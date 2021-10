Fussballerin Permi Jhooti in Solothurn

Weltmädchenfussballtag «Ich wollte nie Profifussballerin werden, ich wollte nur spielen»: Interview mit Permi Jhooti Die ehemalige Fussballerin Permi Jhooti ist Botschafterin des Weltmädchenfussballtages. Sie gilt als Inspiration für den Film «Bend it like Beckham», der 2002 in den Kinos gezeigt wurde. In England mit indischen Wurzeln aufgewachsen, wurde sie Profifussballerin. Heute lebt sie seit 16 Jahren in Basel. Die IT-Expertin ist Performance Künstlerin. Judith Frei Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Weltmädchenfussballtag in Solothurn mit Permi Jhooti. Hansjörg Sahli

Wie kam es dazu, dass Sie die Botschafterin für diesen Event sind?

Permi Jhooti: Vor zwei Jahren habe ich mit den Organisatoren getroffen. Damals wussten sie noch nicht genau, wie der Event aussehen soll. Doch waren sie sicher, dass ich diese Dinge, die sie für die jungen Mädchen machen wollen, gut repräsentieren kann.

Haben Sie alle Matches des Turniers gesehen?

Die ganz jungen Teams habe ich am Morgen verpasst. Ich habe die Kleinen aber in der Pause tanzen sehen, was ich ganz bezaubernd fand.

Wie alt waren Sie, als sie angefangen haben, Fussball zu spielen?

Ich war ein Kind, sehr sehr jung. So alt, wie hier die Jüngsten sind.

Was geht ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Mädchen sehen? Denken Sie: «Wir haben schon viel geleistet», oder eher: «Wieso sind wir erst hier»?

Beide Gedanken existieren zur selben Zeit. Und beide Gedanken sind wichtig. Auf der einen Seite müssen wir die Fortschritte feiern und auf der anderen Seite muss man auch sagen: Kaum zu glauben, sind wir erst hier.

Spielen Sie überhaupt noch Fussball?

Wenn ich nach London gehe, dann treffe ich mich gerne mit Leuten und spiele mit ihnen. Man hört ja nie völlig auf, etwas zu machen, sondern man macht es einfach immer weniger.



Als Sie heute auf der Zuschauertribüne waren, wollten Sie nicht am liebsten mitspielen?



Ja klar. Das Lustige war, als der Ball vom Feld in meine Richtung rollte, spürte ich, wie sich mein Körper veränderte. Ich hatte sofort eine Körperspannung und wäre bereit gewesen, mitzuspielen. Wenn der Ball physisch da ist, dann kommt auch die Lust wieder Fussball zu spielen.



Wer waren ihre Vorbilder, als Sie jung waren?



Meine Vorbilder waren immer ein wenig ältere Kinder und junge Frauen. Damals gab es aber auch niemanden. Es gab keine Profifussballerinnen. Ich habe auch nie davon geträumt Profifussballerin zu werden. Ich habe davon geträumt, Fussball zu spielen. Berühmte Menschen lebten einfach auf einem anderen Planeten. Ich bewunderte die Mädchen, die ein Jahr über mir in der Schule waren und wollte auch wie sie Fussball spielen oder Sport machen. Ich wusste auch, wenn ich mich genügend anstrenge, dann werde ich das auch schaffen. Diese Vorbilder haben mir geholfen, einen Schritt weiter zu kommen.

Wie fühlt es sich an zu wissen, dass Sie heute ein Vorbild für Mädchen sind?



(zögert) Ich glaube, ich bin stolz. (überlegt lange) Ich habe das ja auch nicht geahnt, dass ich das mal werde. Ich habe in meinem Leben auch nie versucht, etwas anderes zu werden, als mich selber. Die grösste Lektion für mich ist, dass ich nie jemand anderes sein wollte, sondern nur mich selber ein wenig besser.

Ist es wichtig, dass Fussballerinnen auch weibliche Vorbilder haben?



Ja klar. Es kommt darauf, für was man das Vorbild braucht. Wenn es darum geht, dass man sich an einem Ort in der Zukunft vorstellt, dann spielt das Geschlecht eine Rolle.



Was erhoffen Sie sich von diesem Event?



Es ist wunderbar, wird für einen Tag der Fokus auf die jungen Mädchen gelegt. Ich erhoffe mir aber, dass diese Anlässe in Zukunft nicht mehr nötig sein werden. Dass es einen Augenblick geben wird, wo Frauenfussball eine Selbstverständlichkeit ist.