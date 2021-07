Wetterschaden Einsturz-Ursache ist geklärt – das Baugerüst beim Rathaus wird wieder aufgebaut Das Baugerüst vor dem Solothurner Rathaus wird nach dem Einsturz wieder aufgebaut. Die Versicherung kommt für die Schäden auf. Trotz aller Vorsicht können solche Ereignisse nicht ausgeschlossen werden. Sophie Deck 14.07.2021, 05.00 Uhr

Das Baugerüst wird wieder gleich aufgebaut, wie es vorher war Judith Frei

Die Nordseite der Fassade des Rathauses war für fast zwei Wochen ohne Gerüst, da dieses am Montag, 28. Juni, unter grossem Getöse auf die Barfüssergasse gestürzt ist. Jetzt wird das Baugerüst wieder aufgebaut.

Grund für den Einsturz war ein Unwetter: Eine Windböe hat das Gerüst aus seinen Verankerungen gerissen. Dies haben die Versicherungen auch festgestellt, als sie den Schaden begutachtet haben. «Die Versicherungen gehen von einem Elementarereignis aus», informiert Kantonsbaumeister Guido Keune.

Mit «Elementarereignis» sind Naturereignisse wie beispielsweise Regen, Feuer oder Wind gemeint. Die Versicherung hält fest, dass an dem Zusammensturz niemand Schuld hat, «ausser vielleicht der Herrgott», sagt Keune und meint damit die Natur.

Deswegen übernimmt die zuständige Versicherung nun alle Kosten, die aufgrund des Zusammensturzes anfallen. Das beinhaltet den Wiederaufbau des Gerüstes sowie den Feuerwehreinsatz und auch den Abbruch des Gerüsts, der am letzten Dienstag im Juni im strömenden Regen erfolgte.

Als das Baugerüst einstürzte, hörte man in Solothurn einen grossen Knall Noëlle Karpf

Wie hoch diese Kosten sind, das könne das Hochbauamt momentan noch nicht beziffern, so Keune.



Ein Restrisiko bleibt

Nun könne man auch nicht ausschliessen, dass sich so ein Ereignis wiederholt, erklärt der Kantonsbaumeister weiter. Das Baugerüst wird wieder so aufgebaut, wie es zuvor gestanden ist. Dabei halte man sich selbstverständlich an die entsprechenden Baunormen und -regeln, die eine gewisse Sicherheit garantieren. Doch:

«Grundsätzlich können leider immer Elementarschäden durch das Wirken der Natur erfolgen. Schäden können leider auch bei Einhaltung aller Vorschriften, Normen, Merkblätter und Empfehlungen passieren»,

sagt Keune. Und weiter: «Wir sind alle sehr erleichtert, dass es glücklicherweise zu keinen Personenschäden gekommen ist.»



Durch den Zusammensturz werden die Renovationsarbeiten der Fassade nun zwar etwas länger dauern, dies hat aber keinen Einfluss auf den Gesamtterminplan des Hochbauamtes.

Das Gerüst stürzte am Montag nicht nur auf die Barfüssergasse, sondern beschädigte auch das Gemeindehaus der Stadt Solothurn und versperrte dessen Zugang. Das Gerüst konnte erst am Dienstag weggeräumt werden, da der starke Wind am Montag eine Gefahr darstellte.

Dadurch blieb das Gemeindehaus für einen Tag geschlossen. Glücklicherweise waren die Schäden am Gebäude gering. Lediglich ein Dachwasserablaufrohr wurde weggerissen, einige Holzjalousienläden wurden beschädigt, einige Ziegel gingen zu Bruch und der Fassadenputz ist abgebröckelt.