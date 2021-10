Solothurn: Streifkollision beim «Baseltorkreisel» – Zeugenaufruf

Zeugenaufruf Solothurn: Streifkollision beim «Baseltorkreisel» – Zeugen gesucht Vor oder im «Baseltorkreisel» in Solothurn ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen. 08.10.2021, 09.56 Uhr

Der Toyota trug Kratzer davon. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 7. Oktober, um zirka 13.50 Uhr, ereignete sich vor oder im «Baseltorkreisel» in Solothurn eine Streifkollision zwischen einem blauen Toyota und einem weissen Skoda. Beide Fahrzeuge waren vorgängig auf der Werkhofstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.