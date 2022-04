SVP Kanton Solothurn sagt Ja zu Frontex und den Initiativen

SVP-Parteitag Initiative «Jetz si mir draa» und Transplantationsgesetz lassen in Grenchen die Wogen hochgehen Mit engagierten Diskussionen fasste die SVP-Kantonalpartei die Parolen zum 15. Mai. Beide Initiativen aus der eigenen Küche fanden uneingeschränkt Zustimmung. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.04.2022, 14.50 Uhr

Der Parteitag der SVP am 11. April in Staad bei Grenchen. Daniela Deck

«Wir treten mit zwei Volksinitiativen aus unserer Küche an. Wir wollen uns dem Kampf stellen.» So stimmte Christian Imark, SVP-Kantonalpräsident, die Delegierten am Montag auf den Abstimmungskampf ein. Versammelt hatten sich die 53 Stimmberechtigten in der Werkhalle der Mammutholzerei im Grenchner Weiler Staad, umringt von mächtigen Traktoren.