Wegen Öl und Gas Rekordhoher Heizkosten-Anstieg im Kanton Solothurn: In diesen Gemeinden wird's am teuersten Eine Vergleichsstudie zeigt, dass die Heizkosten im Kanton Solothurn überdurchschnittlich steigen. Allerdings gibt es grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden. Tiefer in die Tasche gegriffen werden muss an Orten mit vielen Gas- und Ölheizungen. Christoph Krummenacher 1 Kommentar 24.11.2022, 11.30 Uhr

Die Heizkosten steigen, aber nicht überall gleich stark. Die Gemeinden im Kanton Solothurn müssen besonders häufig saftige Preisanstiege schlucken. Christian Beutler / Keystone

Der Kanton Solothurn an der Spitze: 14 Solothurner Gemeinden finden sich in den 50 Gemeinden der Schweiz, die dieses Jahr die grösste Zunahme bei den Heizkosten verkraften müssen. Auf den nächsten Plätzen folgen Bern (9 Gemeinden), Thurgau (9 Gemeinden) und Zürich (8 Gemeinden).

Von einem Anstieg der Heizkosten war auszugehen. Nun zeigt eine Studie der ZKB, in welchen Schweizer Gemeinden es im Vergleich zum Vorjahr die grössten Anstiege gibt. Viele der Solothurner Gemeinden liegen über dem durchschnittlichen Anstieg von 41 Prozent.

Heizkosten: Solothurn, Grenchen und vor allem Olten zahlen deutlich mehr

Der Kostenschock trifft aber nicht alle Orte gleich stark. Der absolute Spitzenreiter ist Olten mit einer Zunahme der Heizkosten um über 104 Prozent. Das ist der höchste Wert in der ganzen Schweiz. In den schweizweiten Top Ten landet auch Grenchen mit einem Anstieg von knapp 87 Prozent im Vergleich zu 2021.

Die Solothurner Gemeinde mit dem dritthöchsten Kostenanstieg ist Trimbach, gefolgt von der Stadt Solothurn, Derendingen und Zuchwil. Auch Einwohnerinnen und Einwohner in den Bezirken Lebern und Wasseramt sowie der Region Olten erwartet eine gesalzene Heizkostenrechnung. Dagegen sind die Regionen Bucheggberg, Niederamt, Thal und das Schwarzbubenland verhältnismässig gut bedient.

An den Kostenanstiegen schuld ist primär der Krieg in der Ukraine: Öl und Gas wurden deutlich teurer. Aber auch die Preise für Elektrizität erhöhten sich, diese wird teils in Gaskraftwerken erzeugt. So erklärt sich auch, warum es bei den Gemeinden unterschiedliche Anstiege gibt. Ursina Kubli, Leiterin Immobilienresearch bei der ZKB, erklärt:

«Bei Öl- und Gasheizungen sind die Kostensteigerungen bis Ende 2022 mit je etwa 1400 Franken sehr hoch. Dagegen fällt der Anstieg bei einer Pelletheizung weitaus geringer aus.»

Ein Spezialfall sind dagegen Elektroheizungen. Die Strompreise sind stark reguliert, werden ein Jahr im Voraus festgesetzt. Der hohe Anstieg an den Strombörsen in diesem Jahr wird sich erst 2023 bei den Endverbraucher niederschlagen. Kubli: «Wer noch immer an seiner Elektroheizung festhält, muss daher 2023 mit Heizkosten von bis zu 6000 Franken rechnen.»

Auch Besitzerinnen von Wärmepumpen können entspannt bleiben. Die Heizkosten steigen für sie im nächsten Jahr um weniger als 600 Franken. Für die gleiche Heizleistung brauchen fossile Heizungen dagegen viel mehr Energie, sie sind weniger effizient. Auch die Struktur und Art des Gebäudes sind entscheidend.

Darum ist die Steigerung der Heizkosten je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. Gemeinden mit starken Anstiegen sind häufig Orte mit hohem Gasanteil, typischerweise Städte. Im Kanton Solothurn belegen denn auch Olten, Grenchen oder Solothurn die vordersten Plätze. In anderen Gemeinden ist es der hohe Anteil von Gebäuden, welche mit Öl geheizt werden, der den Kostenanstieg erklärt.

Womit man heizt, entscheidet, wie stark die Kosten ansteigen. (Symbolbild) Xavier Gehrig / KEYSTONE

Balm heizt mit Wärmepumpen und Holz

Ein Vergleich dreier Beispiele verdeutlicht, wie sich die Art der Beheizung auf den Anstieg der Heizkosten auswirkt. Trimbach und Solothurn heizen ihre Gebäude primär mit Gas und Öl. Hier steigen die Kosten denn auch stark mit je über 83 Prozent.

Dagegen kommt Balm bei Günsberg mit knapp 33 Prozent glimpflich davon. Hier wird neben Öl vor allem per Wärmepumpe und mit Holz geheizt.

Methode Die ZKB berechnete in ihrer Untersuchung zunächst die benötigte Heizenergie für ein Standard-Einfamilienhaus. Mit Hilfe der aktuellen durchschnittlichen Energiepreise in der Schweiz wurde dann die zu erwartende Kostensteigerung bestimmt. So konnten die Kosten pro Heizungstyp für eine einheitliche Wohnungsart berechnet werden. Das von der ZKB verwendete Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von 150 Quadratmetern und Baujahr 2005. Ein solches Objekt benötigt jährlich etwa 120 Kilowattstunden (kWh) Heizenergie pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Mit 1 kWh lässt sich beispielsweise ein Kuchen backen.

