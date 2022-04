Der Hauseigentümerverband Region Solothurn hat sich getroffen

Wohnen in Solothurn Deutliche Worte an der Jahresversammlung: Der Hauseigentümerverband warnt vor finanzieller Mehrbelastung An der Jahresversammlung des Hauseigentümerverbands Region Solothurn kamen politische Geschäfte wie die kantonale Totalrevision der Katasterschätzung und die Eigenmietwertfrage auf Bundesebene zur Sprache. Mark A. Herzig 26.04.2022, 11.24 Uhr

Aussicht vom Turm der St.-Ursen-Kathedrale: Solothurn aus der Vogelperspektive. Hanspeter Bärtschi

Die Coronapandemie habe auch auf dem Immobilienmarkt im Raum Solothurn Spuren hinterlassen. Die Themen Wohnen, und wie man wohnt, haben deutlich an Bedeutung gewonnen. So fasste Präsident Christoph Geiser an der Jahresversammlung des Hauseigentümervereins (HEV) Region Solothurn die Situation auf dem Immobilienmarkt zusammen. Er fuhr fort: