Das ist der neue HESO-OK-Präsident Rolf Fröhlicher

Zukunft der HESO «Ich will nicht als Totengräber der HESO dastehen» – der künftige OK-Präsident Rolf Fröhlicher stellt sich vor Der erfahrene Gastronom und Hotelier Rolf Fröhlicher wird die nächste HESO auf die Beine stellen. Wie er die Herbstmesse heute sieht und wie er sie sich künftig vorstellt. Judith Frei Jetzt kommentieren 30.09.2022, 16.00 Uhr

HESO 2022: Rolf Fröhlicher und Sven Altermatt. Hanspeter Bärtschi

Rolf Fröhlicher sass mit übereinandergeschlagenen Beinen und gelassen auf dem Stuhl. Es war nicht irgendein Stuhl, es war der «heisse Stuhl». Für die nächsten Minuten hatte er sich den Fragen von Sven Altermatt, Co-Chefredaktor der «Solothurner Zeitung», zu stellen.

Dieser Anlass fand im Schwingerzelt im Rahmen des Behördentags an der HESO statt. An der Messe, für die sich Fröhlicher in Zukunft verantwortlich zeichnen wird. Im Publikum sass sein Vorgänger, Urs Unterlerchner. Der heute 41-Jährige wurde vor 11 Jahren HESO-OK-Präsident. «Ich war am Anfang definitiv ein Hitzkopf», sagte Unterlerchner am selben Anlass. Nun übernimmt der 60-jährige Fröhlicher das Amt.

Zum letzten Mal hat Urs Unterlerchner dieses Jahr das Band zur Eröffnung der HESO durchgeschnitten. José R. Martinez

«Sie sind in Subingen verankert. Übernehmen die Subinger nun die Kantonshauptstadt?», fragte Sven Altermatt und spielte darauf an, dass Stadtpräsidentin Stefanie Ingold aus dem gleichen Dorf stammt. Lachend meinte Fröhlicher, dass dies zeige, wie wichtig das Wasseramt für die Region sei. Die Verbindungen mit der Stadtpräsidentin gehen aber noch weiter: Stefanie Ingold ist eine Cousine seiner Frau. Er sei bestens vernetzt, sagte er augenzwinkernd.

Der gelernte Koch war während seiner beruflichen Laufbahn hauptsächlich in der Gastronomie und Hotellerie tätig, national wie auch international. Seit letztem Jahr ist er selbstständig und führt mit seiner Frau ein Beratungsunternehmen. Es sei für ihn schon immer klar gewesen, dass er sich – spätestens wenn er 60 Jahre alt wird – selbstständig machen will, um so vor seiner Pension nicht mehr unter dem Druck eines Konzerns stehen zu müssen, sagte er am Rande der Veranstaltung.

Im Pandemiestab des Kantons war Fröhlicher in den letzten Jahren für die Umsetzung der Schutzkonzepte zuständig. Das habe ihm gezeigt, wie die Behörden operieren. Wie er die HESO dieses Jahr mit Blick auf Covid einschätze? «Ich habe Verständnis, dass nach den zwei Covid-Jahren das Bedürfnis da ist, in der Normalität zu leben», antwortete er. Er mache sich angesichts der steigenden Fallzahlen aber Sorgen und hoffe, dass das gut komme.

Schon bei einem anderen regionalen «Heiligtum» involviert

In den 2000er-Jahren war er Pächter des Kurhauses Weissenstein. «Das war der grösste ‹Lehrplätz› für mich», sagte er: «Während dieser Zeit hatte ich 15'000 ‹Cheffen›.» Denn ganz Solothurn hatte eine Meinung, in welche Richtung sich das Kurhaus entwickeln sollte.

Er sei sicher, dass dies bei der HESO nicht anders sei. «Ich will nicht als Totengräber der HESO dastehen», sagte Fröhlicher mit leiser, aber bestimmter Stimme. Er könne bei der HESO etwas umsetzen, das funktioniere. «Mir wurde immer gesagt, dass die Messe kein Selbstläufer sei», sagte er.

Sie müsse stets weiterentwickelt werden. Jetzt komme eine neue Generation ans Ruder. Die jüngeren Generationen würden andere Vorstellung vom Verkauf haben als die Babyboomer – der Generation, zu der er selbst gehört.

Hanspeter Bärtschi

In Zukunft wird der persönliche Touch gefragt sein

Heute kommen 58 Prozent der HESO-Aussteller aus der Region. «Es ist Knochenarbeit, die HESO für regionale Aussteller schmackhaft zu machen», sagte er. «Die Basler Muba und die Zürcher Züspa haben sich in eine falsche Richtung entwickelt. Sie sind austauschbar geworden.» Damit dies nicht auch der HESO passiere, müsse der Schwerpunkt auf regionale Aussteller gesetzt werden. «Wir brauchen Messestände mit einem persönlichen Touch», so Fröhlicher.

Ob die Messe ausgedünnt werden muss, darauf will er sich noch nicht festlegen. Und wie er reagieren würde, wenn Tierschützer wieder versuchen würden, das Säulirennen zu verbieten? Rolf Fröhlicher atmete tief ein und aus – und sagte: «Auä so.»

Diese Antwort kassierte Lacher aus dem Publikum. Was er genau damit sagen wollte, blieb aber unklar. Der erfahrene Gastronom wollte sich partout nicht aus der Reserve locken lassen. Immer freundlich beantwortete er die Fragen, die Karten gab er bis zum Schluss nicht aus der Hand. Auf den «Hitzkopf» folgt nun also der «Besonnene».

