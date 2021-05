Stadtgärtnerei Hier werden sie gezogen und gepflegt: Die Sommerblumen sind für die Stadt Solothurn bereit Der Stadtgärtner, Daniele Perego, führt durch die kleine Stadtgärtnerei beim Schützenmattschulhaus und zeigt, wo die Pflanzen zur Dekoration von Solothurn gezogen werden. Judith Frei 10.05.2021, 05.00 Uhr

Die Stadtgärtnerei Solothurn. Michel Lüthi

Der Regen trommelt auf das Gewächshaus. «Auch wenn wir Menschen uns schönes Wetter wünschen, ist das Wetter für die Pflanzen sehr gut», sagt Daniele Perego, der Vorarbeiter der Stadtgärtnerei, einer Abteilung des Werkhofs. Die Bise und der fehlende Niederschlag haben die oberen zehn Zentimeter des Bodens in den letzten Wochen stark ausgetrocknet. «Wir mussten die Beete sogar viermal giessen. Diese Menge ist für die Jahreszeit ungewöhnlich.» Wegen des schlechten Wetters mussten sogar die Fotos für diesen Artikel einen Tag später gemacht werden.

Daniele Perego in einem Gewächshaus der Stadt. Judith Frei

Wir stehen in einem der zwei Gewächshäuser der Stadtgärtnerei neben dem Schützenmattschulhaus. In dieser Gärtnerei werden die Pflanzen für die Brunnen-Schalen in der Altstadt und die Rabatten an den öffentlichen Orten gezogen. In den Gewächshäusern stehen grössere Pflanzen in Töpfen. Perego erklärt: «Das sind die mehrjährigen Pflanzen, die wir jeweils im Herbst aus den Rabatten herausnehmen und hier überwintern.» Darunter stehen Fuchsien, Enzianbäume und Indisches Blumenrohr.

Auch die mehrjährigen Pflanzen werden bald wieder in der Stadt zu sehen sein. Michel Lüthi

«Wir ziehen jährlich ungefähr 10'000 Pflanzen für unser Wechselflor», sagt der Gärtner. Wechselflor, das sind die Blumen, die jährlich neu zur Dekoration in der Stadt gepflanzt werden. In Solothurn kennt man zwei Arten von Wechselflor: Der relativ kurze Frühlingsflor, der von März bis ungefähr Mitte Mai in den Rabatten ist, und der Sommerflor. Letzterer bleibt von Mai bis zum ersten Frost in den Beeten.

Hier bei der Chantierwiese blüht noch der Frühlingsflor. Michel Lüthi

Einen fixen Plan gebe es nicht, da dies vom Wetter abhängig sei, erklärt Perego. Der Sommerflor sei aber oft bis zum November noch in den Beeten. Über die kalte Jahreszeit werden die Rabatte mit Tannenzweigen überdeckt. «So sind Erde und auch die Insekten über den Winter geschützt», erklärt er.

Schon bald werden die Veilchen verblüht sein. Michel Lüthi

Die Kreativität der Stadtgärtnerei wird gefragt Was genau angepflanzt wird, wird schon im Herbst entschieden, denn es braucht eine lange Vorbereitungsphase. Darüber entscheiden Perego und sein Team von sieben Leuten. Dabei wird über das Farbkonzept und die Blumensorten gesprochen.

Bei dieser Entscheidung haben sie aber klare Leitplanken, insbesondere in der denkmalgeschützten Altstadt. Wenn eine substanzielle Änderung benötigt oder gewünscht wird, dann muss das mit dem Stadtbauamt und möglicherweise auch mit der Denkmalpflege besprochen werden.

Die Farbkonzepte werden von der Stadtgärtnerei entwickelt. Michel Lüthi

«Die meisten Blumen, die wir pflanzen, sind Züchtungen und nicht einheimisch», sagt Perego. Bei den Stiefmütterchen zum Beispiel sei die Blüte der einheimischen Sorte nur einen halben Zentimeter gross, die andere Sorte habe grosse, ausladende Blüten. Gezogen werden die Blumen von den Werkhofmitarbeitern. Dies ist möglich, da in der Winterzeit weniger Arbeit mit den Pflanzen anfällt.

Es sei eine schöne Arbeit, die Pflanzen zu ziehen und dann mit diesen Blumen die Stadt zu verschönern und auch zu sehen, dass es ein positives Feedback aus der Bevölkerung gibt.

Diese Blumen werden bald schön arrangiert in der Stadt sichtbar sein. Michel Lüthi

In den langen Kästen neben den Gewächshäusern sind jetzt die Blumen für den Sommerflor bereit. In diesen Kästen sind sie von der Witterung geschützt. Wenn es zu kalt wird, können sie abgedeckt werden. «Wir können sie mit Glas überdecken, müssen aber vorsichtig sein, dass die Blumen an sonnigen Tagen nicht verbrennen», erklärt der Chef-Gärtner. Wenn ein Frostrisiko besteht, werden sie mehrfach überdeckt. Dank diesen Massnahmen sei ihnen auch dieses Jahr nichts kaputt gegangen.

Daniele Perego und «seine» Blumen. Michel Lüthi

Insgesamt 6500 Blumen sind in den Kästen, die Knospen sind schon sichtbar aber die Blumen blühen noch nicht. «Jetzt haben sie die richtige Grösse, um gepflanzt zu werden. Die Blumen dürfen noch nicht zu gross sein, sonst besteht die Gefahr, dass sie beim Pflanzen abbrechen», erklärt er. Im Verlauf dieser Woche werden die Blumen in der ganzen Stadt gesetzt.

Angefangen wird mit den Brunnenschalen, dann geht es weiter mit der Chantierwiese und dem Baseltor, wo momentan noch der Frühlingsflor blüht. «Die Frühlingsblumen sehen schon bald nicht mehr frisch aus und müssen ausgetauscht werden», erklärt Perego das Timing. Wenn alles gut läuft, dann werden in drei Wochen alle Pflanzen gepflanzt sein.

Bei schönem Wetter muss das Glas weggenommen werden, sonst verbrennen die Blumen. Michel Lüthi

Die Kästen werden dann aber nicht ganz leer sein, ein paar wenige Pflanzen werden nicht gepflanzt, für den Fall, dass Blumen eingehen oder kaputtgemacht werden. «Es kommt schon vor, dass Blumen gestohlen werden, aber das ist selten», winkt er ab.

Die Kosten für das Schmücken sind schwierig abzuschätzen

Wie viel das Schmücken der Stadt mit Blumen kostet, sei schwierig abzuschätzen, meint Patrick Schärer, Chef Werkhof. «Es ist Teil der Rechnung und es ist schwierig zu sagen, welche Arbeiten für den Wechselflor gemacht werden.» Beispielsweise müssten im Sommer die Blumen gegossen werden, gleichzeitig werden dann aber nicht nur die Rabatte versorgt, sondern auch die Bäume und Sträucher. «Im Sommer sind wir übrigens die ganze Zeit am Giessen», erklärt Perego.

Stadtgärtnerei Solothurn beim Schützenmattschulhaus. Michel Lüthi

Bevor die Temperaturen steigen, geht es erst einmal darum, alle Blumen dorthin zu bringen, wo sie für das nächste halbe Jahr bleiben werden. «Wir hoffen jetzt, dass es dann nicht zu stark regnet. Nicht wegen den Blumen, sondern wegen uns», sagt Perego und lacht spitzbübisch.