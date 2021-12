Rückblick auf Solothurner Wetter im November

zu trocken Das Solothurner Wetter im November: Noch vor Ende Herbst wurde es winterlich Das Solothurner Wetter war auch im November zu trocken. Wolfgang Wagmann 01.12.2021, 11.00 Uhr

Bild des Tages: Wassersport im Winter, Foil Surfing auf der Aare. Hansjörg Sahli

Der November setzte ein Ausrufzeichen unter den viel zu trockenen Herbst 2021: Wiederum war die Niederschlagsaktivität sehr verhalten und so blieb auch für den abgelaufenen Monat ein Regenmanko wie schon in den Vormonaten. Die 45 mm oder Liter pro Quadratmeter in Solothurn und 49,2 im Wallierhof Riedholz entsprechen nicht einmal der Hälfte der Sollmenge.

Seit Ende August sind in damit in Solothurn nur gerade 118 Liter Nass registriert worden, was nur ungefähr einem üblichen Monatsdurchschnitt gleichkommt. Auch blieb der November leicht unterkühlt: Mit einem Monatsmittel von gerade mal 4,3 Grad gab's ein Minus von 0,3 Grad auf den Langzeitwert.

Martinisömmerchen mit Verspätung

Die nasseste Phase erlebte der November in seiner ersten Woche, wobei sich nach dem sechsten Tag die Sonne recht gut in Szene setzen konnte. Ab dem 10. November war es damit allerdings weitgehend vorbei, doch mit einer leichten Störung wurde es auf die Monatsmitte hin ziemlich mild mit Tagesmaxima klar im zweistelligen Plusbereich.

Damit kam es mit Verspätung doch noch zu einem bescheidenen Martinisömmerchen, denn der Namenstag des Heiligen am 11. November fiel unter dem Hochnebel doch ziemlich unterkühlt aus. In der Folge mischte auch die Bise immer wieder mit, doch dank einer Nebeldecke oft unter 1000 Metern konnten wenigstens die Berggasthöfe viele Sonnenhungrige bewirten.

Vom 22. bis 24. November lag das Nebel-Wolkengemisch jedoch klar über der Hasenmatt und ab dem 26. war es auch mit diesem spätherbstlichen Wettercharakter vorbei: Die ersten Flocken tanzten über dem Göiferlätsch, und spätestens am Sonntag, 28. November, begann der Winter definitiv auch im Aaretal. Zwar hielt der Flaum in Solothurn den Winterdienst in Solothurn noch kaum auf Trab, doch die Jurakette präsentierte sich bei entsprechenden Temperaturen bereits in einem hochwinterlichen Kleid.

Winter nur als Episode?

Nach dem gestrigen Warmlufteinbruch scheint es nun wieder zumindest kühl und feucht zu werden – die Schneefallgrenze pendelt sich unterhalb des Weissensteins ein. Dort oben dürfte es also vorderhand winterlich bleiben. Dann gehen die Modelle weit auseinander: Am Dienstag hatten diese für Mitteleuropa ab Mitte nächster Woche eine frühlingshafte Warmphase verheissen, gestern jedoch schon wieder sibirische Kälte bis weit in den Dezember hinein. Es bleibt also spannend!

«Es schneielet …» Jede Schneeflocke ist vom Aufbau ihrer Kristalle her ein Unikat. Meist erreicht eine Flocke höchstens einen Durchmesser von 3 bis 4 Millimetern; nur unter idealen Bedingungen erreicht sie 10 bis 12 Millimeter. Schneeflocken bestehen zu 95 Prozent aus Luft, deshalb segeln sie recht langsam zur Erde. Eine kleine Flocke von einem Millimeter Durchmesser legt pro Sekunde 80 cm zurück, eine dreimal grössere nur 25 bis 35 cm in der gleichen Zeit. 1 Millimeter Wasser pro Quadratmeter steht für 10 Millimeter oder einen Zentimeter Schnee. Dieser wird beim Niedergehen der Flocken beispielsweise auf der Aare von vielen Wassertieren als «Lärm» wahrgenommen: Der auf dem Wasser schmelzende Schnee erzeugt Töne zwischen 50 und 250 Kilohertz – wir nehmen diese zwar nicht wahr, etliche Tierarten aber schon. Eine Schneehöhe von 30 cm ist bei uns im Mittelland schon eine Rarität – im hochalpinen Bereich sind bis zu drei Meter Neuschnee möglich, ab dann drückt das Gewicht des Schnees ihn zusammen. Die höchste Neuschneedecke in Solothurn wurde in diesem Jahrtausend am 8. Dezember 2012 mit 38 cm gemessen. Höhere Schneemengen werden jedoch oft aufgrund von Verwehungen überinterpretiert. (ww)