Fahrzeug wurde mit Hilfe eines Abschleppdienstes mit dem Kran geborgen. BIld: zvg / Kapo SO

Am gestrigen Samstag wurde gegen 21.20 Uhr via Alarmzentrale gemeldet, dass der Wildschutzzaun entlang der Autobahn A1 bei Oensingen, in Fahrtrichtung Bern, beschädigt wurde. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilt, fand die Polizeipatrouille kurz darauf im angrenzenden Wiesland einen Lieferwagen vor.