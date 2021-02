100 Jahre Vogelherdclub «Zwischen Unter- und Oberdorf gab es schon immer grosse Rivalität» – Rückblick auf ein Jahrhundert Feuerwerkskunst Der Vogelherdclub in Oensingen wurde vor 100 Jahren gegründet und pflegt seither neben der Feuerwerkskunst auch eine andauernde Rivalität mit dem Ravellen-Club. Ehrenpräsident Ruedi Meise und Vereinspräsident Hans Schnider erinnern sich daran, wie sich das entwickelt hat. Hans Peter Schläfli 02.02.2021, 05.00 Uhr

Ehrenpräsident Ruedi Meise (links) mit Feuerwerkskörper und Abschussrohren für Abschussrampen. Neben ihm sein Nachfolger und Vogelherdclub-Präsident Hans Schnider. Bild: Bruno Kissling

Wer kennt es nicht, das grosse Feuerwerksduell zur Sonnwendfeier in Oensingen: Alle drei Jahre steigen die Raketen und Böllerschüsse abwechslungsweise von beiden Seiten des Dorfes in den Himmel und begeistern die Zuschauermassen am Jurasüdfuss. Diesmal gäbe es eigentlich noch mehr zu feiern: Vor exakt 100 Jahren wurde im Oensinger Unterdorf der Vogelherdclub gegründet. Doch das Jubiläum kann wegen der Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Feuerwerksduell gegen den Ravellen-Club aus dem Oberdorf ist um ein Jahr auf den 19. März 2022 verschoben.



«Zwischen Unter- und Oberdorf gab es schon immer eine grosse Rivalität. Beide Dorfteile wollen ihre Überlegenheit beweisen», blickt Ehrenpräsident Ruedi Meise auf seine Kindheit zurück. «Da gab es unter den Schülern auch einmal eine Rauferei.» Meise ist wie viele der heute rund 65 Mitglieder des Vogelherdclubs familiär vorbelastet. «Mein Vater nahm mich mit und 1964 trat ich in den Verein ein.» 1971 wurde Ruedi Meise Präsident und hat seither keine Sonnwendfeier ausgelassen.

Rivalen seit mehr als 100 Jahren

Begonnen hat alles vor weit mehr als 100 Jahren mit Höhenfeuern nach der Fasnacht. «Weil die Standorte unserer Höhenfeuer etwas tiefer liegen, kam 1919 Franz Gerspacher auf die Idee, er könne mit einem Feuerwerk den topografischen Nachteil ausgleichen», erzählt Präsident Hans Schnider aus der Geschichte des Vereins. Die ersten zehn Raketen sollen damals etwa 30 Franken gekostet haben, steht in den Büchern.

In seinem offiziellen Gründungsjahr 1921 hat der Vogelherdclub bereits 51 Franken ausgegeben, um den Erzrivalen aus dem Oberdorf höhenmässig übertrumpfen zu können. Das zeigte Wirkung. Das Oberdorf reagierte und gründete 1922 offiziell den Ravellen-Club. Seither schaukeln sich die beiden rivalisierenden Vereine gegenseitig mit ihren Spektakeln hoch und höher.

Zeitweise glich die Rivalität einer Feindschaft. «Anlässlich der 1000-Jahr-Feier ist die Gemeinde Oensingen mit der Bitte an die beiden Vereine getreten, man möge doch das Feuerwerk am Samstag statt am Sonntag durchführen. Das hat einen jahrelangen Streit zwischen den Vereinen ausgelöst. Schliesslich haben wir uns darauf geeinigt, ein gemeinsames Organisationskomitee zu gründen, damit wir uns in den wichtigsten Punkten einig werden konnten», erinnert sich Ruedi Meise.

«Sicherheit, Marketing und das Rahmenprogramm organisieren wir heute gemeinsam.» Es gebe einen Ehrenkodex und keine Sabotage. Aber man lasse sich nicht in die Karten schauen und jede Seite wolle gewinnen. Einen offiziellen Sieger gibt es aber nicht, diese Entscheidung ist jedem Zuschauer überlassen.



Wie in einem Kriegsfilm

«Früher musste man sich hier oben hinter Sandsäcken verschanzen, das ging zu wie in einem Kriegsfilm. Zum Glück ist nie ein wirklich schlimmer Unfall passiert», blickt Vereinspräsident Hans Schnider auf die ersten Feuerwerke zurück, an denen er mitwirkte. 3500 Rohre mit bis zu 40 Zentimeter Durchmesser werden jeweils aufgestellt.

Seit 2003 wird das Feuerwerk nun per Funk gezündet. «So ist alles viel sicherer geworden und auch wir Vereinsmitglieder können vom Schulhaus aus zuschauen und geniessen.» Viele Mitglieder haben die Ausbildung zum Pyrotechniker abgeschlossen und der Verein steht auch andernorts bei Feuerwerken im Einsatz.

«Unser Feuerwerk ist vergängliche Kunst»

Der Vogelherdclub schiesst das Feuerwerk von zwei Wegen aus dem Wald über dem Unterdorf ab, der Ravellen-Club beim gleichnamigen Felsen oberhalb des Oberdorfs sogar aus einem Naturschutzgebiet. «Mitte März ist in der Natur noch alles feucht, weshalb es keine Waldbrandgefahr gibt», erklärt Hans Schnider, warum die Sonnwendfeier ideal für das Feuerwerksduell ist. Und wie verkraften das die Tiere, die im Wald leben?

«Mein Vater war Förster und ich habe miterlebt, wie er Waldwege gesprengt hat. Die Vögel, Rehe und Füchse erschrecken sich bei einer Explosion, aber die Belastung ist kurz. Die Tiere erholen sich rasch davon», ist Präsident Schnider überzeugt. «Unser Feuerwerk ist vergängliche Kunst und ein kultureller Anlass, den es nun schon über 100 Jahre gibt», ergänzt Ehrenpräsident Meise. «Die Natur hat in all der Zeit keinen Schaden genommen. Deshalb ist es richtig, dass wir diese schöne Tradition weiterleben lassen.»