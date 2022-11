Überfallserie in Solothurn: Das rät die Kantonspolizei

Wenn's drauf ankommt Überfallserie auf Jugendliche in Solothurn: Die Polizei rät, im Ernstfall «durch lautes Schreien auf sich aufmerksam zu machen» Mutmassliche Jugendbanden treiben in der Stadt Solothurn ihr Unwesen: Gegenwehr leisten oder wegrennen? Wann muss ich die Polizei anrufen? Wir haben bei der Kantonspolizei Solothurn nachgefragt. Cyrill Pürro 04.11.2022, 12.32 Uhr

Wer von einer Gruppe angegangen wird, soll keine Gegenwehr leisten. Das könne gefährlich werden, meint die Kapo Solothurn. (Symbolbild) Bild: Stefan Schaufelberger

In den letzten Wochen sind bei der Kantonspolizei Solothurn mehrfach Meldungen von Angriffen auf Jugendliche eingegangen. Junge Männer wurden im südlicheren Stadtteil jeweils tätlich angegangen und bestohlen. Die Täter hatten es jeweils auf Geld und Wertgegenstände abgesehen.

Der erste Vorfall ereignete sich am 22. Oktober am Hauptbahnhof, der zweite am 30. Oktober an der Dornacherstrasse. Weitere Angriffe, die der Polizei bekannt sind, wurden beim Postplatz und in der Fischergasse gemeldet – beide am Abend des 31. Oktobers. Die Täter wurden dabei immer als «Gruppe junger Männer» bezeichnet. Ob die Angriffe miteinander zusammenhängen, ist aber noch unklar.

Gegenwehr leisten kann gefährlich werden

Bei allen Vorfällen waren die Täter den Opfern anzahlmässig überlegen, wie Kapo-Sprecher Nourdin Khamsi mitteilt. Die Polizei rät dringend davon ab, sich mit der Täterschaft auf einen körperlichen Konflikt einzulassen, sollte man in eine solche Situation geraten. Khamsi weiter:

«Besser ist es, unverzüglich via Notrufnummern 112 oder 117 die Polizei zu verständigen oder durch lautes Schreien allfällige Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen.»

Eigenständiges Handeln dürfe nie dazu führen, dass man sich selbst oder Drittpersonen in Gefahr bringe. Dabei gilt es laut der Polizei zu bedenken, dass sich auch die Täterschaft in einer Stresssituation befindet und nicht absehbar ist, wie diese reagiert und ob diese allenfalls bewaffnet ist.

Ob die Tathergänge im Oktober alle miteinander zusammenhängen, kann die Kapo Solothurn noch nicht beantworten, auch zu den eingeleiteten Ermittlungsmassnahmen will sie aus taktischen Gründen keine Auskunft geben.

Stadtpräsidentin von Solothurn, Stefanie Ingold. Bild: Corinne Glanzmann

Die Stadtpräsidentin ist besorgt

Solothurns Stadtpräsidentin Stefanie Ingold ist über die Vorfälle besorgt, wie sie auf Anfrage sagt. «Ich hoffe, dass die Polizei die Täter schnell eruieren und stoppen kann.» Man müsse die Entwicklung der Jugendgewalt gut im Auge behalten, von der man auch schon aus anderen Städten gehört habe:

«Bei uns ist es zum Glück noch nicht eine Gewaltspirale, wie andernorts.»