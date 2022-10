Zirkusfieber Poesie und eine neue Tribüne: Der Circus Monti kommt wieder nach Solothurn Ab Mittwoch, 5. Oktober, ist der Zirkus wieder zu Gast in Solothurn beim Schwimmbad. Das erwartet das Publikum. 03.10.2022, 15.40 Uhr

Premiere des Circus Monti auf der Rosentalanlage in Basel. Kenneth Nars

Eine imposante Sanddüne, warmes Licht, mystische Farben und magische Wüstenblumen. Durch diese Bühnenlandschaft zieht das 14-köpfige Ensemble des Zirkus Monti. Sie nehmen das Publikum mit in eine Welt voller Geheimnisse, Zauber und Herausforderungen.

Impressionen aus der neusten Produktion. Circus Monti

Sie trotzen Wind und Wetter – «contre vents et marées», gegen Wind und Gezeiten, wie die Produktion heisst. Die Artistinnen und Artisten zeigen ihr Können in verschiedenen Disziplinen sei es das Vertikalseil oder Bodenakrobatik.

Impressionen aus der neusten Produktion. Circus Monti

Regie führten Masha Dimitri und Faustino Blanchut. Die Künstlerin war vor rund 15 Jahren schon verantwortlich für das Konzept und die Regie. Die Tochter von Clown Dimitri ist schon seit den 1990er-Jahren mit dem Circus Monti verbunden.

Masha Dimitri führt Regie beim Programm des Circus Monti 2022. Zvg

Mit ihrem Vater hat sie vier Mal das Programm gestaltet. «In meiner Erfahrung als Regisseurin habe ich mich immer am wohlsten gefühlt, wenn ich alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in die Kreation miteinbeziehen konnte», erklärt Dimitri. So bezieht sie die jungen Artistinnen und Artisten mit in die Entwicklung der Inszenierung mit. Dadurch würden sie sich authentischer mit dem Stück identifizieren, erklärt die Regisseurin ihre Arbeitsweise.

Neue Tribüne: «Unsere Begeisterung ist riesig»

Ab Mittwoch, 5. Oktober, 15 Uhr, spielt das Ensemble in Solothurn beim Schwimmbad. Dabei wird das Publikum auf der neuen Tribüne sitzen können.

Impressionen aus der neusten Produktion. Circus Monti

«Mit 750 klappbaren, gepolsterten und versetzt angeordneten Schalensitzen wurde der Sitzkomfort wie auch die Sicht in die Manege in allen Kategorien und allen Plätzen spürbar verbessert», erklärt Johannes Muntwyler von der Zirkusleitung: «Unsere Begeisterung ist riesig. Alles passt wie geplant zusammen und schon jetzt ist klar, dass sich diese Investition gelohnt hat. Die neue Tribüne passt perfekt in unser Bogenmastzelt.»

Circus Monti

Der Circus Monti ist noch bis Sonntagnachmittag in Solothurn, bis er weiter nach Bern zieht. (szr)