Kollision in Solothurn: Autolenker begeht Fahrerflucht

Zeugenaufruf Kollision zwischen Auto und Fahrrad im «Jumbo-Kreisel» in Solothurn: Autolenker begeht Fahrerflucht Im «Jumbo-Kreisel» in Solothurn kam es am Freitagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der Autolenker fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um den verletzten Velofahrer zu kümmern. 07.10.2022, 12.01 Uhr

Am Freitagmorgen, 7. Oktober, kam es im «Jumbo-Kreisel» an der Bielstrasse in Solothurn um zirka 7.20 Uhr zu einer Kollision zwischen einem roten Auto und einem Fahrrad. Dabei zog sich der Fahrradlenker Verletzungen zu, die eine Behandlung im Spital erforderlich machten. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.