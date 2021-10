Zirkus Solothurnerin arbeitet im Circus Monti: «Ich liebe es, umherzuziehen» Céline Studer hat ihre Wohnung in Langendorf aufgegeben und arbeitet für eine Saison im Circus Monti. Jetzt gastiert er in ihrem Heimatkanton. Sie erzählt, was sie am Zirkusleben begeistert und was sie an Solothurn am meisten vermisst. Judith Frei Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Céline Studer arbeitet beim Circus Monti im Zirkusbuffet. Hanspeter Bärtschi

«Geh doch in den Zirkus», das hat Céline Studers Schwester ihr mehrmals geraten. Diesen Sommer hat sie den schwesterlichen Rat umgesetzt und hat sich für eine Stelle beim Circus Monti beworben. Als die 24-jährige gelernte Buchhändlerin die Zusage erhielt, hat sie ihren Job bei der Lüthy-Buchhandlung und ihre Wohnung in Langendorf aufgeben.

«Ich wollte etwas Neues ausprobieren», erklärt sie diesen drastischen Schritt. Was sie nach ihrer Zeit beim Zirkus machen wird, weiss sie noch nicht. «Ich schaue dann im Dezember, wo mich der Wind hintreibt.» Daran denken, will sie noch nicht.

Seit Juli ist ihre «Wohnung» ein Abteil in einem Holzwagen, ein Mannschaftswagen, wie er intern genannt wird. Lediglich ein Bett, ein Pult und ihre persönlichen Gegenstände haben dort Platz. «Ich brauche gar nicht mehr», meint sie. Das spartanische Leben sei keine grosse Umstellung für sie gewesen.

Seit sie das Elternhaus in Härkingen verlassen hat, sei sie schon mehrmals umgezogen, am längsten sei sie in ihrer letzten Wohnung in Langendorf geblieben – ein ganzes Jahr. Das Zirkusleben passt zu dieser Rastlosigkeit.

«Ich liebe es, umherzuziehen»,

bestätigt sie. Bei jeder Station müsse man sich neu zurechtfinden und neu entdecken. Die verschiedenen Wägen wie die «Waschküche», die «Kantine» oder die Duschen sind immer dem Standort entsprechend arrangiert. Hier in Solothurn – neben dem Schwimmbad – sei es sehr eng und die Gehdistanzen relativ gross. Dafür sei die Aare nahe und würde für einen «Schwumm» einladen.

Ein zusammengeschweisstes Team

Für eine Saison arbeitet Céline Studer im Zirkusbuffet und verkauft statt Bücher Popcorn, Crêpes und Getränke. «Es ist schön, die Besucherinnen und Besucher nach der Show zu sehen, wenn man merkt, dass es ihnen gefallen hat», sagt sie begeistert.

Während der Aufbauphase hat sie noch andere Aufgaben wie, sich um die verschiedene Wasseranschlüsse der Toiletten und Duschen zu kümmern. Sobald die Show losgeht und viele Besucherinnen und Besucher bedient werden müssen, bekommt das dreiköpfige Buffet-Team Unterstützung von Leuten, die sonst beispielsweise für die Werkstatt oder Kostümpflege zuständig sind.

Celine Studer arbeitet beim Circus Monti an der Bar. Hanspeter Bärtschi / SZ

«Ich finde das Miteinander sehr schön. Dadurch entsteht Lagerfeeling», erklärt sie ihre Begeisterung für ihren jetzigen Lebensstil. Es gäbe sehr viel zu tun, man habe wenig Freizeit und auch finanziell lohnt es sich nicht. «Das klingt auf dem Papier alles sehr schlecht», sagt sie lachend: «Doch diese negativen Aspekte werden von dem Positiven überwogen. Ich bekomme sehr viel zurück.»

Sie sei zwar erst seit wenigen Monaten dabei, doch habe sie das Gefühl, dass sie ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen schon sehr gut kennt. «Man verbringt sehr viel Zeit miteinander. Auch die Freizeit verbringe man zusammen», so Studer.

Mit dem Zuhause nach Hause gefahren

Sie habe sich gefreut, auch in Solothurn gastieren zu dürfen. «Ich bin mit meinem Zuhause nach Hause gefahren», meint sie lachend. Sie habe bemerkt, wie sie die Aare vermisst hat. Trotz der Kälte wird sie hier bestimmt schwimmen gehen. Einige aus dem Team haben bis jetzt am jeden Ort einen Sprung ins Wasser gewagt. «Ab Luzern habe ich nicht mehr mitgemacht», sagt sie.

Heute wird hier die erste Aufführung mit dem Programm «Cirque je t'aime!» gespielt. Die Show ist eine Hommage an die Anfangszeit des Circus Monti, der vom Ehepaar Hildegard und Guido Muntwyler gegründet wurde. Das Lehrerpaar hat 1985 das Schulzimmer mit der Manege getauscht.

«Eigentlich haben wir das Programm letztes Jahr zeigen wollen», erklärt Stefan Gfeller, Kommunikationsverantwortlicher des Zirkus. Doch aus bekannten Gründen gab es letztes Jahr keine Tournee. Dieses Jahr hat man im Frühling entschieden, dass das Programm durchgezogen wird. Die Unsicherheit, ob die Tournee wegen der epidemiologischen Lage abgebrochen werden muss, blieb aber. Erst als die Zertifikatspflicht eingeführt wurde, hat sich diese Angst gelegt. Dafür mussten aber unliebsame Vorkehrungen getroffen werden: das Zirkuszelt einzäunen.

«Bis jetzt wurden unsere Vorstellungen gut besucht», sagt Gfeller erfreut. Und auch die Künstlerinnen und Künstler seien froh, wieder auf der Bühne stehen zu können. Noch bis Ende November ist der Zirkus unterwegs, bis er wieder nach Wohlen ins Winterlager geht.

Ob eine zweite Saison für Céline Studer in Frage kommt? «Ja, sicher», sagt sie begeistert. Bis dann kann sich der Wind aber noch mehrmals drehen.

Der Circus Monti gastiert vom 6. bis 10. November beim Schwimmbad in Solothurn. Vorführungen sind am 6.10. um 15 Uhr und 20 Uhr, am 7.10. um 15 Uhr, am 8.10. um 20 Uhr, am 9.10. um 15 Uhr und 20 Uhr und am 10.10. um 14 Uhr. Ticketreservation unter 056 622 11 22.