Der Solothurner Bahnhof Süd kommt bei den Politkern gut an

Zukunftsbahnhof Der Solothurner Bahnhof Süd kommt gut an – vorausgegangene Misstöne sind kaum mehr hörbar Noch vor 2030 wird der Bahnhof Süd umgestaltet. Die vorliegenden Pläne kommen gut an. Von der Kritik im Vorfeld ist kaum noch etwas zu hören. Judith Frei Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Endlich geschieht beim Bahnhof Süd etwas. Fabio Vonarburg

Letzte Woche wurde bekannt, dass beim Bahnhof Süd etwas geht: Bis Ende 2029 soll das ganze Areal umgestaltet werden. Das Perron des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) wird länger, ein Bahnhofplatz soll auf dieser Seite entstehen und eine neue Unterführung die Südseite mit der Nordseite verbinden.

Die vorliegenden Pläne begeistern: «Die Visualisierungen sehen vielversprechend aus», meint Gemeinderat Markus Jäggi (FDP). Der Bauingenieur ist überzeugt, dass es richtig ist, dass der Ort aufgewertet wird. Beispielsweise sei es zu umständlich, mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen von der einen auf die andere Seite des Bahnhofs zu gelangen. «Das kann man heute eigentlich nicht mehr bieten», meint er. Daher bezeichnet er die geplante Unterführung als Herzstück des Projekts.

So könnte es in Zukunft beim Bahnhof Süd aussehen. Zvg

Auch der Bahnhofplatz, der neu entstehen wird, gefällt. Jäggi hofft, dass der Platz so belebt wird, dass es nicht nur ein Treffpunkt für «Randständige» wird. Gemeinderätin Annina Helmy (SP) sieht das kritischer: «Ich hätte mir mehr Grün gewünscht und nicht nur diese Pro-forma-Bäume.»

Nur wenige kritische Punkte findet der FDP-Mann. Nicht gänzlich überzeugt ist Jäggi davon, dass die RBS ihre Züge in Zukunft am Perron über Nacht abstellen wird. Dadurch wird das ganze Perron verschlossen und mit einem Metallgitter abgesperrt. «Das ist nicht so attraktiv», findet er.

Architekt und Gemeinderat Matthias Anderegg (SP) bläst ins gleiche Horn und findet lobende Worte: «Hier entsteht schöner öffentlicher Raum», ist er überzeugt. Markus Schüpbach (FDP) meint: «Der Bahnhof Süd ist nicht nur ein Mehrwert für die Stadt, sondern für die Region.» Annina Helmy, Vizepräsidentin des Umwelt- und Bauausschusses, freut sich über die Veloplätze: «Es ist gut, dass hier 600 Veloabstellplätze entstehen.»

Kritische Stimmen werden leiser

Nicht immer hat der Gemeinderat so überschwänglich über das vorliegende Projekt gesprochen. Noch letzten Herbst haben der Gemeinde- und Kantonsrat die Stadt beziehungsweise den Kanton aufgefordert, die Möglichkeit einer Perrondachüberbauung – einer sogenannten Mantelnutzung – noch einmal zu überprüfen.

Entwicklung Bahnhof Süd Solothurn, 2. Version. Visualisierung/ Zvg

Die RBS wollte davon aber nichts wissen. Eine Gleisüberbauung würde das eigentliche Bahnausbauprojekt wesentlich erschweren und berge Risiken. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht», ist heute auch Anderegg überzeugt. Er könne das Argumentarium der RBS gut verstehen. Ausserdem: «Die Pläne sehen ja schon eine Verdichtung vor, einfach nicht über dem Gleis», sagt er und spricht den geplanten Solitärbau auf dem Areal des Museums Enter an.

Sein Parteikollege und Kantonsrat Remo Bill ist in diesem Punkt nicht einig mit ihm. Er schreibt in einem Leserbrief in dieser Zeitung, dass es sich hierbei um eine verpasste Chance handle. Dazu Präsident des Umwelt- und Bauausschusses Markus Schüpbach (FDP): «Natürlich ist es eine verpasste Chance.» In einigen Jahren werde die Stadt aus allen Nähten platzen, und dann werde die Mantelnutzung wieder aktuell.

«Doch wir haben den Zeitpunkt überschritten, dass wir etwas daran ändern können.»

Würde jetzt noch ein Investor Interesse anmelden, dann würde das Projekt verzögert werden. Jetzt gehe es in erster Linie darum, dass das Projekt auf Kurs bleibt und der Zeitplan eingehalten wird. «Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und das Projekt durchziehen.»

Auch Helmy hätte eine Mantelnutzung gutgeheissen. Die Vizepräsidentin des Umwelt- und Bauausschusses weist darauf hin, dass die Stadt nicht Bauherrin sei und daher auch nicht das Sagen hat.

Bis nächsten Frühling wird das Bauprojekt ausgearbeitet, und dann wird es der Stadt- und Kantonsbevölkerung zur Abstimmung vorgelegt. Bis dann kann die Bevölkerung Rückmeldungen zum Projekt geben.

