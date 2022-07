Oensingen: SBB Intercity-Ausfälle geben noch immer zu Reden

3 Wochen kein Halt Wieder Zugausfälle in Oensingen: Ein Wermutstropfen für die einen, eine Notwendigkeit für die anderen Ab Montag fährt der Intercity 5 drei Wochen Oensingen nicht an. Die SBB müssen die in die Jahre gekommene Fahrbahn sanieren. Das sorgt wieder für Wirbel. Oensingens Gemeindepräsident zeigt sich zwar erfreut über die verbesserte Kommunikation der Bundesbahnen. Das Ziel sei aber trotzdem noch nicht erreicht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.18 Uhr

Ab kommendem Montag lässt der Intercity 5 Oensingen für drei Wochen links liegen. Bruno Kissling

Schon wieder fällt in Oensingen der Intercity 5 aus. Diesmal für drei Wochen – durchgehend. Stattdessen fährt er über die Bahn-2000-Strecke. Grund dafür sind Unterhaltsarbeiten zwischen Wangen an der Aare und Niederbipp. Sie werden am Montag, 25. Juli, starten und bis Samstag, 13. August, dauern – fast drei Wochen lang. Das gaben die SBB in einer Medienmitteilung am Montag bekannt. Auch bei der S20 wird es zu Einschränkungen kommen.

Im S-Bahnverkehr kommt es zu folgenden Einschränkungen: Die S20 Olten–Solothurn–Biel/Bienne verkehrt in beiden Fahrtrichtungen ohne Halt in Niederbipp.

Die S20 Olten–Solothurn / Langendorf / Lommiswil / Oberdorf und umgekehrt hält nicht in Deitingen und Luterbach-Attisholz.

Die S20 Solothurn–Biel/Bienne und umgekehrt verkehrt ab und bis Luterbach-Attisholz.

Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Oensingen und Luterbach-Attisholz.

«Die Fahrbahn hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden», heisst es bei den SBB auf Anfrage. Man erneuere Gleise, Bankette, Schotter und Schwellen. Um Synergien zu nutzen, würden zudem Arbeiten an den Fahrleitungen ausgeführt.

Fabian Gloor: Kommunikation hat sich verbessert

Schon im Frühling fiel der Intercity-Halt in Oensingen während sechs Wochen wegen Unterhaltsarbeiten aus. Damals nur an den Wochenenden. Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor zeigte sich im Frühling nicht erfreut über die Ausfälle. Er bemängelte vor allem die fehlende Kommunikation. Denn die Gemeinde sei nicht informiert worden.

Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen. Bruno Kissling

Das habe sich dieses Mal verbessert, sagt Gloor: «Wir wurden vergangene Woche bereits informiert.» Auch hätten die SBB Ersatzbusse zwischen Oensingen und Luterbach-Attisholz organisiert. Das sei eine Forderung gewesen, die die Gemeinde Oensingen gestellt habe. Zudem seien die Ausfälle auch mitten in den Sommerferien, in denen das Verkehrsaufkommen ohnehin geringer sei.

Der Oensinger sagt aber dennoch klar: «Die Ausfälle sind grosse Wermutstropfen.» Man sei aber in der Zwischenzeit auf allen Ebenen sensibilisiert und lasse den Halt nur noch ausfallen, wenn es gar nicht anders gehe, und nicht als erste Lösung.

Ausfälle seien zwar unangenehm, aber notwendig

Eine andere Möglichkeit, als den drittwichtigsten Bahnhof im Kanton zu umfahren, gäbe es nicht, schreiben die SBB weiter: Wegen der Bauarbeiten steht auf dem Streckenabschnitt nur ein Gleis zur Verfügung. Auf diesem Gleis verkehren die Züge in beiden Richtungen. Deshalb können viel weniger Züge verkehren als beim regulären Betrieb. Die SBB passen die Fahrpläne in solchen Fällen so an, dass möglichst wenig Reisende betroffen sind.

«Wenn der IC5 nicht umgeleitet würde, hätte man eine S-Bahn ausfallen lassen müssen. Dies hätte weitaus mehr Reisende betroffen.»

Die Umleitung des IC5 sei für betroffene Reisende zwar unangenehm, dennoch gelangten Kundinnen und Kunden ab Oensingen immer noch im Halbstundentakt nach Olten oder Solothurn.

Screenshot/rab

Um auf die Ausfälle aufmerksam zu machen, wurden laut SBB an den Bahnhöfen Oensingen, Niederbipp, Wangen an der Aare, Deitingen und Luterbach-Attisholz Blachen aufgehängt. Seit Montag gäbe es Durchsagen in den Intercitys sowie Hinweise, Durchsagen und Aushänge in den S-Bahnen. Am Dienstag war davon noch nichts zu sehen oder zu hören. Aber der Onlinefahrplan ist angepasst.

100 Prozent werde man nie erreichen

Ausfallende Züge in Oensingen sind seit 2020 auch ein Politikum. Damals wollte Gloor vom Solothurner Regierungsrat wissen, wie viele Züge 2020 ausfielen. 2019 waren es zehn, 2020 24. Allerdings nicht nur wegen Unterhaltsarbeiten, sondern wegen Verspätungen. Denn: Wenn der Intercity mehr als elf Minuten Verspätung hat, fährt er auch über die Bahn-2000-Strecke und lässt Oensingen aus. Im Herbst wandte sich Nationalrat Stefan Müller-Altermatt in der gleichen Thematik an das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. So wurde bekannt, dass 2021 über 50 Züge ausfielen.

Im Juli beauftragte der Solothurner Kantonsrat einstimmig den Regierungsrat damit, bei den SBB und dem Bundesamt Verkehr darauf zu drängen, dass das Fahrplanangebot für alle Fernverkehrshaltepunkte wie geplant gewährleistet wird.

Gloor wiederum sagt, ihm sei bewusst, 100 Prozent werde man nie erreichen. «Ziel muss es sein, dass die Züge so wenig ausfallen wie möglich. Egal ob der Grund Verspätungen oder Bauarbeiten sind.»

