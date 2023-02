25 Jahre Die Protex AG feiert Jubiläum: Wie sich die Textilfirma aus Balsthal gegen die internationale Konkurrenz behauptet Bei der Protex AG können sich Handwerkerinnen und Handwerker von Kopf bis Fuss einkleiden lassen. Die Firma wurde im Februar 1998 vom Mümliswiler Guido Haefely gegründet – und steht heute trotz Herausforderungen auf soliden Beinen. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Was haben ausgestopfte Tiere und Arbeitskleider gemeinsam? Bei der Protex AG in Balsthal zieren die beiden Dinge gleichermassen den Eingangsbereich und die Büroräume: Roman Haefely, der heutige Geschäftsführer der Textilfirma, ist früher als Tierpräparator tätig gewesen.

Vater und Sohn: Guido und Roman Haefely sind stolz auf ihr Unternehmen. Tiere gibts im Betrieb viele zu sehen. Bruno Kissling

Doch der Reihe nach: Die Protex AG kann heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern. Romans Vater, Guido Haefely, hat das Unternehmen im Februar 1998 gegründet. Er und sein Sohn sitzen am Bürotisch, umgeben von Leuchtjacken und präparierten Tieren, und geben Einblick in die Geschichte der Balsthaler Firma.

«Wir haben mit Nichts angefangen», erzählt der 76-jährige Guido Haefely. Er, der aus einer bekannten Mümliswiler Familie stammt, hat sich vor der Selbstständigkeit seine Sporen in der Textilbranche verdient. «Ich bin ein Textiler durch und durch», sagt er mit einem Lachen.

«Wir mussten uns durchbeissen»

Mit 50 Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete gemeinsam mit seiner Frau, der Tochter und dem Sohn die Protex AG. Vater und Tochter waren in der ganzen Schweiz unterwegs, um Kunden zu gewinnen. «Die ersten Jahre waren hart», sagt Guido Haefely. «Wir mussten uns durchbeissen.» Er erinnert sich an einen kalten Dezembertag am Märit in Olten: «Ab sechs Uhr morgens stand ich in der Kälte und hatte bis Feierabend nur einen Sicherheitsschuh verkauft.»

Doch dann ging es für die Firma aufwärts: Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit wurden immer wichtiger und gesetzlich festgeschrieben, die Nachfrage stieg. Die Protex AG wuchs, Mitarbeitende kamen dazu, es stellten sich schwarze Zahlen ein. 2011 konnte Guido Haefely seinem Sohn einen erfolgreichen Betrieb übergeben. Er mische sich nicht mehr in den Betrieb ein, betont der Firmengründer. «Ich weiss ja nicht mal mehr, wo sie die Kaffeetassen aufbewahren», sagt er mit einem Schmunzeln.

Direkt im Aussendienst mitgearbeitet

Sohn Roman Haefely blickt zurück: «Eigentlich wollte ich mit dem Geschäft nie etwas zu tun haben.» Seine Schwester sei im Betrieb involviert gewesen und er glücklich als Tierpräparator. Doch sie zog sich aus dem Betrieb zurück und er entwickelte eine Berufsallergie. Eine Alternative musste her. «Eine hundskommune KV-Ausbildung wollte ich nicht machen», sagt der heutige Geschäftsführer.

So konnte ihn der Vater doch noch davon überzeugen, in der Firma mitzuarbeiten. Er absolvierte die dreijährige kaufmännische Lehre und konnte schon während der Ausbildung im Aussendienst mitarbeiten. «Ich war gerne unterwegs und mochte den Kontakt mit den Kunden», erzählt Haefely. Das habe ihm den Einstieg erleichtert.

Blicken auf die 25-jährige Firmengeschichte zurück: Gründer Guido Haefely (links) und Roman Haefely, der die Protex AG heute leitet. Bruno Kissling

Roman Haefely feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag, die Firma wird 25 Jahre alt. Heute sei er mit der Protex AG «sehr glücklich»: «Ich schätze die Freiheiten, die ich als Selbstständiger habe», sagt er mit einem Lachen. Die Arbeitstage seien abwechslungsreich. «Natürlich steht und fällt die Firma mit dem Team.» Derzeit beschäftigt er 15 Mitarbeitende.

Alle Kleider nach Mass

Die Protex AG arbeitet mit diversen Lieferanten zusammen. Sogar eine Eigenmarke hat das Unternehmen kreiert, mit Stolz deutet Roman Haefely auf das Logo auf seinem Gilet, das an ein Schweizer Kreuz erinnert. Produziert würden die Kleider ausschliesslich in Europa, in Bosnien und Polen. In Balsthal werden die Kleider dann auf Mass angepasst, nach Wunsch bestickt oder bedruckt. Das Angebot umfasst auch einen Wäscheservice.

Arbeit in der Stickerei. Bruno Kissling

Heute könnten Arbeitskleider mit einem Klick im Internet bestellt werden. Wie kann sich da die Thaler Firma gegen die weltweite Konkurrenz behaupten? Roman Haefely nennt das Firmenmotto: «Textiles von Kopf bis Fuss.»

Bei ihnen könnten Firmen ihre Mitarbeitenden von Grund auf ausstatten. «Wir gehen vorbei und messen jede Person aus», erklärt Haefely. Alle Kundendaten würden erfasst und gespeichert. «Wenn Max Muster vom Werkhof xy neue Hosen braucht, sehen wir sofort seine Bundweite und Beinlänge.»

Einblick in das Lager. Bruno Kissling

Im Lager stapeln sich Hosen und Jacken, die für den Versand bereit sind. Die Protex AG beliefert rund tausend Firmen in der Schweiz und in Liechtenstein. Dazu gehören etwa Elektrizitätswerke, Werkhöfe, Bauunternehmen und Gärtnereien. Auch Privatpersonen können sich hier in Balsthal mit Arbeits- und Sicherheitsbekleidung eindecken.

Längst kommen Stahlkappenschuhe nicht mehr klobig, sondern vielmehr wie Turnschuhe daher. Und Kleider gibts in jeglichen Passformen und Farben. «Früher sagten die Leute, sie wollen doch nicht wie Papageien herumlaufen», sagt Roman Haefely. Und heute gehe man in der Warnschutzjacke mit dem Hund spazieren.

