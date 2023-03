Solothurner Wetter: Der Februar 2023 war viel zu trocken

Wetter Februar Petrus liess die Fasnacht profitieren: Das Solothurner Wetter war im Februar extrem trocken Der Wetter-Rückblick zeigt: Der Februar begann wechselhaft, just zu Beginn der fünften Jahreszeit wurde es mild und sonnig. Kommt in diesem Monat der Regen? Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Frühlingshafte Temperaturen an der Fasnacht 2023. Hier ein Bild der Chinderchesslete. Tom Ulrich

Der Februar 2023 zeigte sich von der ganz trockenen und deshalb schneefreien Seite. Nur gerade knapp 5 Millimeter oder Liter pro Quadratmeter wurden im Wallierhof Riedholz registriert, etwa das Doppelte in Solothurn. Damit ist in zwei Monaten nicht einmal die Norm eines Monats gefallen.

Dazu war auch der Februar wie schon der Januar zu mild – diesmal übertraf das Monatsmittel mit 2,9 Grad die üblichen Langzeitwerte um 1,5 Grad. Geschuldet ist der Wärmeüberschuss einer ungewöhnlich langen sonnigen Wetterphase, die weite Strecken des Monats dominierte.

Einige sehr frostige Nächte

Gleich zum Monatsstart fielen einige Schneeflocken, die aber am Boden keine Spuren hinterliessen. Leicht wechselhaft mit etwas Regen bei wenigen Plusgraden blieb der Witterungsverlauf bis am 6. Februar, ehe die Sonne nun Tag für Tag das Zepter übernahm.

Allerdings blieb es vorerst noch grimmig kalt, mit sehr frostigen Nächten bei bis zu 7 Grad Minus im Morgengrauen. Ab dem 13. feierte der Nebel jeweils vormittags ein Comeback, sodass die Nachttemperaturen nun etwas moderater ausfielen.

Schon die Chinderchesslete profitierte vom Sonnenschein. Tom Ulrich

Schon die Chinderchesslete am 15. Februar profitierte nachmittags vom Sonnenschein, und der Schmutzige Donnerstag begann sogar nebel- und wolkenfrei bei noch gut auszuhaltenden 0 Grad, zumal kaum ein Wind-Chill den Umzug der Tausenden Weisshemden beeinträchtigte.

Zwei Umzüge wie im Bilderbuch

Und so war nach zwei von Corona-Einschränkungen geprägten Jahren auch wettermässig die Bahn frei für eine eigentliche Jahrhundertfasnacht: Nach einem trockenen Freitag und Samstag lockten auch an den Folgetagen Sonne pur und milde Temperaturen Abertausende von Fasnachtsfans an die grossen Umzüge und den Zapfenstreich.

Nach 17 regenfreien Tagen regnete es ausgerechnet beim Böögg-Verbrennet. Tom Ulrich

Etwas Ernüchterung gab’s dann am Aschermittwochabend: Ausgerechnet auf den Böögg-Verbrennet hin regnete es erstmals wieder seit 17 Tagen! Nach der Zürcher Regel soll nach dem sehr schnellen, feurigen Ende der 9-Meter-Figur ein schöner Frühling und Sommer folgen.

Doch in Solothurn ist man nach der Fasnacht schon zufrieden damit, dass man den Winter vertrieben hat. Auch so eine Mär ohne Hand und Fuss, denn kaum war die Asche des Bööggs entsorgt, setzte das wohl fieseste Winterwetter ein, das wir im Aaretal kennen: Hochnebel, Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt, garniert mit einer taffen Bise.

Jedenfalls wäre es am letzten Sonntag sehr fraglich gewesen, ob der grosse Umzug bei Böen von über 60 Stundenkilometern hätte fahren können. Aber für einmal durften sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler als echte Glückspilze fühlen.

Kommt nächste Woche der grosse Regen?

Vorderhand ändert sich am Wettercharakter wenig. Mehr Sonne, weniger Wind, das sind nur bedingt gute Nachrichten. Es sei denn, die Modelle stimmen und es kommt ab Mitte nächster Woche zu einigen ergiebigen Regentagen. Ansonsten droht uns ein ähnlich schlimmes Szenario wie im Vorjahr: nach einem viel zu trockenen Frühling ein heisser Sommer.

