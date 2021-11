Adventskalender in der Stadt Solothurn

Weihnachtszeit Düfte, Darbietungen, Stadtansichten: Die Zeit der Adventskalender bricht in Solothurn an Der erste Dezember naht und damit auch die Zeit, in der man jeden Tag ein Türchen öffnen darf. Diese Adventskalender gibt es zu entdecken. Fabio Vonarburg 27.11.2021, 05.00 Uhr

Auf einmal war es heller in der Stadt. Seit Donnerstagabend leuchtet in Solothurn wieder die Weihnachtsbeleuchtung. Ein eindeutiges Indiz, dass die Weihnachtszeit bevorsteht. Am Sonntag ist der erste Advent, die erste Kerze brennt, und ab Mittwoch beginnt für viele eine andere liebgewonnene Tradition: der Adventskalender. Solche sind auch in der Stadt präsent. Ein Überblick:

Jeden Tag lüftet sich der Theatervorhang

Kinderkultur Solothurn. Theater-Adventskalender mit Veronika Medici. Hanspeter Bärtschi

Wer das Theater Delly an der Gerberngasse betritt, der muss durch einen Vorhang. «Man taucht ein in eine andere Welt», sagt Eva Sailer vom Verein KinderKultur Solothurn. Die kleinen Besucherinnen und Besucher landen mitten in einem Adventskalender, den man nicht nur anschauen, sondern vor allem erleben kann.

Vom 1. bis und mit 23. Dezember tritt jeden Tag ein Künstlerin oder Künstler auf. Wer, das wird bis zur jeweiligen Vorstellung geheimgehalten. Es kann eine Musikerin, ein Clown oder eine Zauberin sein. Oder etwas ganz anderes.

Bereits letztes Jahr hat es den kulturellen Adventskalender in Solothurn gegeben, der sich in erster Linie an Kinder zwischen fünf Jahren und der 3. Primarschulklasse richtet. Denn der Verein KinderKultur Solothurn hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern kulturelle Erlebnisse zu ermöglichen.

Letzes Jahr «versteckte »sich Veronika Medici hinter dem ersten Törchen des Theater-Adventskalenders. Hanspeter Bärtschi (1. Dezember 2020)

«Wir hatten im letzten Jahr viele positive Rückmeldungen», sagt Sailer. «Die Vorstellungen waren fast immer ausgebucht.» Bedauerlich war, dass nur 11 Türchen live geöffnet werden konnten. Danach musste der Adventskalender wegen der Pandemie auf die Website verlagert werden. Sailer: «Es wäre schön, wenn es dieses Mal von Anfang bis zum Schluss klappt.»

Wer dabei sein will, kann sich jeweils am selben Tag zwischen 13 und 14 Uhr Plätze für die Vorstellung reservieren (077 509 38 75), die um 17 Uhr beginnt. Die Platzzahl ist beschränkt, die Vorstellungen kostenlos. Es gilt Zertifikatspflicht. Weitere Informationen unter: www.kinderkultur-solothurn.ch

Jeden Tag öffnet sich ein Törchen an der Fassade

So präsentierte sich der Adventskalender des Museum Altes Zeughaus im vergangenen Jahr. Michel Lüthi

Für Solothurnerinnen und Solothurner ist der 11. Geburtstag wichtiger als der zehnte. So gesehen ist es ein spezielles Jahr für die Häuserfassade des Museums Altes Zeughaus. Zum 11. Mal wird sie im Dezember zu einem riesigen Adventskalender. Zum 11. Mal werden aus normalen Fenster Adventstörchen.

Heuer steht die Geschichte der Stadt Solothurn im Fokus:« In Anlehnung zu der grossen Jubiläumsfeier ‹2000 Jahre Stadt Solothurn› zeigen wir alte Fotos von unseren schönen Stadt», heisst es auf der Website des Museums. Zwischen 1910 und 1970 sind die Bilder entstanden, die sich noch hinter den Adventstürchen verstecken.

Ziel ist es auch, die Solothurnerinnen und Solothurner zum Miträtseln zu animieren. «Erkennt Ihr alle Orte auf den Fotos wieder?», schreibt das Museum. «Manches hat sich nicht veränderet, einiges jedoch umso mehr.»

Adventskalender zum Mitnehmen

«Schau, dieser Adventskalender ist noch cool mit dem VW-Büsli.» Wer durch die Stadt bummelt, merkt schnell: Viele sind derzeit noch auf der Suche nach Adventskalender. Angebote gibt es viele. Auf dem Klosterplatz wirbt ein Schild des Lebensmittelladens «pur »mit einem Adventskalender mit Bio Tees, etliche Kalender stehen im Schaufenster von Bücher Lüthy, und im «Spielhimmel» gibt es ein Extra-Regal mit kleinen Spielzeugen, die sich eignen, einen Adventskalender zu befüllen. Damit sind nur einige Angebote genannt.

Einen Adventskalender gibt es exklusiv in Solothurn, jenen der Parfümerie La Profumoteca an der Schmiedengasse, die heute Samstag ihr einjähriges Bestehen feiert. Eigens haben sie den Adventskalender mit 37 Produkten kreiert, alle 22 Parfümfläschchen darin sind von Hand abgefüllt. Nebst Parfüms findet man etwa Raumdüfte und Body-Lotions. Zwei bis drei Düfte lernt man so jeden Tag neu kennen, sagen Giovanni Bonanno und Marco Solano, die das Geschäft führen.

Adventskalender in der Parfümerie: Marco Solano und Giovanni Bonanno (von links) Fabio Vonarburg

Virtueller Adventskalender mit Gewinnchancen

Auch der Kantonal-solothurnische Gewerbeverband lanciert dieses Jahr erstmals einen Adventskalender, und zwar auf ihrer Facebook-Seite. Jeden Tag gibt es ein bis zwei Beiträge - wer bei diesen auf «Gefällt mir» klickt, kann den entsprechenden Preis des Geschäfts gewinnen. Alleine von der Stadt Solothurn machen 16 Geschäfte mit.