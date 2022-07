Der Turmfalken auf der St. Ursenkathedrale war schwer verletzt

Wildes Solothurn Die traurige Geschichte des Turmfalken: So erging es ihm nach seinem Unfall bei der St.-Ursen-Kathedrale Vor zwei Wochen wurde mit einem Hubretter ein Falke auf dem Dach der St.-Ursen-Kathedrale gerettet. So ging es danach weiter. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Der Turmfalke hat sich mehrfach verletzt. Markus Von Arx

Vor rund zwei Wochen verhedderte sich ein Turmfalke im Strahlenkranz der St.-Ursen-Kathedrale. Das Tier wurde zwei bis drei Stunden später in einer aufwendigen Rettungsaktion aus seiner misslichen Lage befreit – mit einem Hubretter des Kernkraftwerks Gösgen.

An der Unfallstelle war auch Rolf Gugelmann vom Natur- und Vogelschutzverein Zuchwil zugegen. Er vermutete, dass sich das Tier durch diesen Unfall und seine vergeblichen Befreiungsbemühungen an der Kralle verletzt hatte, und übergab den Falken der Wildtierstation in Utzenstorf.

Das Team um Betriebsleiterin und Tierärztin Ulrike Eulenberger untersuchte den verletzten Vogel – und stellte fest, dass es viel schlimmer um den Vogel stand, als Gugelmann ursprünglich angenommen hatte. Der Falke hatte sich nicht nur schwer am Fuss verletzt, sondern auch an seinem Flügel. Eulenberger erklärt:

«Auch wenn der Vogel nur eine der zwei Verletzungen gehabt hätte, wäre die Chance auf eine Rehabilitation gering gewesen.»

Sein Handgelenk war gebrochen und alle Sehnen, Bänder und Muskeln seines Fusses durchtrennt. Der Falke hätte seinen Fuss nie mehr gebrauchen können, für einen Greifvogel ist das aber überlebensnotwendig. Das Tier hätte folglich zurück in der freien Wildbahn nicht lange überlebt, ist die Tierärztin überzeugt. Um dem Vogel unnötiges Leiden zu ersparen, wurde er eingeschläfert.

Eulenberger hatte bei der Untersuchung festgestellt, dass es sich bei dem Tier um ein nicht gut genährtes Jungtier handelte. Sie vermutet, dass sich der Vogel wegen seiner Unerfahrenheit und Schwäche in diese missliche Situation gebracht hatte.

Der Solothurner Turmfalke ist kein Sonderfall. Die Stiftung Wildstation in Utzenstorf behandelte vergangenes Jahr über 200 Greifvögel und Eulen. Turmfalken sind häufig auf ihrem Behandlungstisch, da die Vögel oft im Siedlungsgebiet nisten. 25 Prozent der 3000 Tiere, die jährlich in die bernische Station gebracht werden, stammen aus dem Kanton Solothurn. Die Kosten, die dabei entstehen, deckt die Station durch Spenden. So auch beim kleinen Falken von der St.-Ursen-Kathedrale.

