Wolfwil: Marienkirche wird 400 Jahre alt

400 Jahre alt Die Wolfwiler Pfarrkirche hat eine wechselvolle Geschichte Am kommenden Sonntag, dem 18. September, feiert die Kirchgemeinde Wolfwil das 400-jährige Bestehen der Marienkirche. Zu diesem Anlass schauen wir in die Geschichte der Pfarrkirche. Fränzi Zwahlen-Saner und Wally Bur 12.09.2022, 18.00 Uhr

So sieht die 400-jährige Marienkirche in Wolfwil heute aus. Sie ist bis heute ein Wallfahrtsort geblieben. zvg

Die Wolfwiler Pfarrkirche war seit jeher auch eine Wallfahrtskirche, insbesondere zu Maria Himmelfahrt am 15. August. Um die Reformationszeit begann das Wallfahrtswesen immer bedeutender zu werden. In Wolfwil deshalb, weil damals am Aareufer auf wundersame Weise eine unversehrte Madonnen-Statue aus Holz aufgefunden wurde.

So wurde 1616 beschlossen, das damalige Kirchlein, das erstmals 1299 verbrieft ist, als Wallfahrtskirche auszubauen. Bereits 1452 besass Wolfwil ein Gotteshaus, denn der Solothurner Staatsschreiber Franz Haffner erwähnte in seiner berühmten Chronik «die Kirche zu Wolffweil gebawen auss Steur meiner Herren und guthen Leuthen».

Der Kreuzstein von 1617. zvg

Um 1622 wurde der neue Bau fertiggestellt. Der Chor dieser alten Kirche ist heute die Marienkapelle. Im Kreuzstein ihres Gewölbes sind die drei Wappen der damaligen Bauherren und das Baujahr 1617 festgehalten. In der linken Chorwand ist ein aus Kalkstein gehauenes, vergittertes Sakramentshäuschen sichtbar. Auch der Taufstein aus Solothurner Jurakalkstein stammt aus der Zeit um 1620.

Bis zu diesem neuen Bau versah ein Waldbruder den Kirchendienst in der Wallfahrtskirche, doch beschlossen 1623 der Bischof von Basel, die Stadt Solothurn und das Pfarrkapitel Buchsgau den Bau eines Pfarrhofes mit Oekonomiegebäude vis à vis der Kirche.

1628 wurde die Kirche eingeweiht und 1639 erhielt sie eine grosse Glocke. Festgehalten ist auch, wann zum ersten Mal ein Chor einen Gottesdienst mitgestaltete: 1643. Eine Orgel wurde mit Sicherheit vor 1839 eingebaut.

Grössere Umbauten im 20. Jahrhundert

Die Wolfwiler Kirche erfuhr insbesondere im 20. Jahrhundert einige Umbauten und Erweiterungen. 1923 wurde das Kirchenschiff um sieben Meter nach Westen erweitert.

Der Innenraum vor der Erweiterung in den Jahren 1976 und 1977. zvg

Die grösste Veränderung der alten Bausubstanz erlebte die Wallfahrtskirche durch eine weitere Vergrösserung in den Jahren 1976/77. Es wurde eine Idee von Robert Bur-Kissling durch den Architekten Gyula Széchényi aus Hünibach bei Thun umgesetzt: Die Südwand des Schiffes wurde aufgebrochen und ein neuer Kirchenraum mit dem Chor im Süden rechtwinklig dazu angebaut.

Dazu wurden - als besonderen Schmuck des neuen Kirchenschiffes - fünf grosse Glasmosaikfenster geschaffen, in denen der Kestenholzer Künstler Cäsar Spiegel einen Marienzyklus darstellte. Die neu installierten Kronleuchter stammen aus Murano bei Venedig und stellen die sichtbare Verbindung zwischen dem alten und neuen Kirchenschiff her. Mit der Erweiterung der Kirche wurde Platz für eine neue Orgel geschaffen. Diese wurde in der Orgelbau-Werkstätte Heinrich Pürro in Willisau gefertigt und 1978 eingeweiht.

Madonnen-Statue in der Gnadenkapelle

Die Gnadenkapelle heute. zvg

Die Marienkirche in Wolfwil ist bis heute ein Ort der Wallfahrt geblieben. Die Madonnen-Statue hat heute im alten Chorraum, der Gnadenkapelle, ihren Platz. So hat die Marienverehrung eine eigene Kapelle innerhalb der Kirche erhalten. Der Pfarrei dient sie zudem als Tauf- und Werktagskapelle. Auch ist eine Votivtafel zu sehen. Sie stammt von 1748 und berichtet von der wundersamen Rettung eines Spenglermeisters, der einen Sturz vom Kirchendach unverletzt überlebt hat.

Die Kirche ist bis heute ein Ort der Begegnung geblieben. Deshalb ist die Kirchgemeinde daran derzeit daran, den Platz zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus zu einem Ort der Begegnung für jedermann umbauen zu lassen. Die ersten Vorbereitungsarbeiten dazu haben bereits begonnen.

Ein Fest zum Jubiläum Das Jubiläumsfest zum 400-jährigen Bestehen der Wallfahrtskirche Wolfwil beginnt am Sonntag, 18. September, um 9 Uhr, mit Kaffee und Gipfeli und musikalischer Begleitung durch den Musikverein Konkordia Wolfwil. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst. Gleichzeitig findet ein separater Kindergottesdienst statt. Ab 11.15 Uhr gibt es ein Apéro. Zusätzlich kann der Kirchturm besichtigt werden. Es finden Führungen durch die Kirche und Filmvorführungen statt. Ein Treffen mit Schweizergardisten ist möglich. (mgt)