Zeitzeugin «Ich habe gehofft, dass es nie wieder Krieg gibt»: Die Solothurnerin Marta Baumgartner hat einen Liebsten in einem Krieg verloren Sie hat ihren französischen Verlobten in der Schweiz kennen gelernt. Er kämpfte in seiner Heimat gegen die deutsche Invasion und verlor sein Leben. Nun, da der Krieg in Europa zurück ist, hat Marta Baumgartners Geschichte wieder Aktualität. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Marta Baumgartner erzählt von ihrem ehemaligen Verlobten, der im 2. Weltkrieg gefallen ist. Carole Lauener

«Wie ist ihr werter Name?», fragt Marta Baumgartner die Fotografin. Die Dame sitzt in der Cafeteria des Alterszentrums Wengistein in Solothurn. Sie ist sorgfältig frisiert, der rote Pullover passt zum Rot der Lippen. Am 12. Dezember 2022 wird die wache und zuvorkommende Frau runde hundert Jahre alt.

«Marta und der Held von Cluny», so heisst der Dokumentarfilm, der vor einigen Jahren über ihre Lebensgeschichte gedreht wurde und der am Sonntag, 1. Mai, im Kino Capitol wiederaufgeführt wird (siehe Box). Der titelgebende Held, das war Marta Baumgartners Verlobter, der als Kämpfer gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1944 sein Leben verlor.

Eine Zeitzeugin erzählt Am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr wird der 2014 veröffentlichte Dokumentarfilm «Marta und der Held von Cluny» im Kino Capitol wieder aufgeführt. Am Anschluss werden die Zeitzeugin, Marta Baumgartner sowie das regieführende Ehepaar Regula und Heinz Tobler Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Film habe durch die aktuelle Situation in der Ukraine wieder Aktualität, erklären die Organisatoren. Das Wissen älterer Generationen soll so erhalten bleiben.

Im Krieg durch deutsche Kugeln gefallen

«Mein französischer Verlobter Albert Schmitt war mit anderen Kämpfern der Résistance in den Wäldern um Cluny, nördlich von Lyon, wo sie die deutschen Soldaten auszuspähen versuchten.»

Albert Schmitt habe sich geopfert und sei als Erster aus dem Versteck gegangen, obwohl andere sich auch dafür bereit erklärt hatten. Bei diesem Spähgang sei er gefallen, erzählt die alte Dame mit Tränen in den Augen. Ein Schuss traf sein Herz und einer die Lunge. Erst im Dezember 1944 erfuhr Marta Baumgartner von seinem tragischen Tod.

Albert Schmitt, der vor seinem Tod als Lehrer für Mathematik und Zeichnen in Cluny im Burgund gearbeitet hatte, sei ein grosser und sportlicher Mann gewesen, in den sie sich schnell verliebt habe. Kennen gelernt hatte sie ihn, als er als Internierter in der Schweiz, in Leuzigen, Schutz gefunden hatte.

Sie hatte selber als 18-Jährige im Büro einer Grenchner Uhrenfabrik gearbeitet. Als Deutschland und Frankreich 1941 einen Waffenstillstand beschlossen hatten, wurden die Internierten nach Hause geschickt. Sie und Albert sahen sich in den Kriegsjahren nur noch ein paar wenige Male.

Mit Cluny durch ihren ehemaligen Verlobten verbunden

In Cluny wurden Schmitt und seine Kameraden als Helden gefeiert, da sie die Stadt vor Schlimmerem bewahrt hatten. Heute noch reist Marta Baumgartner, die erst spät noch geheiratet hat, jedes Jahr am 11. August – dem Todestag ihres ehemaligen Verlobten – nach Cluny. «Ich habe dort viele Freundschaften geschlossen.»

Den Oldtimer, den Marta im Film fährt, hat sie noch immer in der Garage ihres Hauses in Solothurn stehen, das das Elternhaus ihres 1996 verstorbenen Mannes war. «Leider musste ich mit 90 aufhören, zu fahren. Das war eine grosse Umstellung für mich.»

Nach einem Sturz zu Hause lebt Marta Baumgartner nun seit einem halben Jahr im Alterszentrum Wengistein. «Es ist nicht wie zu Hause, aber es gefällt mir recht gut.» Sie nimmt regelmässig am Gedächtnistraining teil.

«Ich habe gehofft, dass es nie wieder Krieg gibt. Es tut weh, dass es nun doch wieder so weit gekommen ist. Das bedeutet so viel Leid», sagt sie zum Ukraine-Krieg, und ihr charmantes Lächeln versiegt kurz. Doch dann erhebt sie sich und verabschiedet sich freundlich, um an einer Veranstaltung teilzunehmen.

