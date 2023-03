Open Library in der Zentralbibliothek Solothurn

Zentralbibliothek Seit vier Monaten hat die Zentralbibliothek auch geöffnet, wenn das Personal schon zu Hause ist: Nun zieht Direktorin Yvonne Leimgruber eine erste Bilanz Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Zentralbibliothek die «Open Library» eröffnet. Seither können die Nutzenden bis 10 Uhr abends selber Bücher ausleihen, auch wenn kein Personal vor Ort ist. Das wird rege genutzt. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.00 Uhr

Der Empfang der Zentralbibliothek Solothurn. Bild: Daniel Lüscher

Im Oktober 2022 war es so weit: Die Zentralbibliothek Solothurn konnte die Open Library eröffnen. Seit dann kommen Zenti-Nutzerinnen und -Nutzer unter anderem in den Genuss verlängerter Öffnungszeiten. So können sie nun von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr im Lesesaal für Prüfungen lernen oder einfach im Gebäude verweilen und im neuen Zettercafé Zeitung lesen.

Ausserdem können nun sämtliche Dienstleistungen, für deren Nutzung keine Unterstützung durch das Bibliothekspersonal nötig ist, wie die Ausleihe von Büchern oder die Nutzung des Drucker, zu den Open-Library-Zeiten verwendet werden. So grossartig die neuen Öffnungszeiten und Nutzungsbedingungen für die Benutzenden in der Theorie geplant waren, musste sich erst in der Praxis zeigen, ob alles so funktioniert wie geplant.

Zunahme an Nutzerinnen und Nutzern

Nach knapp vier Monaten zeigt sich Direktorin Yvonne Leimgruber äusserst zufrieden mit den Neuerungen:

«Wir haben zahlreiche positive Feedbacks von den Nutzenden erhalten. Ich denke, wir haben die Bedürfnisse der Besuchenden voll getroffen.»

Die Direktorin der Zentralbibliothek, Yvonne Leimgruber, spricht über die Neuerungen. Bild: Patrick Lüthy

Die Arbeitsgruppe Open Library bilanziert: Die Zufriedenheit bei den Nutzenden sei «riesig». Neben dieser allgemeinen Freude habe es auch eine deutliche Zunahme von Zutritten in die Zenti gegeben: «Seit der Eröffnung am 26. Oktober bis zum Jahresende hatten wir 14’709 gezählte Zutritte. 4129 davon waren während den Open-Library-Zeiten; das sind 28 Prozent aller Zutritte. Bis zum Februar stieg dieser Prozentsatz gar auf 30 Prozent.»

Keine Probleme dank Goodwill und sozialer Kontrolle

Trotz dieser grossen Nachfrage sei es zu keinen Problemen oder gar Vandalismus gekommen. «Einerseits ist das Publikum sehr angenehm und verständnisvoll und andererseits haben wir uns mit Überwachungskameras und der Schliessrunde durch den Wachdienst gut abgesichert», erklärt Leimgruber. So hätten die Besucher auch die Unterscheidung zwischen Open Library und bedienter Öffnungszeit verstanden.

«Die Leute tragen der Zentralbibliothek Sorge», so Yvonne Leimgruber. Bild: Patrick Lüthy

Man habe noch Bedenken gehabt, dass es auf gewisses Unverständnis stossen würde, wenn die Mitarbeitenden hinter verschlossenen Glasscheiben sitzen und nicht für Dienstleistungen zur Verfügung stehen würden. Diese Zweifel hätten sich jedoch als unbegründet herausgestellt.

Ein Grund für das gute Anlaufen der Open Library und den sorgfältigen Umgang der Leute mit den Büchern sieht Leimgruber in der guten Verankerung der Zenti in der Bevölkerung: «Die Leute tragen der Zentralbibliothek Sorge. Auch die soziale Kontrolle dürfte einen positiven Einfluss auf ein angenehmes Nebeneinander haben.»

Studierende überrennen die Zenti

Obwohl die Arbeitsgruppe Open Library diverse Eventualitäten in die Planung aufgenommen habe, müsse man noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. «Wir wurden im Dezember und Januar von Studierenden förmlich überrannt», sagt Leimgruber. Dies habe zu Nutzungskonflikten mit anderen Nutzenden geführt.

Das neue Café der Zentralbibliothek Solothurn. Bild: Daniel Lüscher

So hätten die Studierenden aufgrund des beschränkte Platzangebots im Lesesaal auch im Café gelernt, was zu Irritationen bei den anderen Besucherinnen und Besuchern gesorgt habe. «Wir sind bestrebt, die Besucherströme besser zu kanalisieren», so Leimgruber.

Denn die Zentralbibliothek Solothurn soll eine offener Ort sein, der für alle Personen zugänglich und angenehm sein soll. Eine erste Massnahme sei, dass das Zettercafé als lernfreie Zone deklariert ist und zum Geniessen und Verweilen einlädt.

Im Zusammenhang mit dem Café sei ausserdem die Bereitstellung einer Mikrowelle gewünscht worden. «Diesen Wunsch können wir leider nicht erfüllen, da es Geruchsemissionen verursachen würde, die andere Personen stören könnten», erklärt Leimgruber

Mit Optimismus in die Zukunft

Nicht alle geplanten Neuerungen konnten bisher «ausprobiert» werden. So sei man gespannt, wie beliebt die Pergola sein wird, wenn es wieder wärmer wird. Zudem sollen im Zuge von Nachhaltigkeitsprojekten in den Randzonen des Geländes einheimische Pflanzen gepflanzt werden. Die Finanzierung dieser Vorhaben ist in Klärung.

Bisher war es noch zu kalt, als dass die Pergola viel genutzt worden wäre. Bild: Daniel Lüscher

Last but not least soll in diesem Frühling die Saatgutbibliothek erstmals richtig anlaufen. Anhand der grossen Menge an Saatgut, das vom Publikum geliefert wurde, schliesse man auch da auf eine grosse Nachfrage. Im Zusammenhang mit dem «Biblioweekend» vom 24. bis 25. März werden Aktivitäten zum Thema angeboten werden.

«Alles in allem ist die erste Zwischenbilanz sehr positiv», sagt Leimgruber zufrieden. «Es waren sehr gute Investitionen und auch unser zentrales Ziel, die Zufriedenheit der Kunden sicherzustellen, wurde erreicht.»

