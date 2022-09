Autos in Zuchwil aufgebrochen – zwei Personen festgenommen

Zuchwil Mehrere Autos aufgebrochen: Zwei mutmassliche Täter festgenommen In Zuchwil sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Autos aufgebrochen worden. Dank Hinweisen von aufmerksamen Passanten ist es der Polizei gelungen, zwei tatverdächtige Männer im Verlauf der eingeleiteten Fahndung anzuhalten. 13.09.2022, 15.32 Uhr

In der Nacht auf Dienstag, kurz nach 00.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemäss einer Mitteilung gemeldet, dass auf einem Firmen-Parkplatz an der Luzernstrasse in Zuchwil mehrere Männer verdächtig um die dort parkierten Autos herumschlichen.