Weiterer Trail Schnelle Beine anstatt Kombinieren: Nun gibt es einen Abenteuer-Orientierungslauf durch Solothurn Es ist der neunte Trail, den die Stadt Solothurn mitgeholfen hat zu entwickeln. Hier erfahren Sie, wie der Swiss-O-Finder funktioniert und ob die Stadt gross genug ist für so viele Trails. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Hat den Swiss-O-Finder bereits getestet: Thomas Jäggi von der Orientierungslaufgruppe Biberist. zvg

Nun fehlt nicht mehr viel zur Solothurner Zahl. Seit wenigen Tagen gibt es in der Stadt Solothurn einen weiteren Trail. Also eine Art Pfad, auf dem man die Stadt Solothurn entdecken kann. Es ist bereits der Neunte, bei dem die Solothurn Tourismus bei der Entwicklung mitgeholfen hat. Bei den meisten davon gilt es Rätsel zu lösen und dabei spielerisch etwas über die Stadt Solothurn zu erfahren.

Anders beim neuesten Wurf: Hier darf geschwitzt werden. Denn der sogenannte Swiss-O-Finder ist ein Orientierungslauf-Abenteuer, bei dem Touristen - aber auch Solothurnerinnen und Solothurner - den Kampf gegen die Uhr aufnehmen können. Und im Ziel Nachhinein schauen können, wie schnell sie im Vergleich zu anderen durch die Stadt joggten.

Geschwindigkeit muss aber nicht sein, und das ist genau das, was Jürgen Hofer am neuesten Trail in der Stadt gefällt, dessen Start- und Zieltafel neben dem Stadtmodell beim Baseltor hängt: Dass jeder bei der Suche nach dem nächsten Posten so schnell unterwegs sein kann, wie es für ihn passt, wie der Direktor von Solothurn Tourismus ausführt.

Unterwegs auf der Strecke. OL-Läufer könnte man nun häufiger in der Stadt antreffen. zvg

Denn wie man es von einem Orientierungslauf kennt, muss man der Reihe nach verschiedene Posten anlaufen. Und damit wären wir wieder bei der Solothurner Zahl. 11 sind es an der Zahl. Bei jedem findet man einen QR-Code, den man mithilfe seines Smartphones und der kostenlosen App Swiss-O-Finder einscannen kann.

Dabei erfährt man jeweils auch etwas über die Stadtgeschichte und erhält Tipps über Attraktionen. Etwa beim Posten bei der Wengibrücke, wie es vor rund 2000 Jahren zur Gründung des Stadt Solothurn kam und dass im Alten Spital die Spitalapotheke zu besichtigen ist.

Wer es lieber analog mag, «der kann bei uns im Tourist Office gratis eine richtige OL-Karte abholen», sagt Hofer. «Der neue Trail ist eine gute Ergänzung zum bisherigen Angebot», ist der Tourismusdirektor überzeugt. «Weil es etwas ganz anderes ist und im Vergleich zu den meisten anderen kostenlos.»

Ein Posten des Swiss-O-Finders ein Solothurn. zvg

Mithilfe eines Trails die Stadt Solothurn zu entdecken, ist im Trend. Kleingruppen, die nach dem nächsten Posten suchend durch die Stadt laufen, sieht man derzeit viel mehr als noch vor einigen Jahren. Ein subjektiver Eindruck, der von Seiten von Solothurn Tourismus bestätigt wird. Schon vor der Pandemie seien einzelne Trails sehr beliebt gewesen, sagt Nadine Boner, Co-Leiterin Marketing. Und sie sagt:

«Die Pandemie hat den Trend noch ein wenig verstärkt.»

Und eben: Solothurn Tourismus das Angebot laufend ausgebaut. Können es nicht plötzlich zu viele Trails sein? «Die Auswahl, die wir getroffen haben, deckt ganz unterschiedliche Zielgruppen ab», sagt Boner. Und damit verhindere man, dass sich die Trails zu stark gegenseitig konkurrenzieren.

Dies betrifft auch die Routenwahl. Wenn man gemeinsam mit einem externen Anbieter einen neuen Trail in der Stadt Solothurn entwickle, «schauen wir immer darauf, dass die Routenführung eine andere ist zu den bestehenden Trails», so Boner.

Ob noch weitere Trails dazukommen werden, wird sich zeigen. Dass es zumindest zwei noch brauche, liege doch auf der Hand, scherzt Tourismusdirektor Jürgen Hofer. «Damit könnten wir die Solothurner Zahl vollmachen.»

