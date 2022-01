Solothurn 5. und 6. Klasse könnten das Schulhaus in Vorstadt für immer verlassen: Eltern wehren sich mit Petition Vor zehn Jahren setzten sich Eltern dafür ein, dass im Vorstadtschulhaus auch weiterhin eine 5. und 6. Primarklasse geführt wird. Nun steht die definitive Auslagerung dieser Stufen in ein anderes Schulhaus erneut auf dem Tapet. Und wieder regt sich Widerstand gegen die Pläne. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.01.2022, 18.28 Uhr

Das jetzige Schuljahr könnte das letzte sein, in dem im Vorstadt-Schulhaus auch eine 5. und 6. Primarschulklasse unterrichtet wird. Fabio Vonarburg

Das Thema ist vom Tisch, davon waren viele Familien in der Vorstadt die letzten zehn Jahre überzeugt. Davon, dass der damalige Widerstand nachhaltig Erfolg hatte. Doch das Vorhaben, das bereits 2012 vielen Vorstädter Eltern missfiel, ist zurück auf dem Tapet: die Verlegung der 5. und 6. Primarklasse von der Vorstadt in ein anderes Schulhaus der Stadt.

Dass die beiden Klassen vorübergehend in Schulhaus Brühl weichen müssen, war bekannt. Der Grund ist die Sanierung des Vorstadtschulhauses, die im kommenden Sommer beginnt. Nicht im Bewusstsein vieler war, dass der Wegzug für immer sein könnte. Viele Eltern erfuhren davon in der Schulinformation vom 10. Januar.

Bald Parallelklassen in der Vorstadt

«Gemäss dem aktuell gültigen Gemeinderatsbeschluss bleiben die 5. und die 6. Klasse auch nach dem Übergangsjahr ausgelagert», schreibt darin die Schule Vorstadt. Es gelte, den gesamtstädtischen Schulraum optimal auszunutzen, heisst es mit Verweis auf die steigenden Schülerzahlen.

Es sehe so aus, als dass ab dem Schuljahr 2023/24 mit drei Kindergärten zu rechnen sei, was im Jahr darauf Parallelklassen in der Primarschule Vorstadt auslösen würde. «Die Klassenzimmer wären somit durch die 1. bis 4. Klassen belegt. Dies wiederum bedeutet, dass für die 5. und 6. Klassen definitiv kein Schulraum mehr in der Vorstadt vorhanden wäre.»

So soll es beim Vorstadt-Schulhaus nach der Sanierung und dem fertiggestellten Neubau aussehen. zvg/Visualisierung

Noch ist der Entscheid aber nicht definitiv, wie die Schule schreibt. Voraussichtlich Ende Jahr stehe fest, ob die 5. und 6. Klasse nach der sanierungsbedingten Auslagerung zurückkehren oder extern bleiben. Die Kinderzahlen im Vorschulalter würden sich erfahrungsgemäss noch stark bewegen, zudem müsse auch ein allfälliger Rückkommensantrag im Gemeinderat abgewartet werden.

Viele Eltern haben entschieden, nicht bis zum definitiven Entscheid zu warten, sondern sich jetzt gegen das Vorhaben zu wehren; wie dies schon die Vorgängergeneration vormachte (siehe Box).

Blick zurück: So kam der politische Entscheid zu Stande «Ausfliegendes Klassenzimmer» titelte die «Solothurner Zeitung» am 22. März 2012 und thematisierte erstmals das Vorhaben, dass die 5. und 6. Klassen nur noch an zwei Standorten in der Stadt unterrichtet werden sollen. Eltern des Vorstadtschulhauses intervenierten gegen die Schaffung von sogenannten «Förderzentren» und sammelten über 100 Unterschriften. Auf Widerstand stiess das Projekt auch im Gemeinderat, der das Geschäft nochmals auf Feld eins zurückschickte. Der Grund war aber in erster Linie, dass geplant war, die Klassenverbände auf den Beginn des 5. Schuljahres neu zu durchmischen, was es ermöglicht hätte, die Schülerinnen und Schüler – ihren Leistungen und Neigungen gemäss – differenziert in Lerngruppen zu unterrichten. Als das überarbeitete Geschäft 2014 erneut vor den Gemeinderat kam, war der Aspekt der Klassendurchmischung und damit die Einführung des neuen pädagogischen Konzeptes weggefallen. Im Vordergrund stand jetzt nur noch die Lösung der Platzprobleme einiger Schulstandorte.

Mehrere Briefe wurden den Schulverantwortlichen sowie dem Stadtpräsidium zugestellt, zudem eine Petition lanciert. Stand Mittwochabend unterstützen diese bereits beinahe 200 Personen, wie auf der Onlineplattform Petitio, die von dieser Zeitung betrieben wird, ersichtlich ist.

Schulhaus mit familiärer Atmosphäre

Man sei mit dem Vorgehen nicht einverstanden, halten die Petitionärinnen und Petitionäre fest, denen über 40 Elternteile angehören. Die Vorstadt solle ein Quartierschulhaus für alle Primarschulklassen bleiben. Schon aufgrund der geografischen Lage könne das Schulhaus nicht mit anderen Standorten der Stadt verglichen werden. «Die Atmosphäre im Schulhaus gleicht eher dem einer Dorfschule, der viele Vorteile für die Kinder mit sich bringt. Die älteren Kinder dienen den jüngeren nicht nur auf dem Pausenplatz als Vorbilder.» Die Atmosphäre sei familiär, es gebe keine Anonymität unter den Kindern und Lehrpersonen. Und:

«Man kennt sich, was einen grossen Beitrag zum Wohlergehen beiträgt.»

Sie habe absolutes Verständnis für die Anliegen der Eltern, sagt die Solothurner Schuldirektorin Irène Schori. Verweist aber auf den politischen Auftrag, den städtischen Schulraum optimal zu nutzen. Dazu hat der Gemeinderat 2014 den Entscheid gefällt, dass die 1. bis 4. Primarklasse in allen Schulen geführt wird, die 5. und 6. hingegen nur im Hermesbühl und im Brühl.

So hat die schrittweise Umteilung der 5. und 6. Klasse des Schulhauses Fegetz ins Schulhaus Hermesbühl per Schuljahr 2015/16 begonnen, bereits schon mit Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde die gemischte 5./6. Klasse der Schule Wildbach ins Schulhaus Brühl verlegt. Auch an diesen beiden Standorten sei dies für die Eltern ein schmerzhafter Prozess gewesen, so Schori.

«Die Aufregung hat sich nach einer Weile gelegt.»

Bei der Vorstadt gab es bisher keinen Handlungsbedarf, führt die Schuldirektorin weiter aus und verweist auf den Gemeinderatsbeschluss von 2014: Darin sind die Kriterien festgehalten, wann das Vorhaben in den einzelnen Schulstandorten umgesetzt wird: Der Handlungsbedarf ergebe sich aus der konkreten Situation – «spätestens im Zusammenhang mit den Schulhaussanierungen/Klasseneröffnungen». Bei der Schule Vorstadt trifft – Stand heute – auf das Schuljahr 2023/24 beides zu.

