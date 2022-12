Der Solothurner Chlausemäret findet 2022 zum 40. Mal statt

Weihnachtszeit Diese Idee wurde sofort zum Erfolg: So hat der Chlausemäret vor über 40 Jahren angefangen Der Friedhofplatz soll belebter werden, das war die ursprüngliche Idee. Schnell mauserte sich der Chlausemäret zum Fixpunkt in der Solothurner Vorweihnachtszeit. Die Organisatoren blicken zurück und erklären, was dieses Jahr neu sein wird. Judith Frei Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chlausemäret auf dem Solothurner Friedhofplatz. Wolfgang Wagmann

Wenn nächste Woche auf dem Friedhofplatz die Marktstände mit ihren roten Blachen aufgestellt werden, dann wissen alle Solothurnerinnen und Solothurner: Der Chlausemäret findet wieder statt.

Endlich, denn in den vergangenen zwei Jahren konnte er pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. «Wir mussten den Chlausemäret schon einmal wegen eines Sturms früher beenden, aber wir haben ihn bis Corona immer durchführen können», erklärt Philipp Hofer.

Urs Gysin, Bethly Reinhard und Philipp Hofer (von links) im Materiallager am Stalden. Bruno Kissling

Er ist Präsident des Vereins Chlausemäret Solothurn. Hofer sitzt mit Vizepräsident Urs Gysin und Bethly Reinhard in deren Garage am Stalden. Dieses Jahr wird der Chlausemäret zum 40. Mal organisiert, ein Grund mehr, an die Anfänge zurückzudenken.

Zeitreise in die 1980er-Jahre, als alles anfing

1981 hat der Chlausemäret zum ersten Mal stattgefunden. Initiiert wurde er von der Vereinigung «pro Friedhofplatz», die sich 2017 in den heutigen Verein Chlausemäret umwandelte. Heute seien nicht nur Anwohnende bei der Organisation involviert, sondern Chlausemäret-Begeisterte, die auch Zeit dafür hätten, erklärt Hofer.

Urs Gysin und Philipp Hofer sind auch schon seit den Anfängen dabei. «Ich weiss nicht, ob es 37 oder 38 Jahre her ist», sagt Hofer lachend. Gysin betreibt schon seit Anfang an einen eigenen Stand, auch dieses Jahr wird man ihn an seinem Stand treffen.

Die Vereinigung «pro Friedhofplatz» wurde durch den unterdessen verstorbenen Anwohner Hans-Peter Reinhard ins Leben gerufen. «Im Dezember war der Friedhofplatz immer wie ausgestorben», erklärt seine Frau Bethly Reinhard. Der Chlausemäret sei zuerst ein Versuch gewesen, Leben in diesen Teil der Altstadt zu bringen.

Hans-Peter und Bethly Reinhard 2012 auf dem Friedhofplatz. Andreas Kaufmann (Dezember 2012)

Am ersten Märet gab es zwölf Stände. Und dann waren es 17 Stände, schnell wurde es auf dem Friedhofplatz zu eng. Die Stände wurden auch am Stalden aufgestellt. Heute sind knapp 70 Ausstellende dabei. «Früher haben wir noch bei uns zu Hause die Blachen zum Trocknen aufgehängt. Das wäre heute nicht mehr möglich», sagt Reinhard lachend. Heute kommt aber immer noch ein Teil des Materials vom Chlausemäret zu ihr in den Keller ins Sommerlager.

Grosser Erfolg beim Glühwein

Für Bethly Reinhard war es immer wichtig, dass es keinen Wildwuchs bei den Ständen gibt. Ihr schwebte immer ein Weihnachtsmarkt vor, wo das Kunsthandwerk im Vordergrund steht. Das Angebot soll möglichst vielfältig und originell sein, die Essensstände dürfen nicht überwiegen. Für Inspiration besuchte Reinhard viele Weihnachtsmärkte. «Das waren angenehme Bildungsreisen», sagt sie lachend.

Hier am Stalden ist das Sommerlager des Chlausemäret. Bruno Kissling

«Ich fand es nicht schön, wenn die Stände mit verschiedenen Blachen bedeckt waren», stellte sie bei diesen Reisen fest. In Solothurn sollten die Stände einheitlich sein. Dafür mussten die Organisatoren mitanpacken. Die roten Blachen mussten genäht und mit Ösen versetzt werden. Das wurde in Handarbeit selber gemacht.

Mit viel Herzblut waren verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner bei den Anfängen dabei. So hat der Werber Alois Lüscher unentgeltlich das Plakat für den Märet entworfen.

Die Esel Luana und Beppo sind die geheimen Stars am Friedhofplatz. Wolfgang Wagmann (Dezember 2018)

Am Anfang hätten auch die Stände Glühwein verkaufen sollen, doch das funktionierte nicht recht. «Was nicht funktioniert, musst du selber machen», sagt Reinhard pragmatisch. So haben sie einen Glühweinstand aufgestellt und damit einen Nerv getroffen. Der Stand wurde zum grossen Erfolg. Hofer ist derweil überzeugt, dies habe mit der Qualität des Weins zu tun: «Das Rezept und der Wein sind seit dem Anfang gleich geblieben.»

Neuerungen für den kommenden Markt

Chlausemäret-Experten werden dieses Jahr sofort bemerken, dass das Arrangement der Stände anders ist: Der Glühweinstand wird an den Rand des Markts verlegt, so soll die Zirkulation bei den Ständen einfacher werden, erläutern die Organisatoren.

Urs Gysin erklärt, dass dieses Jahr rund 50 Prozent der Stände neu seien. Nach der Coronapause hätten sich viele Standbetreibende umorientiert, deswegen kamen Neue zum Handkuss. «Es ist auch für das Publikum gut, dass es Abwechslung gibt», ist er überzeugt. Dafür hatte Conny Grossenbacher, die für die Standzuteilung verantwortlich ist, einen grösseren Aufwand, fügt Gysin an.

Insgesamt sei die Organisation des Märets dieses Jahr aufwendiger gewesen. «Es musste alles wieder in die Gänge kommen», erklärt Hofer. Normalerweise hiess es: Nach dem Chlausemäret ist vor dem Chlausemäret. Doch dieser Rhythmus wurde durch Corona unterbrochen. Es sei hingegen einfach gewesen, helfende Hände zu finden. Fasnachtsgruppierungen, Pfadfinder und andere Vereine helfen mit, dass alles reibungslos abläuft.

Für musikalische Unterhaltung wird die Heilsarmeemusik Solothurn, die Combo der Concert Band Langendorf und die Brassband Solothurn spielen. «Wir wollten nie Konservenmusik», sagt Reinhard über das Programm. Was die Kleinen besonders freuen wird: Auch der Esel, der Samichlaus und der Schmutzli sind wieder dabei – sonst wäre es ja auch kein Chlausemäret.

Hinweis Der Chlausemäret findet am Mittwoch, 7. Dezember, und Donnerstag, 8. Dezember, von 12 bis 21 Uhr statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen