Solothurner Filmtage 2023 sind komplett digital

Zu Besuch im Serverraum Solothurner Filmtage komplett digital: Dieses Jahr rattern keine Filmrollen mehr in den Kinosälen Rebecca Siegfried und Patrick Engler sind dafür verantwortlich, dass das Publikum die Filme auf der Leinwand sehen kann. Sie erzählen, wie digital die Solothurner Filmtage sind. Judith Frei Jetzt kommentieren 18.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solothurner Filmtage 2023: Ingest Zentrum in der Jugendherberge. Hier werden Filme eingelesen, kopiert und gespeichert. Rebecca Siegfried, Leiterin Ingest Zentrum. Hanspeter Bärtschi

Die Luft ist trocken, das Surren der Geräte füllt den Wengi-Saal in der Solothurner Jugendherberge, der für die Solothurner Filmtage zum Serverraum umfunktioniert wurde. «Es macht mir Spass, die Maschinen zu füttern», sagt Filmtechnikerin Rebecca Siegfried.

Seit dem 22. Dezember ist die 43-Jährige dabei, die Filme, die in den nächsten Tagen in Solothurn gezeigt werden, auf die Server der Spielstätten zu laden. Insgesamt ist sie für 230 Vorstellung, neun Spielstätten und rund 200 Filme verantwortlich.

Die verschiedenen Datenträger werden bespielt. Hanspeter Bärtschi

Damit ihre Arbeit bis zum Festivalbeginn fertig wird, muss sie dafür sorgen, dass alle Rechner gleichzeitig laufen. Eine logistische Meisterleistung. «Am Anfang hat man einen riesigen Berg vor sich und dann kommt die Panik», sagt sie lachend: «Es ist befriedigend, auf ein konkretes Ziel hin zu arbeiten.»

Viele Filme kommen physisch in der Jugendherberge an

Auf verschiedenen Datenträger kommen die Filme im Wengi-Saal an. USB-Stick oder auf einer Festplatte. Ungefähr ein Drittel der Projektionskopien kommen übers Netz per Download bei Siegfried an. Ihre Aufgabe ist es zu kontrollieren, dass die Daten nicht beschädigt sind, dem Standard entsprechen und dass das Format und die Untertitel der Filme stimmen.

Auf verschiedenen Datenträger kommen die Filme im Wengi-Saal an. USB-Stick oder auf einer Festplatte. Hanspeter Bärtschi

Bei den meisten Filmen sei alles in bester Ordnung. Besonders bei Filmemachenden, die schon viel Erfahrungen haben, gebe es wenige Probleme. Doch am Solothurner Filmfestival laufen auch Filme von jungen Filmschaffenden, die noch wenig Erfahrungen haben. Dort müsse sie dann genauer hinschauen. Ist alles in Ordnung, lädt sie den Film auf die Festplatten der Spielstätten.

Für diese Aufgabe ist nicht nur technisches Know-How gefragt, sondern auch die Fähigkeit, die Übersicht zu bewahren. Dafür hat Siegfried Stellwände aufgestellt mit Listen der verschiedenen Filmen und Spielstätten – ganz analog.

Die Übersicht wird analog gewahrt. Hanspeter Bärtschi

Für die Operateure der verschiedenen Filmstätten notiert sie auf einem Merkblatt alles, was sie über den Film wissen müssen. Zum Beispiel: Manchmal dauert es 10 Sekunden bis ein Bild erscheint. «Damit die verantwortliche Person im Kinosaal nicht nervös wird, notiere ich das», erklärt Siegfried. Sie weiss, wie es sich anfühlt, , in der Kinokabine für die Projektion verantwortlich zu sein. Während des Festivals ist sie Operatrice in der Reithalle.

Die 42-jährige ist ausserhalb des Festivals als Editor-Assistentin und Postproduktions-Technikerin tätig. Zudem unterricht sie an der Fachhochschule Luzern ein Fach im Studiengang Video.

Rebecca Siegfried im Wengisaal der Jugendherberge. Hanspeter Bärtschi

Sie arbeit seit 2015 für die Solothurner Filmtage. Dieses Jahr ist sie für alle Filme zuständig. Denn: Zum ersten Mal sucht man vergeblich nach einer 35-Millimeter-Filmrolle an diesem Festival.«Der Transport digitaler Filme ist einfacher», erklärt die Expertin. So haben alle Filme von einer Spielstätte in einer Plastikkiste Platz. Und die Filme müssen nicht mehr täglich auf einem Wagen in den Kino-Saal geschoben werden.

Stimmt bei den Filmen alles? Hanspeter Bärtschi

Keine ratternde Projektoren mehr an den Solothurner Filmtage

Ein Katzensprung von der Jugendherberge entfernt im Landhaus ist Patrik Engler bei der Arbeit. Er ist schon über zehn Jahren mit seiner Firma für die Projektoren und Server an den Filmtagen zuständig. «Ich freue mich immer wahnsinnig auf die Filmtage», sagt der Basler strahlend. Er befindet sich im Projektionsraum im Landhaus. Auch beim ihm surren die Server sowie die Lüftungen der Projektoren.

Der Filmtechniker hat den Wandel von den analogen, ratternden Filmprojektoren zu den Digitalprojektoren miterlebt. 2008 wurde der erste Film – Save Angel Hope – digital an den Solothurner Filmtage gezeigt, erinnert er sich: «Das war damals noch die grosse Ausnahme.»

Patrik Engler arbeitet hier im Projektionsraum des Landhaus. Hanspeter Bärtschi

Danach passierte aber nicht viel. Am Anfang sei die Entwicklung schleppend gegangen. Zwei Jahre später sind dann die ersten digitalen 3D-Film in die Kinosäle gekommen. Die Begeisterung wuchs und überall fingen die Kinosäle an, ihre 35-Millimeter-Projektoren mit Digitalprojektoren zu ersetzen.

Das Solothurner Festival zog mit dieser Entwicklung mit. Und dieses Jahr muss Engler keinen analogen Filmprojektor betreuen. «Ja, mein Technikerherz blutet jedes Mal, wenn ich ein 35-Millimeter-Projektor in einem Kinosaal ausbaue», gibt er zu.

So sah der Wengisaal vor 13 Jahren aus. Hanspeter Bärtschi (2010)

Nostalgisch wird er dabei aber nicht: «Die Digitalprojektoren sind einfacher im Umgang.» Die analogen Projektoren seien sehr wartungsintensiv. «Ein Digitalprojektor ist viel zuverlässiger», ergänzt er.

Die analogen Projektoren seien dafür langlebiger. Im Kanton Bern in Signau habe er vor nicht allzu langer Zeit einen über 100-jährige Maschine ausgebaut. Die Digitalprojektoren hingegen gelten schon nach 10 Jahren als alt. Das liege auch daran, dass sich die Technik schnell weiterentwickelt.

Vor 13 Jahren wurden die Filmrollen noch im Wengisaal geprüft. Hanspeter Bärtschi (2010) Vor 13 Jahren wurden die Filmrollen noch im Wengisaal geprüft. Hanspeter Bärtschi (2010) Auch hierbei musste man die Übersicht bewahren. Hanspeter Bärtschi (2010) Hanspeter Bärtschi (2010) Damals brauchte man noch mehr Platz als heute. Hanspeter Bärtschi (2010) Hanspeter Bärtschi (2010) EOS Hanspeter Bärtschi (2010)

Die schnelle Entwicklung der Technik ist auch ein Problem, wenn es um die Archivierung des Films geht. «Die Daten muss man ständig pflegen, sonst sind sie plötzlich so alt, dass man sie nicht mehr lesen kann», erklärt er.

Dieses Problem gebe es beim 35-Millimeter-Film nicht. Wenn die Filmrollen fachgerecht gelagert werden, dann überlebt er ohne, dass man ihn in die Hände nehmen muss. «Ich denke, das ist ein Grund, warum der 35-Millimeter-Film nicht so schnell aussterben wird», sagt er – ein bisschen Hoffnung schwingt in seiner Stimme mit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen