Das neue Energiekonzept der Stadt Solothurn entsteht

Solothurn 2000 Watt pro Person pro Jahr muss reichen: Hier hat die Stadt Nachholbedarf, um die Energieziele zu erreichen Das neue Energiekonzept soll die Stadt Solothurn fit für die Energieziele bis 2050 machen. Demnächst wird der Gemeinderat darüber entscheiden, welche Massnahmen prioritär umgesetzt werden sollen.

Das Hybridwerk Aarmatt in Zuchwil am Tag der Eröffnung im Sommer 2015. Andreas Kaufmann

13 Jahre alt ist der jetzige kommunale Masterplan Energie, der neue Plan wird nächste Woche im Gemeinderat besprochen. Seit 2009 hat sich viel verändert.

2013 wurde in der Solothurner Gemeindeordnung das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft verankert. Damals hatte man noch das Jahr 2100 als Ziel vor Augen. Heute will man schon 2050 so weit sein. Das sieht auch die 2017 auf Bundesebene angenommene Energiestrategie 2050 vor.

Das Konzept stellt sicher, dass die Energieversorgung des Stadtgebiets «ausreichend, sicher, umwelt- und ressourcenschonend» ist. Die Strategie wird mit der nationalen Energiestrategie übereinstimmen. Dafür ist das erste Ziel 2035 festgelegt. Bis dann soll der durchschnittliche Energieverbrauch inklusive Strom pro Person gegenüber dem Jahr 2000 um 43 Prozent sinken.

Vergangenen April hat der Gemeinderat die städtischen Energieziele festgelegt. Das erste Ziel ist die 2000 Watt Primär-Dauerleistung pro Person. Das heisst, eine Person darf durchschnittlich nicht mehr als 2000 Watt für Wärme, Strom und Mobilität verbrauchen. Ausserdem wird das Netto-Null-Ziel bei den Treibhausgasemission angestrebt. Das Netto-Null-Emissionsziel bedeutet, dass die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen darf, als natürliche und technische Speicher aufnehmen können. Und zuletzt soll die Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern stammen.

Schaut man den Ist-Wert betreffend Primärenergieverbrauch an, ist die Stadt Solothurn auf einem gutem Weg. So wurden 2018 nur 4246 Watt pro Person verbraucht. Das Ziel lag damals bei über 4600 Watt. Bis 2030 soll der Wert bei 3000 Watt liegen und dann 20 Jahre später bei 2000 Watt.

Bei den Treibhausgasemissionen sieht es aber anders aus. Dort ist Solothurn noch nicht ganz auf Kurs: 2018 wurden noch 6,12 Tonnen CO 2 pro Person pro Jahr ausgestossen. Der Wert hätte zu diesem Zeitpunkt bei 5,6 Tonnen CO 2 liegen sollen.

Bei der Energieversorgung aus erneuerbarer Energie hat die Stadt auch noch Nachholbedarf. 2018 lag der Anteil erneuerbarer Energie bei 29,7 Prozent. Dabei ist zu beachten, dass die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Zuchwil für die Fernwärme und die Stromversorgung als erneuerbar gilt.

Gemäss der Stadt besteht genügend Potenzial, dass der Energiebedarf für Wärme – Heizung, Warmwasser und Prozesswärme – mit erneuerbaren lokalen Energieträgern und der Fernwärme abgedeckt werden kann. Beim Strom sei dies bis 2050 aber nicht möglich. Besonders hingewiesen wird auf das grosse Fotovoltaikpotenzial der Stadt. Gemäss der städtischen Abschätzung wird im Jahr 2050 die Hälfte des Strombedarfs in Solothurn mit Sonnenenergie abgedeckt.

Die Stadt unterscheidet zwischen ortsungebundenen- und ortsgebundenen Massnahmen. Unter ortsungebunden Massnahmen sind beispielsweise gemeint: die Förderung der Erstellung von Photovoltaik-Anlagen, Elektrifizierung der Buslinien und Tempo 30.

Bei den ortsgebundenen handelt es sich um 13 Massnahmen. Darunter fällt etwa der zweite Energy-Hub der Regio Energie in der Rossallmend. Der erste befindet sich in der Aarmatt. Oder auch die Fernwärme-Erschliessung des Gemeinde- und Rathauses in der Altstadt. Beide werden heute mit Gas – das Rathaus zusätzlich mit Öl – geheizt.

Auch das Landhaus befindet sich im Besitz der Stadt Solothurn. Auch dort wird mit Gas geheizt. Gemäss dem Versorger Regio Energie kann man die Liegenschaft nicht an das Fernwärme-Netz anschliessen. Es soll geprüft werden, ob die Aare als Wärmequelle genutzt werden könne.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 17. Januar, wird das Konzept besprochen und darüber befunden. Dabei legt der Gemeinderat auch fest, welche Massnahmen das Stadtbauamt prioritär vorantreiben soll.

