Wetter Der Sommer wollte und wollte nicht aufhören: Das Solothurner Wetter war im Oktober viel zu warm Nach der wohl nassesten HESO aller Zeiten brachte eine äusserst beständige Südwestströmung immer wieder sehr warme Luft.

Herbst an der Aare beim Bettle-Rank in Bettlach. Hanspeter Bärtschi

Er war zuletzt schon ein bisschen unheimlich, dieser Oktober 2022. Inzwischen sind wir uns ja Wärmerekorde gewohnt, doch der vergangene Monat blieb mit einem Monatsdurchschnitt von 13,5 Grad gleich 3,6 Grad wärmer als das langjährige Mittel. Nachttemperaturen kaum je im einstelligen Bereich und Tagesmaxima deutlich über 20 Grad sorgten für eine neue Oktober-Rekordmarke.

Bemerkenswert auch, dass die beiden Monatshälften in etwa gleich warm ausfielen, das klare Absinken der Temperaturen im Gefolge der rasch kürzer werdenden Tage fehlte diesmal völlig. Im Normalbereich bewegten sich dagegen die Niederschläge mit 86,5 Millimetern oder Litern Regen pro Quadratmeter in Solothurn sowie 114,5 Litern im Wallierhof Riedholz.

In herbstlicher Aufmachung, die St.-Ursen-Kathedrale Solothurn. Leserbild/Eduard Germann

Ein nasser, aber milder Start

Eigentlich hatten die Modelle ein sehr nasses und kühles erstes Monatsdrittel verheissen, doch schon bald stellte sich das als Makulatur heraus: Zwar fiel an den ersten drei Oktobertagen reichlich Regen und beschloss so die wohl nasseste HESO aller Zeiten in Solothurn. Doch dann stellte sich statt einer Nordwest- eine äusserst beständige Südwestströmung ein, die immer wieder sehr warme Luft und sogar Saharastaub aus Spanien ins Mittelland führte.

Herbst-Impressionen aus Solothurn. Hanspeter Bärtschi

So war es gar nichts mit dem ersten Schnee auf dem Weissenstein – im Gegenteil, es mussten sogar Skirennen im sonst so schneesicheren Zermatt abgesagt werden. Bis am 12. Oktober herrschte dann in unserer Region eher sonniges, mildes Wetter – noch war der Nebel kaum ein Thema, und die Mittagsspitzen konnten jederzeit noch 22 und mehr Grad erreichen.

Auch eine Regenstörung um die Monatsmitte änderte nichts am viel zu milden Witterungsverlauf, der jedoch bei den Pilzfans in den Wäldern für Euphorie sorgte.

Die dritte Oktoberwoche gestaltete sich weiterhin sonnig und mild, auch wenn jetzt der Morgennebel einen Zacken zulegte und sich manchmal bis gegen Mittag hielt. Ab dem 20. Oktober brachte ein hartnäckiges Tiefdruckgebiet eine dritte Niederschlagsphase im abgelaufenen Monat.

Zwischen dem 21. und 25. Oktober fielen allein rund 50 Liter Wasser pro Quadratmeter in Solothurn, womit ein deutliches Regendefizit vermieden werden konnte. Die letzte Woche des Monats gehörte wieder dem Altweibersommer, der auf Allerheiligen hin seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte.

Goldenes Licht an der Aare: der Oktober war aussergewöhnlich warm. Hanspeter Bärtschi

Noch kein Winter in Sicht

Schon am Freitag erreicht uns eine nächste Störung, doch danach sieht es wieder auf längere Sicht nach trockenem Wetter aus. Die Temperaturen sind nun eine Etage tiefer anzusiedeln, denn nachts sinken sie nun regelmässig in den zum Teil tieferen, einstelligen Bereich.

Nirgends in Sicht ist jedoch ein Wintereinbruch, und langsam dürfte bei den Wintersportfans die Nervosität wachsen. Denn gerade in den höheren Lagen stehen die Zeichen weiterhin auf ruhiges und mildes Herbstwetter bei geringer Niederschlagsneigung.

