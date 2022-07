Ein Selbstversuch mit dem Pump Foil auf der Aare in Solothurner

«Wie am Meer» Pump Foilen, der neue Trend auf der Aare – ein Selbstversuch Mit Blick auf Altstadt auf der Aare schweben: Seit diesem Jahr ist das möglich. Es nennt sich Pump Foilen. Wir haben einen Kurs besucht und bemerkt, dass das Unterfangen Ausdauer, Koordination und Mut zum Sprung erfordert. Lea Durrer Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der entscheidende Sprung will nicht recht gelingen. Hanspeter Bärtschi

Keine zwei Sekunden stehe ich auf dem Brett. Schon verliere ich das Gleichgewicht und falle in die Aare. Instruktor Ken Ruiz zieht mich wieder auf den Steg. «Das war schon besser», meint er ermunternd zu meinem mittlerweile x-ten Versuch, mit dem Pump-Foil-Board auf dem Wasser zu gleiten.

Noch einmal erklärt er mir, worauf ich achten muss. «Am wichtigsten ist eine gute Geschwindigkeit beim Anlaufen. Schau, dass das Bord nicht zu hoch ist und du dein Gewicht sofort nach vorne verlagerst.» Der Blick in die Ferne hilft.

Geschwindigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Hanspeter Bärtschi

In der Theorie erscheint alles logisch. Dies alles umzusetzen, ist für mich aber gar nicht so einfach. Obwohl ich weiss, dass ich mit beiden Beinen gleichzeitig auf dem Board landen sollte, mogelt sich mein hinterer Fuss immer wieder zuerst auf die Kunststoff-Oberfläche und sorgt für eine Rücklage. Der Sturz folgt sogleich. Also wieder aus dem Wasser und ein neuer Versuch.

Nach dem Sprung der Sturz in das Wasser. Hanspeter Bärtschi

Wenn der 32-jährige Kolumbianer seine Runden dreht, sieht es hingegen locker aus. Durch wippende Auf-und-ab-Bewegungen mit den Beinen gleitet er über die glatte Oberfläche und surft in kleinen Heckwellen. Zuschauer sind ihm stets gewiss. Und wem der Mast nicht auffällt, könnte meinen, dass er schwebt. In der Luft gehalten wird das Bord durch ein am Ende des Mastes installiertes Segel unter Wasser, die pumpenden Bewegungen sorgen für Geschwindigkeit.

Fangruppe wächst

Von den Pump Foilern gibt es in Solothurn erst ein paar. Urs von Roll ist einer der Männer, die das Foilen in die Ambassadorenstadt brachten. Letzten Herbst kaufte er sich bei einem Freund in Zürich ein Board und tüftelte dann im Winter mit seinem Bruder und Kollegen.

Ab Januar war die Truppe vermehrt auf der Aare zu sehen und immer mehr Leute interessierten sich dafür. «Wir wurden ständig gefragt, was wir da eigentlich machen», so von Roll. Unterdessen seien es um die 20 Leute, die sich regelmässig zum Foilen treffen; manchmal schon vor der Arbeit. «Das ist wie mit dem Surfen am Meer», schmunzelt von Roll.

Es dauert seine Zeit, bis man das Pump-Foil-Board beherrscht. Video: Hanspeter Bärtschi, Schnitt: Christoph Krummenacher, Ton: musicfox.com

Wer die Sportart lernen möchte, hat nun mit Ken Ruiz, der seit 2020 in der Schweiz lebt, auch den Instruktor dazu. Im Winter fliegt dieser jeweils in seine Heimat, um in der eigenen Kitesurf-Schule zu unterrichten.

Trockenübungen mit Karton-Board

Weil die Boards mit 2500-3000 Franken recht teuer sind, sind in Solothurn derzeit erst um die fünf Stück im Einsatz. Man teilt, und Urs von Roll empfiehlt, sich in Gruppen ein Foil Board zuzulegen. Dass sich Leute selbst Boards bauen oder kaufen, nehme jetzt wohl zu, nimmt der begeisterte Foiler an. Das Sportgeschäft Pipeline sei hier ein guter Ansprechpartner.

Ken Ruiz erklärt, wie ein Foil Board funktioniert. Hanspeter Bärtschi

Mein Anfängerbord ist sicherheitshalber mit Schaumgummi umrandet, damit bei Zusammenstössen nichts kaputt gehen kann. Die Segel sind sehr heikel und bedürfen eines sorgsamen Umgangs. Noch bevor ich das Board am Solheure-Steg entlangführen darf und den Widerstand des Wassers und den Auftrieb spüre, gibt es Trockenübungen mit einem von Ken selbst gebastelten Kartonboard.

Mit den Trockenübungen werden die Bewegungsabläufe geübt.

Mein Instruktor erklärt mit viel Geduld, wie der Sprung und damit die ersten Meter auf dem Wasser gelingen sollten. «Diese Übungen sind enorm wichtig», betont Ken Ruiz. Es helfe auch sehr viel, zu Hause zu üben und die Abläufe zu automatisieren. Denn auch hier gilt: Die Übung macht die Meisterin oder den Meister. Wie lange es denn dauert, bis ein Anfänger Foilen kann? «Nach fünf Lektionen sollte man es beherrschen», so der Profi.

Nach dem Pump Foilen zum Gleitschirm-Fliegen

Derzeit hat er mit Guido Frank einen einzigen Pump Foil-Schüler. Dieser sah den Vollblut-Wassersportler einmal aus «reinem Zufall» beim Überqueren der Aare. Der Oltner, der bei Karl’s kühne Gassenschau mitspielt, war fasziniert. Es laufe super, meint er während seiner dritten Stunde. «Jedes mal sind Fortschritte zu sehen.» Das zeigt ihm auch ein Zusammenschnitt von Videos.

Guido Frank ist so begeistert, dass er sich ein eigenes Board zulegen will. «Das ist perfekt. Dann kann ich hier zuerst eine Runde Pump Foilen und später noch mit dem Gleitschirm auf den Berg.»

Fortschritte sind in meiner ersten Stunde nur sehr kleine festzustellen. Immerhin schaffe ich es am Schluss, mein Gewicht nach vorne zu verlagern und einen kurzen Moment zu spüren, wie das Segel mein Board stabil hält. So könnte sich Schweben auf der Aare also anfühlen. «Jetzt dranbleiben», meint Ken Ruiz mit einem breiten Lachen im Gesicht. Für mich ist erst einmal Pause und Erholung angesagt. Der wirklich anstrengende Teil, das Pumpen, folgt erst.

Aller Anfang ist schwer: Pump Foilen auf der Aare in Solothurn. Tele M1

