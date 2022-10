Das Solothurner Wetter im September war kühl und nass

Wetter Solothurn Solothurner Wetter im September: Nicht nur die HESO wurde begossen Der letzte Monat war kühl und nass. Ist das der Vorgeschmack auf den Winter? Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 03.10.2022, 12.00 Uhr

Wetter, Regen, nass, kalt: Die Stadt Solothurn im Regen Hanspeter Baertschi

Der September zeigte sich als Auftakt zur dritten Jahreszeit tatsächlich von der herbstlichen Seite: Zu kühl und zu nass, aber doch mit einer goldenen Herbstwoche erfüllte er einige Erwartungen.

Auf die Rechnung kamen vor allem jene, die sich nach dem staubtrockenen Sommer endlich Regen erhofft hatten. Mit 156,5 Litern oder Millimetern pro Quadratmeter und gar 188 im Wallierhof Riedholz wurde das übliche Monatsmittel deutlich übertroffen.

Ja, der September avancierte gar zum bisher nassesten Monat des Jahres. Und dem bisher einzigen, der unterkühlt daherkam: Mit 14,5 Grad im Durchschnitt blieb er knapp ein Grad unter dem Langzeitwert.

Die letzten Nachwehen des Sommers

Das erste Drittel des Monats hatte noch nicht darauf hingedeutet, denn mittags wurde regelmässig die 20-Grad-Marke geknackt, ja sogar noch vereinzelte Sommertage mit mehr als 25 Grad Tagesmaxima lagen durchaus drin. Damit bestand – für den September eher ungewöhnlich – auch durchaus noch Potenzial zur Bildung von Gewittern, die sich vom 6. bis 8. täglich mehr oder weniger heftig entluden und Solothurn mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter bescherten.

Doch vorderhand blieb auch die Aare-Temperatur noch klar über 20 Grad, und die Badi erlebte einige schöne Supplements zur ohnehin rekordverdächtigen Sommersaison.

Das änderte sich grundlegend auf die Monatsmitte hin, als mehrere Pakete feuchte und immer kühlere Luft auch unsere Region erfassten. Viel Regen brachte der 15. September, und danach erholten sich die Temperaturen nur zögerlich eine Etage tiefer, zumal trotz sechs Tagen Sonnenschein nun die Bise ins Wettergeschehen pfuschte.

Definitiv aus mit goldenen Herbsttagen war es aber ausgerechnet auf den Start der Herbstmesse Solothurn hin: Der Eröffnungstag am 23. September verlief noch im langjährigen HESO-Raster nämlich sonnig, warm und trocken. Dann war es mit der Herrlichkeit definitiv vorbei – mit Ausnahme des St.Ursentags, dem 30. September, regnete es nun jeden Tag bei schon fast frühwinterlichen Werten um bloss noch 10 Grad. Der Vorgeschmack auf einen Winter, den sich derzeit niemand wünscht?

Das Säulirennen an der HESO 2022 wurde dieses Jahr mehr als einmal verregnet. Hanspeter Bärtschi

Eine Atempause vor dem nächsten Graus

Nun, diese Woche gönnt uns Petrus noch eine Atempause, denn der Altweibersommer lässt grüssen. Die Tageshöchstwerte dürften wiederholt die ominösen 20 Grad überschreiten, und wenn sich der nun schon fast vorprogrammierte Morgennebel in Grenzen hält, ist auch einiges an Sonne zu erwarten.

Aufs Wochenende hin verdichten dich allerdings die Anzeichen für eine rigorose Wetterwende. So zeigen die Modelle ab nächsten Montag einen Einbruch von feucht-kühler Polarluft, der zumindest in den Bergen grössere Schneemengen bringen dürfte. Ob es für erstes Weiss auf der Jurakette reicht, wird sich weisen – ein Wintergruss auf dem Weissenstein läge in der zweiten Oktoberwoche durchaus in der statistischen Norm.

