Ivan Knie verrät, was ihm an Solothurn gefällt

Zirkus Knie «Es ist ein wunderschöner Ort hier»: Das sagt Zirkusdynastie-Spross Ivan Knie über Solothurn Der Zirkus Knie gastiert wieder hinter der Rythalle. Wir haben Ivan Knie getroffen. Er erklärt, was er an Solothurn schön findet und wie es im Zelt trotz Hitze für das Publikum kühl bleibt. Judith Frei Jetzt kommentieren 25.07.2022, 19.00 Uhr

Der Zelt des Zirkus Knie steht hinter der Rythalle. Judith Frei

Die Sonne brennt auf die orangen Helme der Männer. Sie sind schon seit Montagmorgen um 7 Uhr dabei, das 15 Meter hohe Zirkuszelt hinter der Rythalle aufzubauen. Erst heute Abend werden die Arbeiten abgeschlossen sein. «Es ist ein schöner Ort hier direkt neben der Schanze», sagt Ivan Knie, während er vor dem Zelt steht: «Wenn ich an Solothurn denke, kommt mir sofort die wunderschöne Altstadt in den Sinn.»

Auch er packt beim Aufbau mit an. Insgesamt 86 Männer sind daran beteiligt. Sobald das Zelt steht, schlüpfen sie in eine andere Rolle und arbeiten hinter, neben oder in der Manege, so wie Ivan Knie. Der 21-jährige Spross der Zirkusdynastie ist Pferde-Dresseur und steht mit seinen zwölf Pferden im Rampenlicht.

Am Montagnachmittag wurden schon die Zuschauerränge aufgebaut. Bruno Kissling

Die Hitze mache ihm keine Mühe. «Wir müssen bei jedem Wetter das Zelt aufstellen können», sagt er. Dafür, dass es das Publikum bei der Aufführung nicht zu heiss hat, sorgen grosse Ventilatoren, die erst vor wenigen Jahren installiert wurden.

Ivan Knie vor dem Zirkuszelt neben der Rythalle in Solothurn. Bruno Kissling

Das ist nicht das einzige, dass sich in letzter Zeit beim Zirkus Knie verändert hat. Noch bis 2015 gab es Elefanten in der Manege, seither bleiben sie in Rapperswil, wo die Familie Knie eine Elefantenzucht hat. «Es gibt auch immer weniger Platz in den Städten, da müssen wir uns anpassen», erklärt Knie.

Heute reisen noch Kamele, Pferde, Ponys und eine Kuh mit der Truppe mit. Klingt nach wenig, aber insgesamt handelt es sich trotzdem um 50 Tiere. Ab Morgenabend kann man sie in den Stallungen vor dem Baseltor sehen, heute befinden sie sich noch in Rapperswil.

Der Zirkus Knie baut sein Zelt neben dem Baseltor auf. Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Die Sitzreihen werden montiert. Bruno Kissling Die Aufbauarbeiten laufen bei über 30 Grad. Bruno Kissling Die Mitarbeitenden sind routiniert. Bruno Kissling Bruno Kissling Die Sitze werden ausgeladen. Bruno Kissling Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Bruno Kissling

Auch die Transportart hat sich verändert: Früher wurde alles mit dem Zug transportiert. Heute reist lediglich noch die Hälfte mit dem Zug, der Rest auf den Strassen. Mit dem Strassentransport sei man flexibler, erklärt Knie.

Das Zelt kam am Sonntag in Solothurn an. Für die vergangenen fünf Wochen befand es sich im Sommerlager in Basel, wo vor fünf Wochen das letzte Mal gespielt wurde. Auch das gehört zu einer Neuerung: die fünfwöchige Sommerpause. Das wurde wegen der Hitze und weil viele in den Sommerferien verreisen, eingeführt.

Ivan Knie spricht über den Aufbau in Solothurn. Béatrice Scheurer

Nicht nur neben der Manege, auch im Zirkuszelt hat sich einiges getan. «Wir müssen uns weiterentwickeln, das war schon immer so», erklärt Ivan Knie. Er gehört der achten Generation der Knie-Familie an, das Zirkusleben hat er im Blut.

Er weiss, dass sich die Ansprüche des Publikums stets verändern, der Zirkus müsse mit dieser Veränderung mitgehen. Dieses Jahr wird der Schweizer Popmusiker Bastian Baker auf der Bühne stehen und so jüngeres Publikum ins Zelt locken. Auch mit technischen Effekten will der Zirkus nicht hinten anstehen. «Wir haben bei der jetzigen Show auch Wassereffekte», sagt Ivan Knie stolz.

Links neben dem Baseltor werden die Stallungen gebaut. Das Zirkuszelt steht schon. Bruno Kissling

Hier in Solothurn haben sie ihr Debüt nach der Pause. «Ich fühle mich bereit, werde aber, sobald die Pferde hier in Solothurn sind, weiterproben», sagt Ivan Knie.

Bis dann wird er tatkräftig mit anpacken. Zeit für eine Tour durch die Altstadt werde er bestimmt finden, ist er zuversichtlich. Die Wohnwagen befinden sich im Schützenmattquartier direkt neben der Aare. Die Chance, dass man ihn bei einem «Schwumm» antrifft, ist gross. «Man kann auch jederzeit bei den Proben zuschauen und die Stallungen sind für das Publikum offen», erklärt Knie. Wer also nicht bis kommenden Freitag warten will, kann schon vorher Zirkusluft schnuppern.

