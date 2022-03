Laden im Laden: Im Manor Solothurn wird bald ein Fnac eröffnet

Zweiter Anlauf Fnac kommt: Im dritten Obergeschoss des Manors in Solothurn gibt es bald einen Laden im Laden Derzeit wird die dritte Etage des Warenhauses Manor in Solothurn umgebaut. Der Grund: Hier entsteht ein Laden der französischen Kette Fnac. Eröffnung des Ladens im Laden ist am 5. April. Fabio Vonarburg 05.03.2022, 05.00 Uhr

Im Manor Solothurn eröffnet am 5. April eine Filiale von Fnac. Hanspeter Bärtschi (18. November 2019)

Das dritte Obergeschoss im Manor Solothurn ist leer. Nur zwei Handwerker sind dort anzutreffen, wo bislang die Multimedia-Abteilung des Kaufhauses zu finden war.

Was hier am Entstehen ist, darauf machen Hinweisschilder aufmerksam: «Ihr Geschäft bekommt ein neues Geschäft. Entdecken Sie bald hier ihr neues Fnac-Geschäft.»

Seit 20 Jahren in der Westschweiz präsent

Fnac? Wenn ihnen die Marke nichts sagt, so sind sie nicht alleine. Nicht ohne Grund. Denn bislang war die Handelskette vor allem im französischen Sprachraum präsent. In der Westschweiz ist Fnac seit 20 Jahren zu finden. Ein erster Anlauf, in der Deutschschweiz Fuss zu fassen, ist vor etwas mehr als zehn Jahren gescheitert.

Im zweiten Anlauf spannt Fnac mit Manor zusammen, wie die beiden Unternehmen im vergangenen Sommer informierten. In 27 Manor-Geschäften in der Deutsch- und Westschweiz sollen Fnac-Shop-in-Shops entstehen, also ein Laden im Laden. Die Eröffnung von jenem in Solothurn ist am Dienstag, 5. April, vorgesehen.

Es wird die zehnte Fnac-Filiale in der deutschsprachigen Schweiz sein, wie ein Sprecher der Handelskette mitteilt. Jene im Manor in Biel ging Ende 2020 auf, bis zur Eröffnung der Filiale in Solothurn werden acht weitere eröffnet.

Im Fnac gibt es auch Bücher zu kaufen. KEYSTONE

Was können Kundinnen und Kunden im neuen Laden im Laden erwarten? Die gesamte Produktpalette von Fnac mit Ausnahme von Papier- und Spielwaren, die weiterhin der Manor anbietet. Konkret: Bücher, Ton, Multimedia, Videospiele, Telefonie, Fotografie, kleine Haushaltsgeräte und Zubehör. Das heisst, dass auch Bücher Lüthy auf der anderen Seite der Gurzelngasse etwas Konkurrenz erhält.

Noch geht es einen Monat, bis die Fnac-Filiale im Manor eröffnet wird. Doch seit zehn Tagen werden an den Kassen bereits «Entdeckungsgutscheine» verteilt, wie der Sprecher mitteilt.